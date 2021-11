В 2021 году Свифт перезаписала альбомы «Fearless» 2008 года и «Red» 2012-го: они звучат идентично оригиналам. «Fearless» — венец эры поп-кантри в творчестве певицы. Именно на нем — хиты «Love Story» и «You Belong with Me»: за клип на последнюю песню Тейлор и получила зласчастную награду VMA и нарвалась на Канье Уэста. «Red» — переходный альбом: Свифт стала работать с Максом Мартином и аккуратно двигать творчество в сторону поп-музыки. На этом альбоме есть песня «I Knew You Were Trouble», познакомившая с музыкой Тейлор российского радиослушателя и окончательно превратившая ее из нишевой поп-звезды в поп-звезду просто.

Затея с переизданиями оправдала себя. «Fearless» добрался до первой строчки чарта Billboard и набрал 291 тыс. прослушиваний за первую неделю: это больше, чем за эквивалентный срок набрали «Positions» Арианы Гранде (174 тыс. копий) и «Justice» Джастина Бибера (154 тыс.). «Red» оказался еще успешнее: за первую неделю было продано 605 тыс. копий — это третий лучший результат за год после новых альбомов Адель и Дрейка.