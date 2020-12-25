По просьбе «Афиши Daily» Артем Абрамов (издание Stellage, телеграм-канал «Ain’t Your Pleasure») подробно рассказывает, что происходило с экстремальными жанрами в 2020 году, и выбирает пластинки, которые обязательно стоит послушать.

Вышедшее за год закрепило основные векторы уходящей декады в метале. Если вы не успели ничего послушать за это десятилетие и думаете, с какой бы стороны к нему подойти, то нижеследующие текст и подборка — своеобразный синопсис.

Буйным цветом зацвела зачатая в конце нулевых «новая волна традиционного хеви-метала» (New Wave of Traditional Heavy Metal, NWOTHM). Старомодного и состаренного хеви всех сортов, трад-дума, спид-метала сейчас стало чуть ли не больше, чем в восьмидесятые, когда все это, собственно, впервые появилось. На волне ревайвла подняли голову и кое-какие старперы.

Появился интерес к реанимации протометальной каши, которая возникла в середине 80-х, когда треш уже выкристаллизовался, а дум, дет и блэк — еще нет. Во многом такое появилось стараниями одних из отцов блэк-метала Darkthrone вместе и отдельно: посредством подкаста барабанщика и вокалиста этой закадычной парочки.

Окончательно выкристаллизовались национальные сцены блэк-метала. Французская сравнилась с финоскандинавской по влиянию и меметичности, возникло и укрепилось специфическое исландское звучание. Наиболее любопытный валовой чернометаллический продукт начали поставлять Португалия с Нидерландами и Боснией и Герцеговиной, внезапное второе дыхание обрела Польша.

Дет стал все больше заимствовать у различного блэк-метала строй и в ряде случаев иные типичные приемы. Благодаря этому родился т. н. caverncore — абстракционистский, диссонансный, грязный, в отдельных моментах почти эмбиентный метал.

Экстремальные формы дум-метала начали частенько пользоваться электронными и шумовыми элементами. The Body, Utarm, Menace Ruine, Author & Punisher, Wreck & Reference показали, что делать можно делать риффообразный звук, не прикасаясь к гитарам вообще.

Становятся все более обыденными скрещивания метала с постпанком и нойз-роком, причем метал в этих отношениях и берет, и отдает. Родившаяся в нулевых по чистой случайности помесь шугейза и блэка в 2010-х выкрестилась в отдельный жанр, то же потихоньку происходит и с думом и слоукором. А перед подборкой вот вам плейлисты с лучшими треками из альбомов, что в нашем списке

Spell «Opulent Decay»

<a href="https://spellofficial.bandcamp.com/album/opulent-decay" target="_blank" rel="noopener">Opulent Decay by SPELL</a>

Пресловутая «новая волна традиционного хэви-метала» имела кучу примеров для подражания и при этом редко заглядывалась на наследие кого‑нибудь совсем именитого. Канадцы Traveler, многое взявшие у Judas Priest, и их земляки Spell показали, что зря. Spell из Ванкувера были достаточно невзрачной бандой, певшей об очевидных вещах по типу «хеви-метал — это навсегда». Но перед записью своего третьего альбома они покопались в папиных пластинках Blue Oyster Cult и выдали удивительной мягкости свою околопсиходелическую пластинку . Для сравнения — если традиционный хеви лучше всего заходит под спинномозговые видеоигры или комиксы по работам Роберта Говарда, то вот эту штуку рекомендуется включать при чтении какой‑нибудь «дикой прозы». Обложка с «Оком безмолвия» Макса Эрнста — +5 к харизме. Другой неторопливый хеви-метал с необычным звуком: Tau Cross «Messengers of Deception». Перегруженная, агрессивная, параноидальная, дичайше качевая и при этом невероятно печальная запись. The Spirit Cabinet «Bloodlines». Веселый ведьмачий вайб от бессменного вокалиста алкокульта Urfaust и его товарищей.

