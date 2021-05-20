В очередном выпуске нашей постоянной рубрики про новости поп-музыки Антон Вагин рассказывает о новом старом альбоме Тейлор Свифт, творениях Дани Милохина, (внезапно) Тома Джонса и еще куче всего.

Итак, апрельские тезисы. Мир, кажется, движется к апокалипсису: тиктокеры выпускают альбомы, Тейлор Свифт перезаписывает уже вышедшие альбомы, корейцы экспериментируют с инди-попом. Но, на самом деле, все это лишь показывает, что музыка, несмотря на весь адок вокруг, — это наш маленький раек, в котором можно укрыться и который, к счастью, не так подвержен влиянию пандемийной стихии, как другие сферы развлечений. А значит количество отличных релизов и не думает спадать, готовясь сравняться с числом березовых сережек, украшающих по весне ваш путь от дома до школы. Прежде чем приступить к прочтению, вот вам плейлист с лучшими песнями из материала. Также есть версии для Spotify и «ВКонтакте».

Синглы Mia Boyka «Бегу по тропинке»

Тизер одного из главных хитов тиктока 2021 года вышел аж в начале февраля, однако по каким‑то неведомым причинам Миа мариновала его 2,5 месяца. Ну вышел и вышел, слава богу. Конечно, в тизере была самая соль песни, а все остальное не так достойно внимания, но все же один только розово-сахарный припев уже делает трек выдающимся. А уж внезапная концовка в духе гиперпопа вообще окончательно выносит мозг! Xolidayboy «Мармеладный дом»

Xolidayboy, он же Иван Ржевский, персонаж для тиктока, конечно, не самый тривиальный. Андрогинная внешность, максимальная сексуализация всего, а теперь и качовейший синти-поп на его втором треке «Мармеладный дом». Пока коллеги успешно осваивают безобидный карамельный поп, Иван закидывает в нас размеренный синтец с, мягко говоря, недвусмысленным текстом, который спустя пару прослушиваний невозможно выкинуть из головы при всем желании. Альбомы Taylor Swift «Fearless (Taylor’s Version)»

Да, альбом «Fearless» вышел тринадцать лет назад, но Тейлор Свифт объявила в своем творчестве эпоху перезаписи и теперь будет постепенно выпускать новые версии своих классических альбомов. Зачем? Если кратко, из‑за того что ее большой недруг Скутер Браун, менеджер Джастина Бибера, Арианы Гранде и многих других, купил права на оригинальные записи первых шести альбомов Тейлор. Мысль делиться со своим врагом копейкой ей показалась невыносимой, потому она и решила сходить лошадью: записать все заново. Первый результат перед вами. «Fearless» был знаковым альбомом для мисс Свифт: именно он сделал из неплохой начинающей певицы американскую мегазвезду. Немудрено, что начать она решила именно с него. К счастью, Тейлор подошла к перезаписи по принципу историзма: новая версия альбома звучит ровно так же, как и старая, за исключением пары редких моментов. Главное же, что есть на новой версии альбома, — это шесть условно новых песен. Они были написаны еще во времена «Fearless» и до сих пор официально не выходили. Не то чтоб они были какими‑то шедеврами и хитами, но такой бонус всегда приятен любому фанату. В общем-то, победа? Злодей не получает деньги, Тейлор на коне, у фанатов новые старые песни. Так‑то да, но закрадывается мысль: не начнут ли другие исполнители по примеру мисс Свифт уходить в перезапись своих классических вещей? Не начнется ли в музыке эпоха ремейков, как она началась в кино и видеоиграх? Посмотрим — в конце концов, мы такие же бесстрашные, как и тринадцать лет назад, а теперь уж и вдвойне. Даня Милохин «Бум»

Альбом от тиктокера кажется чем‑то сродни оксюморону. Зачем выпускать скопом контент, который можно растянуть на несколько месяцев? В случае Дани Милохина здравый смысл победил. Он таки выпустил свою дебютную пластинку, которая лишний раз доказывает: сегодня он один из самых интересных русских поющих тиктокеров. Как и у всех главных певцов жанра, сила Милохина — в его простоте и прямолинейности. Любите, чтоб в песнях рефлексировали и томно рассуждали о вечном? Проходите мимо! Даня наваливает модный ньюскул-рэпчик напополам с поп-роком, слушая который становишься юным изнутри. Не говоря уж о главном хите альбома — треке «Лисички», бескомпромиссном танцевальном бэнгере, построенном вокруг одного слова. Наконец-то русская поп-музыка омолаживается и делает это максимально радикально, чтобы у всех, кто против, горело, а все, кто за, чувствовал себя королями жизни. Бум! theabc «Стихии»

