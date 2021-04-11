Новый выпуск нашей постоянной рубрики «Всякая годная попса» от Антона Вагина, создателя одноименного телеграм-канала и лидера группы «Кобыла и трупоглазые жабы». В этот раз — Кока, Бибер, Леонтьев и тьма-тьмущая великолепных корейских и японских поп-групп.

Март 2021-го — превосходная иллюстрация, как все живое подчиняется одним и тем же законам. Январь и февраль в мире поп-музыки не то чтоб радовали великим множеством хороших релизов. Но стоило только снегу начать таять, только начали прилетать в русские края дрозды, журавли и пеночки, сразу же заколосилась поп-рожь, готовая взорваться обильными поп-хлебами . Ну что же, все за стол, отметим пришествие весны священной! В самом конце текста вас ждут плейлисты с лучшими песнями из подборки Синглы Клава Кока «Сладкие мальчики»

Клава уже успела забить за собой звание главной новой поп-певицы России в 2020-м и не думает останавливаться. Пусть последние синглы, в том числе крайне странный кавер на «Тату», и не дотягивали до уровня «Краша» или «Покинула чат», но в этот раз гражданка Кока решила реабилитироваться. «Сладкие мальчики» — образцовый поп-трек, в музыке которого хорошо буквально все : мелодия рвет душу, синты наваливают мяса, вокал теребит поджилки. Единственное, что вызывает вопросы, — это текст песни, в котором Клавдия зачем‑то бычит на мужчин, которые делают маникюр. Мол, не по-мужски это! Дело, конечно, хозяйское, но обвинения в недостаточной маскулинности смотрятся довольно неуместно для молодой и, казалось, свободной от стереотипов артистки. Rosé «R»

Долгожданный сольный сингл-альбом от Розэ из Blackpink. Нет, главный герлз-бенд Кореи не распался и не собирается: выход сольных вещей от участников кей-поп-групп — обычная вещь, которая легко укладывается в маркетинговую стратегию их продвижения. Пару лет назад свой сольный трек уже выпускала Дженни, другая участница «черно-розовых», и с тех пор в фанатской среде то и дело ходили слухи об одиночных синглах ее коллег по группе. Ну, дождались! И ожидания, надо сказать, были не напрасны. Первая песня, «On the Ground», разрывает своим припевом и сравнима по степени накала разве что с тем самым метеоритом, лишившим всех нас динозавров на Земле . Вторая вещь, «Gone», на таком фоне, конечно, теряется, но все же это довольно неплохая баллада для передышки после взрыва. Что важно, так это то, что продюсеры Blackpink не стали делать для сольного творчества Розэ очередную версию «Kill This Love», а написали ей именно что свои песни. Они одновременно и самобытны, и напоминают о стиле ее черно-розовой альма-матер. Осталось дождаться сольник еще одной участницы группы Лисы, и жизнь совсем войдет в нужное русло! В соло третьей участницы Blackpink Джису совсем как‑то не верится, уж простите. Mia Boyka, Егор Шип «Наруто»

Классики тикток-попа вновь объединились и выдали очередной хит! Конечно, очень сложно отделаться от мысли, что это очень похоже на прошлый трек Бойки и Шипа, — «Пикачу». Но чего б и не повторить, раз работает? А работает отлично! Мия Бойка вновь эксплуатирует псевдофолк а-ля «Балаган Лимитед», Егор Шип снова вальяжно рэпует, а продюсеры трека по полной отрываются в закосе под начало 2000-х. Ну и, конечно, нельзя не отметить великие строки «Называй меня Наруто/Нам с тобою будет круто». Действительно! Альбомы Джастин Бибер «Justice»

Джастин Бибер! Сколько баталий было проведено в попытке одних доказать другим, что это галимая попса, которую стыдно слушать, и наоборот. Бибер — один из тех артистов, что стал олицетворением поп-музыки, и для многих с не самой приятной ее стороны. Действительно, раннее его творчество было крайне наивно, но затем Джастин выпустил отличный альбом «Purpose», в котором, казалось, доказал всем, что повзрослел, остепенился и готов показать кузькину мать. Увы, после «Purpose» его карьера пошла куда‑то не туда. Куча сомнительных синглов, не менее сомнительное публичное поведение и вишенка на торте — один из худших альбомов нашего времени, «Changes». Да, многие дети-знаменитости переживают кризис, когда взрослеют, но Бибер — это прям хрестоматийный пример.

К 2021 году, признаться, казалось, что Джастин навсегда погрузился в самокопания, R’n'B и отношения со своей женой Хейли, а музыкальных откровений от него ждать не стоит. Хорошо, что это оказалось не так!