Loud Night «Midnumbering Pleasure»

<a href="https://loudnight.bandcamp.com/album/mindnumbing-pleasure" target="_blank" rel="noopener">Mindnumbing Pleasure by Loud Night</a>

Патлатый метал-панк из Ричмонда, музыка очень потной кожаной жилетки. Помимо человеческих выделений шибает в нос порохом и гарью, а в уши — пулеметными очередями речевок, положенных на загнанную конвеерную ленту не стесняющихся своего тупорыльства аккордов . Вся тематика сводится к бессмертному панчу «Ты уже давно в аду, сынок». Только ратуют тут не за борьбу с адом, а за дальнейший нагрев местных котлов. Другой спид-метал из пучин преисподней Bütcher «666 Goats Carry My Chariot». Галопом по окопам, но с передышками: ультраскоростная пластинка, которая иногда все же останавливается, чтобы потом вжарить еще сильнее. Occult Burial «of Deat». То же самое, только еще и с вокалистом, который не может определиться, что ему больше нравится: орать как резаному или все-таки фальцет.

Expander «Neuropunk Boostergang»

<a href="https://expander.bandcamp.com/album/neuropunk-boostergang" target="_blank" rel="noopener">Neuropunk Boostergang by EXPANDER</a>

Вы, должно быть, видели, как нейросеточкам скармливали фрагменты популярных метал-альбомов, а они потом уже самостоятельно компилировали свои записи. Слушать это, конечно, невозможно даже в рамках чистого любопытства, да и человек все еще изобретательнее бедового ИИ. Доказательством тому — техасцы Expander, которые второй альбом подряд упражняются как раз в нарезке «типа компьютерного» кроссовер-треша . Выходит более чем пристойно: под этот движовый, но не слишком скоростной, монотонный, но не надоедливый чес хочется копаться в киберпанковом аниме или же сверлить собственный череп под разъемы для электродов. Другой примечательный треш Pogo Car Crash Control «Tête Blême». Еще один кроссовер, но с куда более ощутимым креном в панк, причем оголтело гаражный. Крайне задорная музыка. Vampire «Rex». Приз «Восьмидесятые года». Дьявольски серьезный сатанинский рок-н-ролл.

Witches Hammer «Damnation Is My Salvation»

Не знаю, кто спасет этот мир, но вот такие пластинки точно способны его уничтожить путем чистого упорства в нежелании играть быстрые вещи, кхм, быстро . Другой мразотный блэкотреш Spirit Possession «S/T». Вой обвешанного костями и палками сверхзвукового истребителя. Altar of Woe «The Flame of Truth». Лихо + безмозгло = круто.

«Дажд» «Крв и семе» (Dažd «Krv I Seme»)

<a href="https://fuckyogarecords.bandcamp.com/album/krv-i-seme" target="_blank" rel="noopener">krv i seme by DAŽD</a>

Трескучий сербский краст не с лобовой стороны жанра . Хоровая глоссолалия, шастанье по музею мрачняка с целью утянуть что‑нибудь к себе в песни, борьба со сложностями и излишней интеллектуализацией этой самой темноты и при этом — весьма рассудительный угар. Другой немертвый краст Medium «S/T». 18 минут башкотрясной трехаккордной долбежки. Life «Ossification of Coral». 28 минут безбашенной трехаккордной долбежки.

Wombripper «Macabre Melodies»

<a href="https://wombripper.bandcamp.com/album/macabre-melodies" target="_blank" rel="noopener">Macabre Melodies by Wombripper</a>

Летом Нижнему Новгороду присвоили звание «Города трудовой доблести», но после такого надо давать титул города-героя вне очереди. «Macabre Melodies» нижегородцев Wombripper возвращает в мелодик-дет давно исчезнувшую ненависть, а вместе с ней — целую охапку других эмоций, доводящих до полного исступления и слюнявого восхищения . Если без шуток — я так с Carcass, Dissection и At the Gates не кайфовал; каждый раз при включении «Macabre Melodies» вместе с головой разом начинают дрыгаться и остальные части тела. Другой отлетевший дет Caustic Wound «Death Posture». Скупой, сыроватый и недружелюбный сиэтлский детграйнд. Cryptae «Nightmare Traversal». Пилящий, неуютный и шумный смертьметал на потешную тематику (читать отсюда и ниже) от нидерландских джазменов, которым надоело прятать свою истинную сущность.

Ceremonial Bloodbath «The Tides of Blood»

<a href="https://ceremonialbloodbath.bandcamp.com/album/the-tides-of-blood" target="_blank" rel="noopener">The Tides of Blood by Ceremonial Bloodbath</a>

«The Tides of Blood» похож на хирургическую операцию с помощью отбойного молотка: травмоопасно и бессмысленно, зато адреналина у всех через край. Очень жадная и внимательная к себе музыка. Когда начинает казаться, что это молотилово должно перешагнуть очередной порог собственного буйства, Ceremonial Bloodbath сбавляют обороты в антракте, а потом начинают рубиться еще исступленней. Другой грозный дет с последовательным озверением СПИДВИЧ «Мертвая голова». Отрытый черными копателями стухший паек времен Зимней войны. Неживой «Пять башен». Рваное дисгармоничное полотно из колючей шерсти.

