Плодовитый журналист Мартин Астон (писал почти везде: от The Guardian до Melody Maker) подробно рассказывает историю великого лейбла 4AD (Cocteau Twins, Pixies и так далее). 115 интервью про почти 40 лет, которые изменили поп-музыку (и меняют ее до сих пор). Астон убедительно доказывает, что без 4AD эта самая поп-музыка была бы совсем другой.

Переиздание книги, которая проехалась по головам половины, а то и большего числа пишущих о музыке в России людей. Горохов безапелляционно и при этом максимально убедительно пишет параллельную историю мировой поп-музыки, где Сан Ра и джангл оказались важнее The Beatles и брит-попа. В новом издании (третьем по счету) Горохов эту самую историю дописывает, а заодно рассуждает о том, что не так с пишущими о музыке на русском (то есть с его вольными и невольными последователями).

«Come as You Are. История Nirvana»

Майкл Азеррад

Главная книга о главной альтернативной группе последних 30 лет. Подробная — и выстроенная в хронологическом порядке — история того, как Курт Кобейн и его коллеги поменяли мир и офигели от этого. Вообще, теперь хочется почитать на русском «Our Band Could Be Your Life» того же Азеррада — о группах, которые подготовили пришествие Nirvana. Но, кажется, желающих заполучить этот перевод призрачно мало.