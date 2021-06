Тайлер выпустил большой альбом и снова пошел против ожиданий поклонников — рэпа и олдскульных битов здесь столько же, сколько было пения на «Igor» (спойлер: много!). Выдающимся сюжетом «Call Me If You Get Lost» не блещет, но повествование дополняет общую вселенную артиста: опять неудавшаяся любовь, опять повод заняться самокопанием. Но главное — звук! Здесь очень много ретроспективных приемчиков и кропотливая работа с текстом — среди прочего, например, отсылки к классику Шарлю Бодлеру. Подробнее об альбоме читайте в материале Артема Макарского — он убежден, что Тайлер обязан украсить ваше лето!