King Witch «Body of Light»

<a href="https://listenable-records.bandcamp.com/album/body-of-light" target="_blank" rel="noopener">BODY OF LIGHT - by king witch</a>

К альбомам такого рода положено применять эпитеты типа «жирный», «укуренный» и «размазывающий», и в какой‑то мере по отношению к «Body of Light» это будет применимо. Только вот от него не остается никаких усыпляюще-отупляющих послевкусий. Напротив: для престарело-психоделичного дума звук King Witch возбуждающе остр, трезвящ и звонок . А вокал Лоры Доннелли интригующе-провокативен, чем полон удивления или отчаяния как обычно бывает с такой музыкой. Из всего метала «эры Водолея» (Эона Гора и т. д.), обещающего духовный рост и овладение никому не нужными, но забавными тайнами бытия, King Wich сейчас выделяются максимально стильным звуковым реквизитом. Нормальный театр: верю и жду следующей постановки. Другой традиционный дум с крутым вокалом Lord Vigo «Danse de Noire». Соревнующиеся лирические теноры, классный синт, много семплов. Да еще и про репликантов. Fostermother «S/T». Стоунера сахарнее в году не было.

Couch Slut «Take a Chance on Rock’n’Roll»

<a href="https://gileadmedia.bandcamp.com/album/take-a-chance-on-rock-n-roll" target="_blank" rel="noopener">Take A Chance On Rock 'n' Roll by Couch Slut</a>

Меган Остросиц и ее компания в наше сытое настоящее остаются последними, кто может честно и прямо сказать, чего все же хочет женщина. Прежде всего — чтобы от нее отстали. А потом — дали право на глупость и гадости, как у всех приличных людей. Пьяный, шаткий и вообще мало что отдупляющий мутный рок Couch Slut утверждает: быть безумным — не порок . А безумие кроется в любом акте общественных взаимодействий, которые бывают далеко не так радужны, как представляется нашим читателям. Другой асоциальный сладж Yarrow «We Made What God Could Not». Барахтанье в океане гниющего мяса: никуда не спешащий сладж с почти «классическим» звуком, изрядно сдобренный находками из остального дума. Crust «… and a Dirge Becomes an Anthem». А вот эти ребята из Великого Новгорода как раз решили ускориться, да еще и затащить в свой звук как можно больше элементов другого мрачного метала. Получился эпический гимн отшествию в пустыню от славы человеческой.

Jupiterian «Protosapien»

<a href="https://jupiterian.bandcamp.com/album/protosapien" target="_blank" rel="noopener">Protosapien by JUPITERIAN (Brazil)</a>

Некоторых хлебом не корми, дай поговорить о безбрежной непознаваемости бездн создания, чуждости коcмических (или комических) глубин по отношению всей существующей жизни и безразличии вселенной насчет эволюционной ошибки человеческого разума. Бразильцы Jupiterian гнут эту же лямку, но давящий гнет «Protosapien» внезапно противодействует не бедному двуногому, а выстроенным им иллюзиям. Его холодный поток вопрошает, почему мы из культа сделали сначала культуру, а затем и цивилизацию . Музыка странного, но ощутимого сочувствия к человеческому уделу: ее пессимизм не так уж и универсален. Другой античеловеческий дет-дум Occlith «Graves, Doorwaves, and Engings». Слушать Occlith — словно проснуться в глухом гробу, но пробить его крышку, а затем понять, что ты роешь вниз, а не вверх. Dragged into Sunlight «Terminal Agressor». Получасовой сингл, полный провал в закипающую жижу прелести.

Kall «Brand»

<a href="https://kallofficial.bandcamp.com/album/brand" target="_blank" rel="noopener">Brand by Kall</a>

Решительный альбом для жанра, который достаточно часто повернут на слоях звука и возможностях растормаживания взятых нот на максимально долгое время. Kall называют себя последователями депрессивно-суицидальной (не пугайтесь, это название поджанра такое) блэк-метал-группы Lifelover, но, как и кумиры, они выходят далеко за свои же ярлыки. Уж чего-чего, а безвольной скуки и отсутствия сил на «Brand» нет — зато есть непошло-нуарный сакс, пробег по всему спектру мыслимых граней превращения метала в понятный концептуальный поп и сильный крен в шведский прог-рок. Хорошая задумчивая музыка с драмой, но пока без соплей . Другой не тягомотный постметал Dola «S/T» и Ainsoph «Ω — V». Оба альбома — замечательное гиковское рытье всевозможной гитарной поп-музыки от шестидесятых до стоунера и мидвест-эмо и попытка сыграть все это с бластбитами и кучей эффектов.

