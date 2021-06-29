Последний музыкальный дайджест июня, в нем — фиты Dose с ЛСП и Егора Крида с OG Buda, новые альбомы Тайлера и Shortparis, большой дебют Ooes и многое другое.

Тайлер выпустил большой альбом и снова пошел против ожиданий поклонников — рэпа и олдскульных битов здесь столько же, сколько было пения на «Igor» (спойлер: много!). Выдающимся сюжетом «Call Me If You Get Lost» не блещет, но повествование дополняет общую вселенную артиста: опять неудавшаяся любовь, опять повод заняться самокопанием. Но главное — звук! Здесь очень много ретроспективных приемчиков и кропотливая работа с текстом — среди прочего, например, отсылки к классику Шарлю Бодлеру . Подробнее об альбоме читайте в материале Артема Макарского — он убежден, что Тайлер обязан украсить ваше лето!

Еще один большой релиз недели — «Яблонный сад» Shortparis : и здесь мы снова передаем слово Артему , который рассуждает о том, почему Rammstein лучше Shortparis, а также почему они на самом деле играют на одном поле.

Дебютировал с альбомом Seemee — участник главного рэп-бойзбенда страны Melon Music и автор хита «Голодный пес». Ждали засилие треков в стиле мичиганской сцены? Зря: звук здесь куда менее предсказуемый, чем, например, на последних альбомах OG Buda: есть психоделические мажущие биты, агрессивный репрезент с участием рэп-классиков The Chemodan и даже бумбэп.

Еще один важный дебют — у певицы Ooes ( почитайте ее интервью и послушайте авторский плейлист на « Афише Daily »!): девять песен, решительно сбивающих летнюю жару своим убаюкивающим холодком.

Теперь к дуэтам. Егор Крид продолжает проходить авторизацию в русском рэпе и выпускает дрилл-трек с OG Buda. Звучит он ровно так, как и стоит ожидать — альянс речитатива и сладкоголосия. Главное, Крид на фоне Буды не теряется, Буда в компании Крида органичен — и хорошо!

Олег ЛСП погостил с куплетом на треке у Dose — вероятно, главного человека на казахстанской неопоп-сцене прямо сейчас. Получилась идеальная летняя печалька: можно и потанцевать, и погрустить — выбирайте сами!

О самом неочевидном дуэте выпуска: Pussy Riot спели с Our Lady Peace — американской группой, которая за двадцать пять лет карьеры разменяла постгранж не самой средней руки на инди-рок. Песня называется «Stop Making Stupid People Famous» — звучит грозно!