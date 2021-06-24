Лиза Ooes этим летом ворвалась в наши уши и сердца со своими холодными и убаюкивающими балладами про любовь, а также попала в команду перспективных новичков Radar от Spotify. Специально для «Афиши Daily» Лиза составила плейлист любимых песен.

Лиза: Как многие люди, я не люблю делиться любимой музыкой, предпочитаю восхищаться ею в одиночестве. Однако крутая музыка должна быть услышана. Мне было очень трудно выделить наиболее любимые треки, поэтому здесь будут те, о которых я вспомнила в первую очередь. FKA Twigs «Thousand Eyes»

Трек, как и весь альбом «Magdalene», — произведение искусства. Я закрываю глаза и медитирую. Это то, что уносит в другую вселенную. Kanye West «Wolves»

Я не знаю, зачем комментировать гения. Здесь могла оказаться любая композиция Канье. Arca «Calor»

Гениальная музыка, о которой я хочу сказать чуть больше. Арка — уникальная исполнительница и музыкантка, я всегда с нетерпением жду новые релизы, потому что знаю, что обязательно услышу что‑то новое и необычное. The Weeknd «I Was Never There»

Продолжает список гениев The Weeknd. Кстати, музыкальным продюсером этого трека является Gesaffelstein. Всем сердцем люблю эту коллаборацию и восхищаюсь этими музыкантами. Масло Черного Тмина «Ayaz»

Масло Черного Тмина — музыка на русском языке, которой я вдохновляюсь. Было очень сложно выбрать только один трек, я люблю все! По-детски радуюсь новостям о релизах Айдына, а потом слушаю и по-взрослому восторгаюсь. Anikv «Аутро»

С музыкой Анны я познакомилась после проекта «Песни». Ее альбом «Старше» — очень интересный! Трек «Аутро» мой любимый: музыка, текст, исполнение — все восхитительно. Я обожаю исполнителей, которые излагают мысли в свойственной только себе манере. Язык Анны мне очень близок. «Сестры» «Нет дела»

Настя и Маруся — глоток свежего воздуха для меня. Я люблю чекать музыкальные новинки каждую пятницу с целью найти что‑то новое/свежее/отличающееся. И вот однажды мне посчастливилось наткнуться на «Сестер». Крутой звук и запоминающийся язык — девушки запечатлели обыденность очень точно и красиво, я такое люблю. «Мы» «Полярная звезда»

И снова было сложно выбрать один трек! Мне очень импонируют Ева и Даниил, как сольные исполнители, так и в дуэте. Особенно в дуэте. Эта музыка прекрасна во всех отношениях. Если я куда‑то еду — всегда включаю их альбом и слушаю все, что есть, по очереди. В программу Radar от Spotify попала не только Ooes, но и другие крутые молодые артисты — послушайте их!