Petrozavodsk «Winter War»

<a href="https://petrozavodsk.bandcamp.com/album/winter-war" target="_blank" rel="noopener">Winter War by Petrozavodsk</a>

Московско-барселонское трио в составе Ивана Золото (лейбл School of the Arts, ex-Love Cult), Антона Васина (ex-Myka) и Матвея Подгорнова (ex-Pink Gloves) раздевает, замедляет и хорошенько морозит ямайского гостя, непривыкшего к такой собачьей холодине даже в Британии, ставшей ему второй родиной. «Петрозаводский» дегродаб — неплохая музыка для тех, кто давно уже хочет жить в условиях ядерной зимы и разговаривать преимущественно шипением, уханьем, жестами и стрельбой . Причем в отличие от других корежащих даб-метал-актов, которые делают это преимущественно с помощью всякой хитрозадой электроники, Petrozavodsk обходятся гитарно-ударным инструментарием. Мое уважение. Другой любопытный дрон-дум Dead Neanderthals «Blood Rite». Рене Аквариус из упомянутого выше выше Cryptae (ударные) и Отто Кокке (сакс) обычно играют тронутый шумный джаз, иногда расширяя состав. Здесь, впрочем, Кокке стоит за синтезаторами. Итог — надрывный и в высшей степени неуютный импровизационный криптометал. «Оцепеневшие» «Methadrone». Двойная живая кассета российских первопроходцев жанра, одна из тех документаций, которые заставляют спрашивать себя: «А почему ты там не был в тот день?» Первая сторона — их электрические вещи с битами, вторая — парализующего действия шумовая пьеса.

Glaciation «Ultime éclat»

<a href="https://osmoseproductions.bandcamp.com/album/ultime-eclat" target="_blank" rel="noopener">Ultime Eclat by GLACIATION</a>

У группы Glaciation история следующая. Она собралась большей частью из музыкантов, ранее игравших в составе хитовых хулиганов Peste Noire и в побочных проектах. В силу особенностей характера непоследовательного, но колоритного вокалиста Peste Noire, по тем или иным причинам они разошлись. Поначалу Glaciation воспевали первые дни становления блэк-метала в распространенном его понимании, потом переключились на пересказ проповедующей внутреннюю эмиграцию литературы. Тем и занимаются до сих пор — и всем бы заиметь такую ярость в отстаивании собственных взглядов . Притом их презрительный солнечный пафос ясно дает понять — это вполне героическое произведение. Другой блэк-метал с классическим звуком IIIXK «demo 2020». Музыка, на которую бесы слетаются. Imha Tarika «Sternenberster» и Nawaharjan «Lokabrenna». Еще одни потрясающе красивые попытки взять Райские врата штурмом. На данный момент — апогей развития религиозно-антимирозданческого блэка со всеми его инструментальными наворотами и разнообразием вокальных техник.

Skáphe «Skáphe³»

<a href="https://skaphe.bandcamp.com/album/sk-phe-3" target="_blank" rel="noopener">Skáphe³ by Skáphe</a>

Третий (на самом деле пятый) сборник зачерненных гравюр Алекса Пула и Дагура Гисласона о поездках своего так и норовящего соскочить с рельс ума. Выключайте Netflix — все, что там наснимали, и в подметки не годится этому спейс-хоррору . Этой музыке все равно, слушаете ли вы ее: главное — что она внимательно слушает вас. Другой «постклассический» блэк Jordablod «The Cabinet of Numinous Song». Нарния для любителей загадок в духе «А у кого он подрезал этот рифф?». Häxenzijrkell «Die Nachtseite». Медленный ритуал аморфизма: протяжный, тягостный, растворяющийся в пространстве блэк.