Бибер возвращается, чтобы восстановить справедливость: еще раз доказать всем, что он не легкомысленный ребенок-певец, не городской сумасшедший, а вполне себе интересный артист.

Конечно, «Justice» — не какое‑то откровение, на альбоме полно проходных песен, а первая треть сильно проседает. Но стоит продраться сквозь мутную тину, и вы окажетесь у мармеладного озера, в котором сидит Джастин и говорит: «Здарова, заждался я тебя». И начинает выдавать хит за хитом. «Die for You», «Hold On», «Somebody» — вообще одни из лучших вещей за карьеру Бибера . Он просто взял и сделал то, что от него давно хотели: обычной человеческой попсы, а не какого‑то там хип-хопа, латины и R’n'B. Не забыл Бибер и о концептуальной составляющей, сейчас без этого никуда. Мол, наш мир так жесток и несправедлив сегодня, что ему нужна хоть капелька той самой справедливости, которая сможет немного скрасить жизнь простого люда. Оттого мы и слышим на пластинке речи Мартина Лютера Кинга и многочисленные отсылки к христианству. Да, концепт, будем честны, не то чтоб оригинален и глубок — держим в уме и проблемы с логотипом и названием, напоминающими одну хорошую французскую группу — но все же нельзя не признать, что с выходом «Justice» наш мир и правда стал на дециметр справедливее. Валерий Леонтьев «На крыльях любви»

Так, давайте-ка без вот этого снобизма! Валерий Яковлевич — великий поп-ветеран, сделавший, мягко говоря, немало для нашей сцены. Давайте относиться к нему без предубеждений и с уважением. Тем более что его новый мини-альбом «На крыльях любви» этого более чем заслуживает. Смотрите сами: что мы ждем от человека, который занимается музыкой уже около 50 лет? Скорее всего, ничего. Ведь многие уже ничего не выпускают после такого гигантского срока. Но не Леонтьев.

Он работяга. Он буйвол. Он еще нас всех переживет.

Это Валерий Яковлевич и доказывает новыми 4 песнями. «На крыльях любви» — добротный классический эстрадный номер. «Ангел» — мощная драматическая баллада, созданная для самых гигантских стадионов мира. «Бродяга» — внезапно моднейший рокешник, от которого хочется родиться заново, отрастить третье и четвертое ухо, чтобы еще раз услышать это в первый раз. «Не включайте свет» — хоть и самая слабая вещь пластинки, но все же неплохой медляк сам по себе. Всю эту радость написал Алексей Гарнизов, с которым Леонтьев работает много лет. Именно он написал один из главных хитов артиста — «Казанова». Разумеется, песня «Бродяга» благодаря этому слушается совсем иначе. Как мы помним, Казанова — «одинокий бродяга любви», а тут Леонтьев поет: «Прощай, бродяга». Что же получается, Валерий Яковлевич уходит на покой? Как бы не так! Скорее он символически прощается с тем эротическим образом из 90-х, но это вовсе не значит, что эпоха Леонтьева подошла к концу. Возможно, это только начало. Too Much «Все думают, мы милые»

Эпидемия кьют-рока охватила Россию! Десятки молодых людей по всей стране массово экспроприируют музыку своих родителей и ностальгируют по началу 2000-х! Но не будем уподобляться государственным инстанциям и бить тревогу. Напротив, давайте радоваться, что живем в эпоху нового жанра, пусть он и не совсем оригинален. Будет вам что рассказать внукам! В частности, не забудьте упомянуть выдающийся дебютный мини-альбом дуэта Too Much. Как и требует того жанр, девчата рубят донельзя милый поп-рок с отличнейшими мелодиями и запоминающимися оборотами в текстах . Попробуйте послушать трек «Милая» и не петь его после этого несколько лет кряду!

Рискну сказать, что Too Much звучат интереснее Доры, «Кис-кис», Мэйби Бэйби и других кьют-локомотивов России

Главная и единственная горечь пластинки — это то, что на ней нет большинства синглов группы, которые выходили в 2020-м. И очень жаль, ведь треки вроде «Френдзоны» и «Яндекс.Еды» ничуть не хуже хитов с альбома. Так что, как только убедитесь, что девчата не милые, бегите слушать бонусы в виде синглов. Grosu «Grosu»

Украинка Алина Гросу последние несколько лет пытается переизобрести свой образ. Начинала она еще в начале нулевых, пела безобидные детские песни про пчелок, но затем, как это ни странно, повзрослела. В 2017-м вышел ее скандальный трек «Хочу я баса», после которого стало понятно, что все, от былой невинной девочки ничего не осталось. Но что в этом плохого? Совсем наоборот. Хоть многие и не смогли принять такую трансформацию, Алина в конце 2010-х стала одной из самых интересных русскоязычных певиц. Вот и на своем 7-м альбоме «Grosu» она это в очередной раз доказывает.

