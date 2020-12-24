Дуэт Екатерины Кузьминой и Анастасии Пряничниковой мы заприметили еще четыре года назад, когда они записывали тонкоголосый и тонкокожий поп про миллионы душевных терзаний. И странная в общем история: с практически идеальными исходными — сонграйтерский скилл, ладный звук, броский имидж — они должны были прорваться куда‑то еще (как раз пошла мода на неопоп). Но что‑то пошло не так. Я хочу надеяться, что теперь все будет как надо. Потому что вот песня «Стыдно», я послушал ее раз 20 до и раз 20 после, и не думаю, что я буду такой один.

По идее ну что особенного — пасмурный синтипоп, припев на два голоса, рифмующая любовь и грех лирика, залихватское гитарное соло под конец. Очень легко услышать условные референсы — от группы Propaganda (которая зарубежная) до перестроечной попсы. Ну, и перепахали вроде этот саунд вдоль и поперек. Но тут максимально простое объяснение, идеально сформулированное Saluki в разговоре с нами (он еще выйдет): когда ты слышишь ******** [отличную] песню, тебе плевать, какие там 808-е. Так и тут. Идеальный поп-хит, не нагруженный чрезмерными смыслами и не призывающий копаться в источниках влияния. Громогласный и однозначный припев, максимально органичный для больших площадок. И какие тут синтезаторы, и вправду не важно. Парадоксальным образом я услышал в первый раз этот трек в акустике — и он был не менее убедителен. Скоро сами увидите.

«Стыдно» — первый сингл с будущего — концептуального — альбома группы. Он выйдет в 2021 году.