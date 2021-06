Британская группа Wolf Alice выпустила третий альбом «Blue Weekend», оказавшийся не только ее наиболее цельной работой, но и самой захваленной пластинкой 2021 года. Сергей Степанов считает, что одна из лучших рок-групп последней декады находится в шаге от принципиально новых свершений.

Две недели назад Wolf Alice открывали виртуальную версию Glastonbury — главного фестиваля Великобритании и, вероятно, планеты. Это на нем дебютировала новая группа Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile, а Coldplay, хоть и играли в пустом поле, приехали с полным арсеналом пиротехники и спецэффектов. Wolf Alice избрали альтернативный подход, сыграв не для коров с молочной фермы по соседству, а друг для друга: со смехом и репетиционным азартом, в финале сета навалившись друг на друга, словно футболисты — после забитого в драматических обстоятельствах победного гола. Wolf Alice — еще одна в длинном и представительном ряду групп, чей статус на родине во много раз превосходит ее заокеанскую славу . Для примера: ее предыдущая пластинка «Visions of a Life» заняла 2-е место в британском альбомном чарте и 190-е — в американском. По этой причине в жизни группы по-прежнему возможны интересные аномалии и странные рассинхроны.

Однажды я видел ее в монреальском джазовом (!) клубе и на протяжении полутора часов не мог поверить, что группа, уже тогда звучавшая как будущий хедлайнер всех Гластонбери на свете, так надрывается для трех или четырех сотен зрителей.

И это было три года назад — после внезапной номинации на «Грэмми» и двух альбомов, но до Mercury Prize за «Visions of a Life» или обложки ныне покойного журнала Q. Сейчас же Wolf Alice и не думают скрывать, что претендуют на мировое господство. Работая над третьей пластинкой, музыканты обратились за помощью к продюсеру Маркусу Дрэвсу, ранее доводившему до ума аналогичные амбиции Coldplay, Arcade Fire, Florence + the Machine и Kings of Leon. К тому же, из‑за пандемии у группы оказалось полно времени на самосовершенствование: застряв в студии, Wolf Alice месяцами полировали уже вроде бы готовые песни до широкоэкранного лоска и HD-четкости.

Это версия «Blue Weekend» для Spotify, а в Apple Music к альбому прилагается еще и уютное полутораминутное видео с историей диска.

«Blue Weekend» — наглядный пример того, как звучит группа, превращающаяся из перспективной в большую . Какие‑то вещи остались прежними. Wolf Alice всегда знали толк в песенной динамике и умели размывать границы собственной зоны комфорта. Ту самую номинацию на «Грэмми» им принесла «Moaning Lisa Smile» — написанная от лица героини «Симпсонов», 8-летней Лизы, тяжелая и хлесткая вещь, чей свирепый рифф занимательно полемизировал с «5/4» Gorillaz. Но рядом с ней на дебютном альбоме «My Love Is Cool» соседствовали переклички с тысячей пластинок разных стилей прошлого: от гранжа до шугейза, от медляков в духе The Cranberries до бритпопа а-ля Elastica. Спору нет, большинство этих пластинок вышли в 1990-х — и, наверное, стоит признать (и признаться), что особенно большие надежды на Wolf Alice возлагают те, кто вырос на больших группах той, последней по-настоящему триумфальной для гитарной музыки декады. А вот гибкость лондонского квартета и его солистки Элли Роуселл — примета нашего времени , когда на одних гитарах — и старых идеалах — далеко не уедешь: не зря же, в самом деле, музыкальным идолом и иконой стиля является для Элли ее великая соотечественница Пи Джей Харви, придумывавшая себя вновь чаще, чем кто‑либо из остающихся в живых рок-звезд.

Возможно, лучший номер на альбоме в духе лучших песен Fleetwood Mac: надрывное диско со слезоточивым финалом про самое важное — как помочь тому, кто рядом

На «Visions of a Life» место «Moaning Lisa Smile» — особенно безапелляционного и громкого номера — занимала песня под замечательным названием «Yuk Foo», где Элли к ханжескому ужасу многих хотела «трахнуть всех, кого я вижу». На «Blue Weekend» эту линию продолжает — и доводит до совершенства — сингл «Smile». «Я та, кто я есть и в том хороша, — без ложной скромности признается в его тексте Роуселл. — А если я тебе не нравлюсь, это никого не **** [волнует]». Но что за ним следует? Распевный фолк «Safe from Heartbreak (if you never fall in love)», напоминающий одновременно о том, что начинали Wolf Alice как акустический дуэт Элли и гитариста Джоффа Одди — и что «Грэмми» в категории «Альбом года» Дрэвс выигрывал не только с Arcade Fire, но и с Mumford & Sons.

Еще удивительнее звучит песня «Delicious Things», чей жанр — захватывающий, многословный рассказ о похождениях по Калифорнии — заставляет вспомнить самые эпические из песен Ланы Дель Рей — с поправкой на то, что даже она не смогла бы так грандиозно сынтиронировать название города Лос-Анджелеса

Прогрессируя как вокалистка, Роуселл растет и как сонграйтер: для «Blue Weekend» она сочинила свои самые красноречивые тексты, ссылающиеся и на конкретные личные драмы (в «No Hard Feelings» она «плачет в ванной под «Love Is a Losing Game» Эми Уайнхаус), и на приходящую с годами способность анализировать отношения в целом. Ее группа с возрастом тоже учится — не просто жонглируя жанрами, но находя свое место в их контексте : вот одичалый, но по-своему женственный панк-рок «Play the Greatest Hits», а вот явно вдохновленная шугейзом, но совершенно стадионная при этом баллада «Feeling Myself». Ну а вот, наконец, «The Last Man on Earth» — еще одна лироэпическая вещь, с первых аккордов которой представляется никакой не Stone Circle (традиционное для Гластонбери место встречи, кого же еще, стоунеров), где Wolf Alice ее играли две недели назад, а подсвеченный тысячами телефонных фонариков вечерний слот на его же, Гласто, главной сцене.

Wolf Alice исполняют «Smile» на еще одном онлайн-фестивале («Гластонбери» просто так, увы, не посмотришь)

«Blue Weekend» производит впечатление и безотносительно тоски по фестивалям . Тут, может быть, и нет хайлайтов калибра «Moaning Lisa Smile», «Giant Peach» или моей любимой песни 2017 года «Planet Hunter», но новая пластинка не проседает (как «My Love Is Cool») и даже не берет передышек (как «Visions of a Life») — она то лавирует из полосы в полосу, то прет напролом, но темп не теряет ни на мгновение. Получив время на раздумья, Wolf Alice не только прибавили в мастерстве, но и взяли пример с той же Пи Джей Харви, освоив искусство саморедактуры и составления идеального трек-листа: это их первый альбом, уложившийся в хронометраж LP. Немудрено, в общем, что по итогам первых подсчетов «Blue Weekend» заработал рекордный в этом году — 97 из 100 — средний балл на Metacritic: столько пятизвездочных рецензий рок-музыканты не огребали со времен чуть ли не «Let England Shake» все той же Пи Джей Харви . Никто не знает, насколько большой группой Wolf Alice стали бы этим летом, будь оно нормальным, но ничего — как‑нибудь дождемся следующего.