Качовый ночной поп-карбонад, из‑за которого у ваших бедер может начаться тремор. Слушать аккуратно!

Но оно того стоит. Русский дип-хаус переживает не лучшие времена из‑за очевидного кризиса перепроизводства в последние годы, но Алине удается если не вдохнуть в жанр новую жизнь, то уж точно заставить мертвеца снова танцевать. Такой вот анатомический театр! Покупайте билеты быстрее, иначе придется сидеть на галерке. А на Алину хочется все смотреть с первых рядов. Dreamcatcher «Eclipse»

Одна из самых интересных поп-групп Кореи не устает радовать. В этом году у них уже был великолепный альбом «[Dystopia: Road to Utopia]», а теперь вот они зарелизили свой 4-й японский сингл из трех песен. Dreamcatcher славятся тем, что играли куда более жесткую музыку, чем большинство их корейских коллег по цеху. Этим они сильно напоминают японские поп-группы, чья музыка традиционно ближе к року, чем к танцевальной поп-музыке как у корейских поп-звезд. Поменяв язык на японский, Dreamcatcher зазвучала еще более самурайски. Гитарного перегруза стало так немало, что звучит группа теперь чуть ли не как Babymetal. Как говорится, е-е-е рок! WJSN «Unnatural»

Одна из самых многочисленных (13 участниц!) китайско-корейских групп врывается в наше пространство со своим 9-м мини-альбомом, чтоб вовсю надавать вам люлей! Нет, ну правда, у WJSN, также известных как Cosmic Girls, что ни релиз, то праздник. Не зря, наверное, каждая участница символизирует один из знаков зодиака, в том числе загадочного Змееносца. Без космической серпентовой магии тут точно не обошлось! В Азии сейчас активнее всего развиваются два поп-рынка: китайский и корейский, причем еще неизвестно, за каким интереснее наблюдать. Немудрено, что совместный проект двух индустриальных гигантов родил такой занятный проект. Так что если задумаете лететь в космос, то саундтрек для вашего вояжа уже найден. Dorofeeva «Dofamin»

Самое сложное для артиста, прославившегося в рамках какой‑нибудь группы, — начать сольную карьеру и не сесть в лужу. Будешь делать что‑то новое — слушатель будет просить «как раньше». Будешь делать как раньше — обвинят в самокопировании. Поэтому задачка перед Надей Дорофеевой, экс-вокалисткой украинской группы «Время и стекло», встала нетривиальная: если не переплюнуть такой выдающийся коллектив, то хотя бы не остаться в его тени. Впрочем, у артистки есть читерский туз в рукаве по имени Потап, продюсер «Времени и стекла», от которого Дорофеева никуда не ушла. Вместе они и наворотили дебютный сольник Нади под красноречивым названием «Dofamin». Действительно, на протяжении 5 песен ваш мозг то и дело будет выделять тот самый дофамин . Пусть не в каждом треке. Пусть не столько же, сколько было при прослушивании все тех же «Времени и стекла». Но все же достаточно для того, чтоб сказать, что сольный дебют Нади удался. Ну а припев песни «Gorit» уж точно войдет в топ поп-мелодий последних лет. Моли «Préface»

Бельгийские вафли, бельгийский шоколад… Что бы еще такого сладенького вспомнить из бельгийского королевства? Музыку певицы Моли, конечно! Ладно, я вас немного обманул: живет артистка нынче в Федеративной Республике Германия, куда несколько лет назад переехала, чтоб полноценно начать заниматься музыкой. С тех Моли пор выпустила 2 мини-альбома, последний из которых прямо сейчас выносится на суд общественности.

Уважаемые присяжные, Моли юна и хороша, песни ее свежи и прекрасны!

