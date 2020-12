Spell «Opulent Decay»

The Spirit Cabinet «Bloodlines» . Веселый ведьмачий вайб от бессменного вокалиста алкокульта Urfaust и его товарищей.

Tau Cross «Messengers of Deception» . Перегруженная, агрессивная, параноидальная, дичайше качевая и при этом невероятно печальная запись.

Loud Night «Midnumbering Pleasure»

Bütcher «666 Goats Carry My Chariot» . Галопом по окопам, но с передышками: ультраскоростная пластинка, которая иногда все же останавливается, чтобы потом вжарить еще сильнее.

Expander «Neuropunk Boostergang»

Witches Hammer «Damnation Is My Salvation»

«Дажд» «Крв и семе» (Dažd «Krv I Seme»)

Life «Ossification of Coral» . 28 минут безбашенной трехаккордной долбежки.

Wombripper «Macabre Melodies»

Если без шуток — я так с Carcass, Dissection и At the Gates не кайфовал; каждый раз при включении «Macabre Melodies» вместе с головой разом начинают дрыгаться и остальные части тела.

Ceremonial Bloodbath «The Tides of Blood»

«The Tides of Blood» похож на хирургическую операцию с помощью отбойного молотка: травмоопасно и бессмысленно, зато адреналина у всех через край. Очень жадная и внимательная к себе музыка. Когда начинает казаться, что это молотилово должно перешагнуть очередной порог собственного буйства, Ceremonial Bloodbath сбавляют обороты в антракте, а потом начинают рубиться еще исступленней.

King Witch «Body of Light»

К альбомам такого рода положено применять эпитеты типа «жирный», «укуренный» и «размазывающий», и в какой‑то мере по отношению к «Body of Light» это будет применимо. Только вот от него не остается никаких усыпляюще-отупляющих послевкусий. Напротив: для престарело-психоделичного дума звук King Witch возбуждающе остр, трезвящ и звонок . А вокал Лоры Доннелли интригующе-провокативен, чем полон удивления или отчаяния как обычно бывает с такой музыкой.

Couch Slut «Take a Chance on Rock’n’Roll»

Меган Остросиц и ее компания в наше сытое настоящее остаются последними, кто может честно и прямо сказать, чего все же хочет женщина. Прежде всего — чтобы от нее отстали. А потом — дали право на глупость и гадости, как у всех приличных людей.

Пьяный, шаткий и вообще мало что отдупляющий мутный рок Couch Slut утверждает: быть безумным — не порок . А безумие кроется в любом акте общественных взаимодействий, которые бывают далеко не так радужны, как представляется нашим читателям.

Другой асоциальный сладж

Yarrow «We Made What God Could Not». Барахтанье в океане гниющего мяса: никуда не спешащий сладж с почти «классическим» звуком, изрядно сдобренный находками из остального дума.

Crust «… and a Dirge Becomes an Anthem». А вот эти ребята из Великого Новгорода как раз решили ускориться, да еще и затащить в свой звук как можно больше элементов другого мрачного метала. Получился эпический гимн отшествию в пустыню от славы человеческой.