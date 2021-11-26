Лидер петербургской группы «Гафт» Николай Яковлев рассказывает о главных визуальных источниках вдохновения для нового альбома «Все Равно Нулю»: от Брюллова до звезд, от промышленной архитектуры до Трента Резнора.

От редактора: Сразу небольшой дисклеймер: я с группой «Гафт» знаком уже девять лет, и их история — пример удивительного упорства: начав с такого странноватого арт-рока, они постепенно вытачивали свой фирменный стиль, заиграли музыку, в которой было больше страсти и больше нерва, стали снимать удивительные клипы и в общем добились того, что их стали замечать. Всем нам урок: иногда надо долго ждать, чтобы случилось чудо. И я очень рад, что чудо случилось у группы «Гафт». А ее новый альбом — такое своеобразное подведение итогов.

«Все равно нулю» — девять очень жестких и жестоких песен о жизни в атмосфере тотальной нелюбви и психологической неустроенности. Неразделенные чувства и тотальное одиночество, насилие — психологическое и физическое, ненависть к другим и к себе. Все это нанизано на прыгучий электророк то с криком, то с шепотом, способный к мгновенным сменам настроения. Наверное, это одна из самых дискомфортных пластинок года — и одна из лучших, что записывались на русском языке этой осенью.

Еще важно, что «Гафт» — это еще и про социальные преобразования. Эти песни против домашнего насилия и перепотребления работают, потому что не похожи ни на агитки, ни на гламурные виньетки с номером банковского счета. Это жестокие и искренние песни, которые только так и могут звучать: неровно и нервно, неровно и нервно. «Гафт» — это музыка от имени и для тех, кто даже в 2021 году хочет лучшего, находит его и боится потерять и оттого находится в тревоге и растерянности. Вот прям как я. И потому «Все Равно Нулю» очень важная пластинка, берегите ее.

«Все равно нулю» — это еще и пластинка, в которой многое взято не из чужих звуков, а из чужих картинок. Специально для «Афиши Daily» мы попросили лидера группы Николая Яковлева рассказать не о музыкальных, а о визуальных референсах альбома.

На «Яндекс.Музыке» альбом вышел с текстовыми вставками-интерлюдиями

Я смотрел на роспись купола Исаакиевского собора. Работа Карла Брюллова стала важнейшим визуальным ориентиром для обложки альбома «Все равно нулю». Но все началось чуточку раньше. Шли съемки клипа в Ленобласти, я тяжело болел, ждал своего кадра и писал письма. Я много пишу писем, а в кадре их должно было быть много. И в какой‑то момент мне наскучила моя подпись (буква Я), и я нарисовал кружок. Вокруг — еще один кружок. Получился эдакий знак равенства и одновременно ноль. Если посмотрите на купол — увидите этот же символ!

Если поделить купол на четыре части — получится обложка четырех песен, на которых зиждется «Все равно нулю».

Слева внизу — герой песни «хороший человек», он же ложный мессия, про которого поется в песне «купи-продай». На картинке сижу я, в позе «Демона сидящего» Врубеля. По гранитным набережным карабкаются отчаявшиеся люди (ощущение должно быть как на картине «Последний день Помпеи», если присмотреться — видны могилки рабочих, которые строили эти набережные.

Песня задает главный вопрос альбома: «Скажи, хороший человек я?» и дает однозначный ответ «страшнее, чем Владыка Мух — хороший человек». История песни основана на рассказе нашего подписчика (я люблю переписываться с теми, кто нас слушает) о его юности в румынской секте, совершившей групповое самоубийство. Возможно, это выдумка, но я человек доверчивый и меня очень тронуло.

Слева наверху на обложке альбома — оммаж иконе «Всех святых», только смотрят они по направлению «от зрителя» на знакомый бюст со взорванной головой, и лишь один герой оборачивается и смотрит на зрителя — это Ваня Хохлов, который пишет музыку в группе «Гафт».
Это обложка песни «Все равно нулю». Песня о том, что даже если убить автора — его творение будет жить вечно. 4 февраля выйдет еще одна версия этой песни, припевы которой исполнили мои герои: Наша Таня, Екатерина Яшникова, Гребенщик, Монти Механик и др.