Сразу проясним ситуацию: theabc — одна из главных современных русских поп-групп, которая в очередной раз записала отличную пластинку. Через десять-двадцать лет они будут фигурировать в списках а-ля «Лучшие группы 2020-х, о которых вы не знали». Но чтобы они там не фигурировали, лучше воздать им должное прямо сейчас. Девичий дуэт из Екатеринбурга уже который год своими силами делает идеальный синти-поп с выразительными мелодиями, крышесносными аранжировками, да еще и концептуальной составляющей в текстах. Новый альбом вот, например, посвящен четырем стихиям, как несложно догадаться. Всем, кто любит по-хорошему олдскульную поп-музыку, где инструменты не превращены в обслуживающий персонал для вокала, слушать надо обязательно. А если уж у вас нет времени на все четыре песни, зацените хотя бы главный хит альбома, трек «Стыдно». Чтобы потом не было стыдно за то, что пропустили такую великолепную музыку.

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«Лава» «Doppelgänger x2»

Возрождение музыки рубежа нулевых который год шагает по России. Увы, чаще всего оно сводится к попыткам скопировать «Руки вверх!» и чуть разбавить их саунд современными трэп-трещотками. Но не перевелись еще люди, которые помнят другую сторону музыки двадцатилетней давности — клубную, мрачную, подпольную, эзотерическую. Разумеется, речь про группу «Лава». Еще три года назад на своем дебюте «Фаталити» ребята, казалось бы, прикончили нас своим поп-трансом, но нет, мы все еще живы и готовы внимать новое. Вот и вторая волна! «Doppelgänger x2» — в общем-то, продолжение идей дебютника, но с другими вокалистками и более разнообразное: здесь вам уже не только поп-транс, но и прочая танцевальная электроника той эпохи. Крутость здесь вовсе не в ностальгии по лучшим временам. Это просто-напросто дико энергичные песни с уникальным характером. Такого больше не делает никто ни в России, ни в остальном мире. Главное — это отличный саундтрек тех случаев, когда вы вдруг оказались у извергающегося вулкана и вам срочно надо убежать как можно дальше. Не переживайте: «Doppelgänger x2» даст вам +50 к скорости, и, скорее всего, через две тысячи лет вас не найдут обугленным и запешкимся в магме. Удачи! Tom Jones «Surrounded by Time»

Альбом от ветерана поп-музыки — это всегда интересно. Как он будет сделан? Как этот ветеран будет приспосабливаться к современности? Будет ли паразитировать на былых заслугах? Сможет ли сделать что‑то новое? В случае с Томом Джонсом, которому в этом году исполняется восемьдесят один год, ответы на все эти вопросы особенно интересны. Однажды он уже переизобретал себя, когда в 1999-м выпустил свой чуть ли не главный хит «Sex Bomb», превративший его из замшелого соул-певца из 1960-х в действительно секс-бомбу. Вот и 41-й (!) альбом Джонса предлагает нам посмотреть на певца с совершенно новой стороны. Наверное, последнее, что мы могли ожидать от сэра Тома, — это альбом каверов в духе психоделического рока рубежа 1960–1970-х. Но он и правда это сделал! Перепевает он тут кучу самых разных артистов — от Боба Дилана и Кэта Стивенса до Майкла Кивануки. И если треки вроде «Pop Star» Стивенса — это, в принципе, довольно мейнстримная вещь, то вот какой‑нибудь завершающий альбом 9-минутный «Lazarus Man» Терри Калье с аранжировками а-ля The Doors — это уже что‑то совершенно из другой вселенной. В восемьдесят лет можно делать то, что порой не могут и двадцатилетние. Jordan «4+1»