Wagner Ödegård «Om Kosmos och de Tolv Järtekn»

Памятный фотоснимок праздника польско-российской дружбы, открытка с окраин концлагеря любви, которым стал современный город. Бодрая и ритмичная аэробика блужданий по забросам и драк у ночных ларьков, справочник нехитрых развлечений люмпен-прекариата и примкнувшей интеллигенции, снабженный картой ЛГБТК-френдли борделей Кракова и Сергиева Посада. Названия песен вроде «Груз-2020» и «Трагедия в краю магнолий» говорят сами про себя. Отличный вариант, если группа Joy Division кажется вам манерной, поверхностной и просто грустной: такая черная музыка от мертвых внутри белых людей клонит во вполне однозначное настроение. Если винтовка — это праздник и роскошь, то вот нож будет вполне по карману . Другой насыщенный эмоциями тяжелый постпанк Rope Sect «The Great Flood». Дрожащий и дребежащий готик-рок с соляками. Karnilapakte «Karnilapakte». Бесконечный бег сквозь хлещущие по лицу ветки, настырно-мракобесное уханье, торчащее от собственной вседозволенности.

Gruzja/Neon Scaffold «Konflikt»

<a href="https://regainrecords.bandcamp.com/album/om-kosmos-och-de-tolv-j-rtekn" target="_blank" rel="noopener">Om Kosmos och de Tolv Järtekn by Wagner Ödegård</a>

Основной проект последнего упомянутого персонажа, сначала ходившего под знаменем Wulkanaz, а ныне не стесняющегося писать свои монологи о рыбалке с помощью динамита, охоте на медведей с топором, собирании волчьих ягод и прочем скромном сельском быте и под своим именем. По уровню здорового драйва «Om Kosmos och de Tolv Järtekn» легко конкурирует с пляской польки на свежем воздухе и продолжительным горным походом . Рекомендуется быть осторожным — этот шведский отшельник запросто способен завести заглянувших к нему на огонек в дикий бурелом своей дискографии. Другой вопиющий примитивизм Raspberry Bulbs «Beyond the Age of Mirrors». Малинки, малинки, скабрезные картинки. Raspberry Bulbs были одними из первых, кто в 2010-х с подачи Bone Awl (что нисколько не удивительно: ударник Bone Awl Марко дель Рио — фронтмен Raspberry Bulbs) полез внедрять в сырой блэк головотяпскую панкуху. Потом они швырнули в это месиво еще и детрок, а теперь подошли к делу со стороны гараж-панка. «Крюкокрест»/«Леший» «Упражнения в нечестии». Пока мироздание в лице Jupiterian смотрит на троглодита, троглодит о нем и думать не думает, а знай себе наслаждается. Дичайше нервный и простейший метал-сырец, упорно отказывающийся эволюционировать. Бонус — соло на костяной перкуссии.

Deafkids & Petbrick «Deafbrick»

<a href="https://deafkidspunx.bandcamp.com/album/deafbrick" target="_blank" rel="noopener">DEAFBRICK by DEAFKIDS & PETBRICK</a>

Если бы кто мне сказал, что на закате десятых я буду запоем слушать Фила Ансельмо (Pantera) и Игоря Кавалеру (Sepultura), я бы ни в жизни не поверил. Но первый записал кантри-альбом года, а второй со своей нынешней нойз-роковой группой Petbrick задружился с индустриальными панками Deafkids со своей родины, Бразилии. Их объединенный профсоюз за все хорошее против всего плохого пропагандирует нелюбовь к себе и к ближнему изощренными способами : племенным грувом, местами почти габбовыми синтами и моторико-моторхедными гитарными партиями. Эти товарищи весьма едко плюются в ответ на звериный оскал общества надзорного капитализма, антропоцен не пройдет. Другой сердитый индастриал-метал Khost «Buried Steel». Пока Джастин Бродрик все еще доколачивает свое выдохшееся техно и лезет в эмо-рэп, самые немногословные манифесты человеческой подлости опять написали за него. Fange «Pudeur». Едкий, зловредный и наглый шум с прекраснейше мерзким вокалом на французском. Берите вместе с последующей епишкой — там они вконец ошалели от своего же токса.

