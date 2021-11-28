Thomas Mraz и электронщик Kkome выпустили совместный альбом «Future Flashbacks», в котором говорят о большой любви на языке развлекательной электроники. Как на всех лучших работах Мраза, «Future Flashbacks» — это одновременно и чилл, и чувства. Мы попросили соавторов диска прокомментировать каждую песню с него.

«Наверно»

Thomas Mraz: «В этой песне я снова вернулся к своим истокам в плане лирики, ведь я опять стал петь об отношениях, и вообще многие песни из альбома обращены к девушке, к женскму роду, и некоторые песни из альбома представляют девушек как богинь, например, если в песне „Ранауэй“ богиня Ранауэй — это богиня погони, богиня Лас-Вегаса, богиня пустыни, то в „Наверно“ — это богиня льда, холода, чистоты, кристальности. И в песне я пытаюсь растопить эту богиню. Она такая холодная, но при этом кристально чистая. Там есть строчки „она растает сверху, вниз упадет весь лед“ — это о том, что даже самую холодную девушку можно растопить, если вы с ней понимаете друг друга . Иначе этого никак не сделать, ведь самое главное в отношениях — это общение» «Убегай»

KKOME: «Песня о том, что все — сон» Thomas Mraz: «Песня про страну снов. Каждый в ней видит что‑то свое. Я в ней вижу неоновый город, нетронутую девственную природу и слышу манящий зов оттуда» «Больше не держу»

Thomas Mraz: «Песня о том, что ты взял и отпустил проблемы, расслабился и потанцевал . Например, все неделю работаешь в офисе, а на выходных раскрепощаешься, расслабляешься, становишься кем‑то новым» «Сияй»

Thomas Mraz: «Похоже на кино, и даже чем‑то на трек „Ранауэй“.Тут тоже есть пустыня, девушка, палящее солнце. В лучших традициях приключенческого абстрактного футуризма » KKOME: «Песня о том, что где бы ты не находился, ты должен сиять, излучать свет и освещать им других» «Двигайся так»

KKOME: «Песня о девушке, которая несмотря на все трудности и препятствия в жизни, смогла найти себя и реализоваться»



Thomas Mraz: «Каждый раз, когда я ее слушаю эту песню, я представляю себя на тусовке, и мне хочется в клуб, чтобы потанцевать, красиво одеться, и именно этим эта песня меня и привлекает — она заряжает тебя, вытягивает из четырех стен и говорит: «Долой твой депрессию, пустись в пляс, иди и почувствуй себя сексуальным» «Ранауэй»

Thomas Mraz: «В этой песне, как и в „Наверно“, девушка тоже описывается, как богиня Ранауэй — это богиня погони, богиня Лас-Вегаса, богиня пустыни, богиня смертельных гонок . Мы готовим видео на эту песню, поэтому не будут раскрывать все карты касаемо замысла. Из клипа вы узнаете историю» «Ты далека»

Общий комментарий: « Песня про путешествие в космос , про поиск высшей жизни, высшей материи» «Без тебя»

KKOME: « Песня об одиночестве и о безответной любви на холодной земле . К сожалению, эта песня дошла до нас не в полном объеме из прошлого , некоторые артефакты были утеряны, ожидайте complete-версию на „Future Flashbacks Deluxe“» «Фейерверк»

Thomas Mraz: «Она о том, что иногда надоедает повседневная жизнь, и хочется чуда, но его не происходит . И значит самое время стать самому этим чудом. Песня про тусовочную жизнь! Взорви и покажи себя, больше не держи это в себе, сияй!» «Но Но Но»

Thomas Mraz: «У каждого (у меня и KKOME) смысл свой, но пересекается он в точках отношений между мужчинами и женщинами, у каждого свой конец, но начало у всех похожее — очарование» KKOME: « История о неудавшихся отношениях , где виной служит гордость и невнимательность к партнерам, люди, как эмодзи» «Не говори»

Общий комментарий: «Песня о любви. Описание того момента, когда ты понимаешь, что вы нравитесь с девушкой друг другу, когда вы еще не успели обличить чувства в слова. Не говори, а просто люби » «Август»

Thomas Mraz: «Во-первых, это рассуждение о жизни и смерти . Плюс это описание того момента, когда например, подлетаешь на сноуборде, и „сосет под ложечкой“. То же самое бывает и в жизни. Она порой опасна и нелегка, но именно это и делает жизнь такой интересной» «Остаемся»

KKOME: «Песня о том, что все, что бы с нами ни происходило, временно , и большая часть из этого не имеет никакого значения как и для жизни на Земле, так и за ее пределами»