Помните, в «Степном Волке» Гессе есть момент, когда герой с проводником видят великих классических композиторов, которые идут вдалеке по облакам, и все, что от них осталось — смех, смех гениев? Песней, обложкой и кучей народу на припевах мне хотелось повторить это ощущение.

Еще один вопрос «Степного волка» звучит в песне о стандартах желтой прессы в СМИ с очевидным названием «Какого волка ты кормишь?» В правом верхнем углу обложки — курьер, попавший в ад: бесконечные двери, мусор, покрышки, бивни — мертвый мир, в котором продолжается доставка. Это арт для песни «тонешь вместе со мной». О чем мы только не говорили с художницей: картины ада Босха, роспись на фресках во Флоренции, схема Московского метрополитена, похожая на 9 кругов ада, а в итоге, мне кажется, получилось что‑то близкое к игре Death Stranding. В роли курьера — барабанщик «Гафт= Игорь Кузнецов, сигнатурная выбритая голова и наушники-затычки included.

Мир обложки пересекается с клипом «Тонешь Вместе со Мной»: тот же мусор, покрышки, котлован, Полюстровские высоты (кто знает Питер, тот поймет). Вместе с визуальной идентичностью альбома мы искали собственную идентичность, и герой клипа вполне ее отражает. Да, внешний вид Nine Inch Nails и Трента Резнора в частности, его искренность, его шоу, куски магнитофонной ленты на инструментах, грязь, драные рубашки, крутые кожанки и бесконечный поиск настоящего на меня очень повлияли, и в свой 30-й день рождения я взял нож, любимую старую кожаную куртку, и сделал первый образ, который отражает меня: человека, который все готов отдать за идею, идея — выше ценностей материального мира, и подобно герою «Как Твой День», первой песни альбома, я готов курить в драной куртке на площади, потратив полмиллиона на клип. Любовь к драным курткам, вещам друзей с работы и сэкондам отразилась в «Купи-Продай» — песне и фейковом журнале об осознанном потреблении (музыки в том числе), который мы выпустили вместе с тремя питерскими сэкондами («Спасибо», «Желтая Вешалка», «Save the Rave»).

Есть у меня любовь — архитектура (любимый паблик в телеге — «Архитектурные излишества»). Разрушенные здания, умирающая промышленная архитектура (слава заводу «Красный Треугольник», мое любимое место в Петербурге), старинные деревянные церкви (например, Пророка Елисея из нашего давнишнего клипа «Октябрь») — в этих зданиях есть какая‑то истина смерти, которую мне хочется осознать. Оттого в куполе на обложке альбома снизу справа есть дыра, сквозь нее видны звезды. Помню, проезжал мимо Троицкого собора, красивый собор, но было видно звезды и облака, и они были красивей всех архитектурных усилий человечества, вместе взятых. Эта часть арта относится к песне «Разбей Мое Сердце» (на нее, кстати, вышел клип).

Альбом получился холерический, слушателя вместе со мной бросает из жара в холод, из истины в безумие. И в клипе есть эта дуальность, герой — ни девочка, ни мальчик, человек, у которого «Нет возраста, тела и голоса». В феврале группе исполнится 10 лет, и почему я впервые воплотил то, о чем мечтал с самого начала?

Обложку и визуальный мир придумала и нарисовала «Нет глаз — нет слез» Она участвовала в обоих флэшмобах #этонебольно против домашнего насилия, так мы и познакомились. Песни «это не больно» нет на обложке, однако она дала начало всему альбому. На грант фестиваля New Open Showcase мы сняли клип, визуально вдохновленный «Еленой» Звягинцева. Сценарий написала Лиза Прохорова: у нее за плечами 3 документальных фильма о домашнем насилии «Перерождение», а еще у нас день рождения в один день.

Может, поэтому (а еще потому, что все, что мы делаем, взаправду, настоящее, 4real, как говорил Ричи Эдвардс из Manic Street Preachers) мы быстро нашли общий язык и сняли настоящий, мощный, правдивый клип, который одобрили с точки зрения правдоподобности фонд помощи жертвам насилия «Птицы». Очень сильно работает голос Кати Еременко (DAKOOKA), она дает песне женскую сторону, которая не менее страшна, чем мужская (если приглядеться).

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