Дебютный мини-альбом бэк-вокалистки Димаша Кудайбергена Джордан Аракелян. И если вам не нравится творчество ее работодателя, то не переживайте: сама певица делает все куда интереснее. У многих из вас могут случиться советские флешбэки, ведь «4+1» — это очередная работа, где эксплуатируется неоновая эстетика 1980-х. Да, в этом плане оригинальности здесь мало. Но все остальное одним махом сносит крышу даже самого современного и крепкого дома. Энергия прет из всех щелей, аранжировки сочны, а мелодии супервыразительны. Если вам в поп-музыке нужно что‑то еще, то извините. Остальных приглашаю погрузиться в этот винтажный бассейн и затусить по полной. Foxes «Friends in the Corner»

Вот у нас как принято говорить? «Фу, попсу начал играть, продался». Мол, раз исполнитель играет поп-музыку, то все, продал дьяволу душу ради успеха. Если б это было так легко! Поп-мир так же несправедлив, как и любой другой, а тропа в него темна и полна ужасов. Лишнее подтверждение тому — судьба певицы Луизы Роуз Аллен, известной под псевдонимом Foxes. В середине 2010-х Аллен нормально так хайпанула с альбомом «Glorious», набрала кучу наград, выпустила вторую пластинку, но затем пропала. Почему? Оказалось, что она не может работать в жестких контрактных условиях, когда нужно строчить контент, когда тебе скажут, а не когда ты сама захочешь. Потому Луиза разорвала контракт с лейблом и ушла в молчанку на несколько лет. И вот лишь теперь выпустила новый мини-альбом, с ноги выломив двери в наши квартиры. Foxes всегда писала великолепные мелодичные песни, к счастью, не разучилась делать это. «Friends in the Corner» — лютый кайф по всем фронтам. Пусть формально Луиза теперь не ходит в творцах поп-мейнстрима, она уделывает большинство его представителей как по мелодике, так и по аранжировкам. Да, наверное, Foxes не грозит в ближайшем времени снова получать «Грэмми» — но какая разница? Выпускайте лисиц, давайте танцевать! «Раек» «Море огня»

Бывают группы, которые начинают петь так называемые песни-мемы о всевозможных приметах времени, да на этом их развитие и останавливается. К счастью, киевский дуэт «Раек» не из таких. В какой‑то момент казалось, что они свернули в сторону бытописателей момента, когда спели песню про юмориста Сашу Долгополова, но дебютный альбом группы «Море огня» доказывает, что, когда кажется, креститься надо. Никаких вам песен-мемов! Получайте жесткое техно-средневековье, обрамленное в поп-форму! Мало того, что Оксана Несененко и Павел Слободянюк, во-первых, реально постарались как над мелодической, так и над аранжировочной составляющей песен, во-вторых, засунули туда многоголосие, мгновенно напоминающее о славянской народной музыке. Пусть «Раек» формально пока остается в стане инди-попа, на деле, конечно, они с помощью «Моря огня» доказали, что способны делать песни, которые и в поп-мейнстриме будут смотреться как родные.

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Idiot «Siyaniye»

Помпезный инди-поп с жирными синтезаторами, русско-французскими текстами и настроением а-ля группы «Лаванда» и File Foreli — в принципе, ровно то, чего нам не хватало в 2021 году. И мы были бы идиотами, если б не признали это. Enhypen «Border: Carnival»

Второй мини-альбом одной из самых интересных новых мужских групп четвертого поколения кей-попа. Дебютировали ребята только в прошлом году, однако уже раздают люлей всем прохожим. Чем же интересны Enhypen? Послушайте хотя бы открывающие альбом треки «Intro: The Invitation» и «Drunk-Dazed». Они звучат, прямо скажем, нетипично для корейской поп-музыки и больше похожи на какой‑то западное инди а-ля M83. Остальные треки более традиционны для корейцев, но вот эти два семечка могут в будущем прорасти во что‑то совершенно неимоверное, благо бюджеты в кей-попе позволяют делать почти все что угодно. Last Idol «Kimi Wa Nan Carat?»

В принципе, если на Земле после 7-й Галактической войны останутся последние айдолы, то реально хотелось бы, чтоб это была японская группа Last Idol! Прилетят к нам инопланетяне, а мы им: вот они, девчата наши хорошие, последние. Тут они включат новый альбом группы — и конец, сразу обратно на эту их Нибиру и унесет! Фиг вам, а не Земля! А мы останемся возрождать человечество под музыку Last Idol, благо их песни на рабочий лад настраивают великолепно. Пять песен по 4 минуты — и все, коммунизм не за горами! The Dance for Philosophy «Cup Ramen Program»