Infant Island «Beneath»

<a href="https://infantisland.bandcamp.com/album/beneath" target="_blank" rel="noopener">Beneath by Infant Island</a>

Infant Island тяготеют к скримо, но склонны усилять его не только метальным звучком, но и практически харш-нойзовыми вставками. А кроме того — мастаки вписывать спокойные эмбиентные куски в ткань треков, не скатываясь при этом в банальные прологи, эпилоги и интерлюдии. «Beneath» беспощаден — пока он играет, тебя неотступно преследует следующая мысль. Что же испытали записавшие его люди, если без всяких зазрений совести расшвыриваются обвинениями самим себе, да еще и с настолько недетски прямолинейной, но при этом действенной подачей? Другой метал с обильным использованием электроники CHRISTWVRKS «Messiah Complex». А вот здесь метал граничит с нойзом уже вплотную. Brii «Entre Tudo que é Visto e Oculto». Совершенно неожиданное сочетание — атмосферный блэк и псайбиент/псай-транс.

Kaatayra «Só Quem Viu o Relâmpago à Sua Direita Sabe» и «Toda História pela Frente»

<a href="https://kaatayra.bandcamp.com/album/s-quem-viu-o-rel-mpago-sua-direita-sabe" target="_blank" rel="noopener">Só Quem Viu o Relâmpago à Sua Direita Sabe by Kaatayra</a>

Кайу Лемуш, единственный участник Brii, в основном занят как раз здесь. В Kaatayra он подзвучивает различную бразильскую музыку внегородского происхождения. Моментами заезжая вообще в сертанежу — некий аналог бразильского кантри, ставший таким же популярным и легким жанром, как и в США.

<a href="https://kaatayra.bandcamp.com/album/toda-hist-ria-pela-frente" target="_blank" rel="noopener">Toda História pela Frente by Kaatayra</a>

Однако с народной и массовой музыкой Лемуша роднят не только используемый спектр инструментов, но и схожесть достигаемых состояний. Музыка Kaatayra гипнотична сродни тому, как может концентрировать на себе только корневой фолк. А учитывая, что Кайо не любит стопориться на только одной его разновидности, получается форменное путешествие по континентальной музыке региона, не слишком известной за его пределами. Другой эксцентричный фолк-метал Thy Catafalque «Naiv». Исключительная смесь венгерской фолк-музыки, минималистичной электроники и стремительного риффажа. «Черноплодь» «demo’20». Северорусские напевы, положенные на скрежещущую ржавую жуть.

Sweven «The Eternal Resonance»

<a href="https://sweven.bandcamp.com/album/the-eternal-resonance" target="_blank" rel="noopener">The Eternal Resonance by Sweven</a>

Пять лет назад Роберт Андерссон распустил свой смертельно психоделический бенд Morbus Chron, поскитался по чужим группам и понял, что делать свое ему все же комфортнее, чем просто быть исполнителем. Результатом стал проект Sweven, зафиксировавший дет-металлические корни шведа, но двинувшийся в края несколько менее грубые. «The Eternal Resonance» — чуть сдержанный, ладный и вместе с тем до отчаяния сентиментальный прог. Помните, как кучу лет назад какие‑то восторженные люди уверяли других, что метал-де проистекает из академической музыки? Они в большинстве случаев выдавали желаемое за действительное, но в отношении Sweven это местами похоже на правду. Слушается как романтическая сюита, сыгранная силами человека с гитарой и парадоксально вдохновляющей депрессией . Другой меланхоличный и хорошо скроенный прог Bedsore «Hypnagogic Hallucinations». Нытья поменьше, а дета и психоделии — больше. Cryptic Shift «Visitations from Enceladus». Научно-фантастический техничный треш/дет, который местами становится подобен невесомому джазу.

Neptunian Maximalism «Éons»

<a href="https://i-voidhangerrecords.bandcamp.com/album/ons" target="_blank" rel="noopener">Éons by NEPTUNIAN MAXIMALISM</a>

Слонопотамьего напора произведение, настраивающее на максимально апокалиптический лад , да еще и способствующее этому радоваться. Это не шутки: либретто этого трехчасового действа написано про расу разумных слонов, пришедших жить после гибели человечества. Глядя на этих поганцев, можно подумать, что перед вами находится то ли окончательно сбрендивший табор цыган-вампиров, то ли очередной недобрый культ черт знает каких богов. Впрочем, настоящее этих чертей вполне может быть чем‑то средним меж упомянутого. То, что они играют, живо напоминает сразу об Electric Masada, Magma, Amon Düül II и других экспериментальных группах воинствующей коммунитарности. Другой эклектичный авангардизм Behold… The Arctopus «Hapeleptic Overtrove». Сериалистский концерт для оглохших, самый громкий каубелл за последние двадцать лет. Mamaleek «Come & See». Лучший блюзовый альбом для тех, кто не слушает блюз.