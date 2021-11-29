По традиции подводим с утра в понедельник музыкальные итоги прошедших семи дней. В этот раз — много крутой музыки на русском, а также возвращение The Divine Comedy и хороший британский дрим-поп.

Новый микстейп ATL — отличный философский рейв-рэп, полет для настоящих пацанов, лучшая работа исполнителя за пять лет. Дуэт с Заразой и песня «На Щите» — особенные жемчужины.

«Все Равно Нулю» группы «Гафт» — одна из самых неуютных и при том самых важных работ этой осени. Наждачный электророк об одиночестве, неприятии и ненасилии. Гафт — и есть осень-2021, даже без упоминания свежих новостей.

Новый альбом группы Cruel Tie — причина, почему нельзя в 2021 году списывать местную англоязычную музыку со счетов. Крепкий, бойкий эмо-рок, в котором интересно копаться и которому интересно подпевать.

Совместная работа О! Марго и «Хмырова» — новый виток неопопа (сюда же годятся Парнишка и Bananafish), в котором детства чистые глазенки и яркие краски пришли на смену томной драме прошлого поколения. Радость простых мелодий.

Совместная работа Thomas Mraz и Kkome — классная история о том, как рассказать о больших чувствах на языке той электроники, что ходит по грани чилла и полного отрыва. Неоновые пляски, слезы на танцполе.

«Мне Это Не Подходит» «Обе Две» — это все то, за что мы когда‑то полюбили Катю Павлову и ее группу. Суровый женский рок о вечной неопределенности и нестройности жизни в большом городе. Страшно кинематографичная музыка.

«Гипнос» петербургского дуэта Lurmish — позор моей редакторской слепоте. Столько раз уже мне говорили о них, а расслушать их смог только сейчас. И вправду гипнотический голосистый поп, тонущий в электронном тумане. Все, как мы любим, да еще и с очень прилипчивыми песнями.

Souloud выпустил новый EP, где продолжает исполнять вкрадчивый романтический, даже сентиментальный соул. Дуэт с L’One — чудо.

К другим новостям. Наш любимый поп-дуэт «Макодзеба» записал сингл «Руки Липкие», и звучит он ровно так как и называется: липко, грязно, дерзко — то есть очень круто. Илья Лагутенко спел с Даней Милохиным — воспринимаю это как своеобразную передачу музыкального наследства, и пусть у вас бомбит! Шокк записал песню-обращение к Оксимирону — грустную. Иван Дорн красиво запел на украинском. Еще один хороший сингл группы Cream Soda (уже не знаю, что про них говорить, кроме как «Танцуют все!»). Тося Чайкина записала саундтрек к фильму «Моя Большая Тайна»: песня «Нежнее Нежного» — это Cigarettes After Sex здорового человека. Курируемая Алексом Капраносом женская инструментальная группа Los Bitchos выпустила еще один выразительный сингл, клип, впрочем, интереснее. The Divine Comedy (ну, то есть Нил Хэннон) готовятся к выпуску сборника лучших песен, а вот и сингл к нему подоспел — как всегда, высококачественный джентльменский поп. Три хороших британских сингла: от нашего любимца Mura Masa (плач на танцполе), от дуэта The KVB (шумная новая волна) и новичков Thyla (милый дрим-поп, а большего от такой музыки и не требуем).

Видео недели — клип Ля Ру на ее кавер на группу Gang Of Four. Песня аж июньская, но клип стоит того, чтобы переслушать.