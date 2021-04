Через дюжину лет после основания группы может показаться, что для полного счастья ей не хватает именно этого: чьих-то (а в идеале — много чьих) отчетливых воспоминаний, впечатлений и ассоциаций. Будучи на виду с начала нулевых, London Grammar вроде бы добились многого: их дебютный альбом «If You Wait» стал в Великобритании дважды платиновым, их песня «Strong» выиграла престижную сонграйтерскую премию Айвора Новело, они номинировались на Brit Awards и записывались с Disclosure и Flume . Но сложно избавиться от ощущения, что все эти годы они упрямо ускользали от большего внимания , которого они были достойны. London Grammar старательно реализовывали свой потенциал в тени более дерзких, более оригинальных, более раскрученных современников.

Это отчасти их вина: когда вышел «If You Wait», London Grammar много кому показались симпатичными, но немного вторичными конформистами. Их звучание — назовем его нео-трип-хопом — смахивало на мейнстримовый апгрейд идей The xx, а среди их первых хитов были не только «Hey Now» и «Metal & Dust», но и кавер-версия песни «Nightcall» из модного тогда кино «Драйв». Вторая, впечатлявшая куда больше пластинка «Truth Is a Beautiful Thing» довела до совершенства формулу «Hey Now». Она полна красивейших — богато спродюсированных, мощно спетых, просящихся в плейлисты приблизительно любого содержания — баллад, которых хватило на первое место в британском альбомном чарте, но не более того.