Включите и сразу услышите, как нежнейшие нотки начинают проникать в поры вашего тела. Не волнуйтесь, они безопасны! Однако имеются и побочные эффекты, в частности, трек «Disconnected» вызывает неконтролируемый приступ неловких танцев независимо от того, где вы находитесь. В конце концов, часто ли вы слышите французско-английскую лирику на фоне ненавязчивых ретроаранжировок? То-то и оно. Так что прошу суд принять все эти детали во внимание и обязать каждого жителя Российской Федерации послушать «Préface» хотя бы один раз. Анна Фокс Рочински «Cherry»

Дебютный сольный альбом певицы, которую вы можете знать как вокалистку американской психоделической рок-группы Quilt. Так что, неужто мисс Рочински предала святое знамя рока и отправилась в уютные поп-поля? И да и нет. Вообще, всегда интересно наблюдать, как артисты, ранее успешно показавшие себя в других жанрах, берутся за поп-музыку. Чаще всего они смотрят на жанр незамутненным взглядом и делают что‑нибудь эдакое занятное. Вот и Анна Фокс пошла по этой схеме. «Cherry» — это, на первый взгляд, незамысловатый винтажный поп с, прямо скажем, заметными отсылками к 1960-м и 1970-м. Мило, добротно, душевно. Но вот если прислушаться, то окажется, что во вроде как довольно обычные песни то и дело встревают какие‑то странные и неожиданные элементы. В довольно безобидную гитарную поп-картину от песни к песне влезают разного рода коварства синтезаторы и семплы. Идешь вроде как по весеннему лесу, наслаждаешься видом тающего снега, отдыхаешь. И тут внезапно с верхушки сосны как крикнет киберворона! Как пробежит за кустом еле заметная кристаллическая лиса! Чудны дела твои, господи. Не менее чудесен и альбом «Cherry». Хотя я, конечно, предпочитаю черешню.

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Mind Combined «Circle»

О чем мы думаем, когда слышим слово «кей-поп»? Скорее всего, о сладких мальчиках и девочках, которые будут нам навяливать сверхъяркие песни разной степени танцевальности. В целом так и есть, однако, как известно, из любого правила есть исключения, и одно из них прямо перед вами. Mind Combined — группа, созданная корейским продюсером Peejay. Помимо прочих, он писал для таких кей-поп-айдолов, как Bigbank, 2NE1, IU и других проектов YG Entertainment, одной из главных поп-корпораций Кореи. Включая второй альбом проекта под названием «Circle», последнее, что вы ожидаете, — это трип-хоповые биты, злой бас и кислотная труба. Все 8 треков — удивительный сплав кей-попа и условного авангарда последних тридцати лет.

Сначала кажется, что слушаешь Backstreet Boys на анаболиках, а затем — неизданные треки из позднего творчества Майлса Дэвиса.

В общем-то, этим пластинка и интересна, так как дает посмотреть на корейскую музыку с непривычной стороны, а заодно показывает, чем занимаются маститые поп-продюсеры на досуге. Может, в будущем мы и у Blackpink услышим подобный эйсид-джаз? Мечтать не вредно! Mirae «Killa»

Не сочтите за шовинизм, но мальчуковые группы в кей-попе чаще всего откровенно скучны. То ли я просто не их целевая аудитория, то ли почти все они скатываются в какой‑то однообразный рэпчик. Ситуацию решила исправить компания DSP Media, которая ранее, например, запускала карьеру такой великолепной девичьей группы, как April. Возможно, до апрельских тезисов Mirae не дотягивает, но вот до мартовских — вполне. Никакого вам унылого хип-хопа, только танцы, танцы и еще раз танцы, колкие, словно заряды электрического сома . Да, подчас с речитативом, но положенным на бойкий EDM-ритм, способный заменить вам очередную порцию кофеина. Chez Kane «Chez Kane»

Что может быть лучше тупого восьмидесятнического стадионного поп-рока? Да ничего! Такая музыка подходит для любой жизненной ситуации.

Расстались с любимыми? Не успели использовать промокод на скидку? Оштрафовали контролеры в троллейбусе? Все это неважно, когда можно включить в наушниках максимально пафосную и эмоциональную музыку.

Ровно это и доказывает молодая валлийская певица Чез Кейн на своем одноименном дебютном альбоме. Да, конечно, это очередное топтание на трупе и без того исследованных 80-х, но раз это так хорошо, то почему бы и не закрыть глаза на десяток песен? Врубайте громче, бегите быстрее, прыгайте выше! Devil Anthem. «SS»

Когда вам покажется, что вы слышали уже все на свете и вас нечем удивить, просто включайте японские айдол-группы. Ни одна другая музыка так эффективно не перезагружает организм и не выбивает ушные пробки, как та, что произрастает в стране пышных побегов риса. Коллектив «Дьявольский гимн.» (да, с точкой!) вам это с радостью докажет!

Стероидный поп-монстр несется на всех парах, чтобы выбить из человечества все живое и не оставить камня на камне.