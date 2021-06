— Как твои друзья и родные отреагировали на то, что ты начала петь в церковном хоре? Насколько эта среда была для тебя незнакомой?



— Семья — спокойно. Друзья и одногруппники иногда подшучивали, показывали мемы, связанные с работой в церкви.

Я не религиозный человек, но и не антирелигиозный — где‑то между. Для меня это была немного пугающая среда. Нужно было очень быстро ориентироваться и иметь высокий профессионализм: когда ты поешь, каждый выход на работу — это по факту выступление. На службу приходят живые люди, которые слушают молитвы, к этому нужно относиться серьезно. Это довольно стрессовая работа.

— Насколько пение в церковном хоре тебя прокачало в смысле вокала?



— Туда нельзя прийти с нуля, когда ты совсем не умеешь читать ноты и управлять своим голосом. Я туда шла подготовленной, поэтому для меня ничего не поменялось.

— Как ты начала заниматься музыкой?



— Я занималась академическим вокалом, поэтому большую часть своего детства я росла, осознанно слушая арии и оперетты: это нужно было для моей учебной программы.

А так, как и все, я слушала Диму Билана и Максим, «Ранеток» — у меня даже есть их диски. В подростковом возрасте, году в 2012–2013, слушала опять же то, что и все, — угорала по всякому скрим-вокалу, эмокору.

— Вопрос из категории «блиц»: Bring Me the Horizon или Asking Alexandria?



— Bring Me the Horizon! Знаешь, я не какая‑то суперфанатка, но самые известные песни у обеих групп слушала. Но мне больше нравился более лайтовый рок на самом деле.