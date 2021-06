25 июня вышел седьмой альбом Тайлера Оконмы, более известного под именем Tyler, The Creator. «Call Me If You Get Lost» стал его возвращением из поп-музыки в хип-хоп. Артем Макарский признает, что окончательно начавшееся после солнцестояния лето — идеальная пора для этой пластинки, и пытается понять, как альбом о путешествиях слушается в пандемию.

Тайлер Грегори Оконма отлично разбирается в поэзии — хотя его никогда не спрашивали об этом в интервью. Несколько лет назад он сделал вид, что его отца зовут Уолт Уитмен , а маму — Луиза Ван Велзор: теперь некоторые крайне сомнительные издания на полном серьезе публикуют эту информацию. Любители литературы сразу поймут, что тут не так — ведь именно так звали родителей одного из главных американских поэтов всех времен, Уолта Уитмена. Тем не менее, мама Тайлера записана в выходных данных «Call Me If You Get Lost» именно как Луиза Уитмен, то есть мистификация продолжается. Но ладно Уитмен, есть вещи и совсем уж на поверхности. Сам Тайлер предпочитает, чтобы теперь его звали Тайлер Бодлер, называет в честь этого открывающий трек на альбоме и помещает свое новое имя на обложку, на которой мы видим что‑то вроде визы.

Стоит напомнить, что «Igor» был альбомом о влюбленности музыканта в некоего парня — и их невозможности построить отношения из‑за невозможности быть открытыми, необходимости примерять на себя все те же маски. Хорошие музыканты всегда умели из какой‑то личной истории вырастить целую драму. До сих пор не ясна степень подлинности истории, которая была на «Igor», однако ясно одно: переживания Тайлера в песнях были настоящими. Его величие заключается в том, что в «Call Me If You Get Lost» он строит сюжет (который и так занимает далеко не все песни) даже не на истории, а на ее отсутствии: на том, как он влюбился в девушку друга и как они по этому поводу переживали, при этом не переходя черту.

В некотором смысле «Call Me If You Get Lost» — это альбом-аффирмация, заряжающая на веру в себя и свой успех.

Если раньше это был, например, терапевт, то тут им становится диджей Драма — и он не вступает в диалог с Тайлером, а наоборот, выступает скорее Санчо при Кихоте-Тайлере, верным товарищем. Из‑за их динамики «Call Me If You Get Lost» временами воспринимается как бадди-муви, комедия о двух закадычных друзьях. В некотором смысле это и роуд-муви. В «Massa» Тайлер говорит о том, что паспорт — это самое ценное, что у него есть. Не стоит забывать, что «Call Me If You Get Lost» — это в первую очередь альбом о том, что возможность уехать, куда глаза глядят важнее любых вещей в мире. Однако нельзя не заметить очевидную проблему в связи с таким сюжетом — как невзначай бросает на альбоме сам диджей Драма: «Пандемия, говоришь?»

Говорю: «Call Me If You Get Lost», явно записанный в прошлом году — Тайлер плотно работал над музыкой в начале 2020 — это даже не альбом о тоске по путешествиям и перелетам, а альбом терапевтический, такой, какой явно поможет слушателю перенестись куда‑то еще. Это хорошо рифмуется с желанием Тайлера сделать так, чтобы его музыка окрыляла людей — это запись о том, что иногда нам всем не хватает включения в чужой мир, благодаря которому мы совершим акт осознанного и короткого эскапизма.