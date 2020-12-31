Попытка — в целом удачная — не переизобрести российскую музыкальную критику, но хотя бы вернуть ее к жизни: в последние годы разговор о музыке ведется в каком угодно формате, кроме этого. Длинные и вдумчивые тексты о неубиваемой ретромании, киберфеминизме, рэп-баттлах и андеграунде.

Все еще главный и лучший летописец русского рока, Александр Кушнир взялся за героя, про которого в какой‑то момент все забыли и вспомнили только из‑за фильма «Лето». «Бегство из зоопарка» — история маленькой трагедии большого человека, который в какой‑то момент просто не смог поспеть за окружающей его действительностью.

Формально книга появилась еще в прошлом году, но мы все читали ее в 2020-м. Максимально доступное объяснение, как начать писать свою музыку, даже если ты не умеешь этого делать и никогда не пробовал. Маскелиаде (не без помощи автора «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова) пишет так, что сразу хочется пойти и начать сочинять (что автор этих строк и сделал в прошлые каникулы и остался доволен).

Плодовитый журналист Мартин Астон (писал почти везде: от The Guardian до Melody Maker) подробно рассказывает историю великого лейбла 4AD (Cocteau Twins, Pixies и так далее). 115 интервью про почти 40 лет, которые изменили поп-музыку (и меняют ее до сих пор). Астон убедительно доказывает, что без 4AD эта самая поп-музыка была бы совсем другой.

Переиздание книги, которая проехалась по головам половины, а то и большего числа пишущих о музыке в России людей. Горохов безапелляционно и при этом максимально убедительно пишет параллельную историю мировой поп-музыки, где Сан Ра и джангл оказались важнее The Beatles и брит-попа. В новом издании (третьем по счету) Горохов эту самую историю дописывает, а заодно рассуждает о том, что не так с пишущими о музыке на русском (то есть с его вольными и невольными последователями).

Основатель Talking Heads, соратник Брайана Ино и просто один из ключевых людей в музыке последних 40 лет, Дэвид Бирн просто и ясно излагает тему, вынесенную в заголовок. Тут и объяснение того, как работает ритм, и особенности студийного и концертного звучания, и пунктирно описанная история Talking Heads и его сольной карьеры. Бирн мог бы сказать «Я и есть музыка», и мы бы поверили.

Главная книга о главной альтернативной группе последних 30 лет. Подробная — и выстроенная в хронологическом порядке — история того, как Курт Кобейн и его коллеги поменяли мир и офигели от этого. Вообще, теперь хочется почитать на русском «Our Band Could Be Your Life» того же Азеррада — о группах, которые подготовили пришествие Nirvana. Но, кажется, желающих заполучить этот перевод призрачно мало.

Почитать (журналистские тексты о музыке, не вышедшие в «Афише Daily»)

В русском рэпе кризис — давайте уже это признаем!

Николай Редькин, The Flow

Что: Продолжение разговора о кризисе в русском хип-хопе, начатого еще в прошлом году у нас. Важно то, что его ведет редактор издания, которое без русского хип-хопа бы даже не появилось.

Отрывок: «Сегодняшняя ситуация напоминает мне третьесортный пацанский рэп 2012–2013 годов, в массе такой же одинаковый. Только вместо группы Onyx в качестве ориентира — Playboi Carti, вместо бита с пианинкой — дистортед-бас, а вместо уменьшительно-ласкательных суффиксов («райончик, планчик, тазик») — смешной новояз («гуап, тати, пуллап»); у кого‑то смешной, потому что сделан искусно (Big Baby Tape), у кого‑то — наоборот».

Почему «Боль» может стать новым «Нашествием» и как теперь пробиваться новичкам

Сергей Мудрик, ИМИ

Что: Редактор «Вечернего Урганта» и человек, который уже в силу профессиональных обязанностей лучше многих следит за новой русской музыкой, отмечает кризис поколения фестиваля «Боль».

Отрывок: «Лайнапы условных «Боли» и Motherland Summer начинают напоминать музыкальные составы рок-фестивалей «Нашествие» и «Крылья» в начале нулевых. Андеграундная сцена старается сохранить свои трушность и рукопожатность, работая при этом по мейнстримовым маркетинговым правилам рынка. Это абсолютно нормально в наступившие наконец времена, когда в России за счет музыки можно жить. Но правильно ли тогда подчеркивать эту дистанцию между музыкой условно популярной и условно независимой? Превращать эту разницу в творческий аргумент?»

«Дэйв Брубек: сила парадоксов»

Юрий Льноградский, Jazzist

Что: Подробная история великого пианиста и джазового композитора, написанная для всех и каждого. Отдельно хочется отметить сам сайт Jazzist. Наконец-то появилось издание о джазе, которое интересно читать и тем, кто в этом жанре ни фига не смыслит.

Отрывок: «Так же парадоксален, как и в музыке, — и так же парадоксально удачлив! — Брубек оказался и в семейной жизни. Он женился на Айоле Уитлок в сентябре 1942-го и в том же году отправился воевать в Европу, так что брак для начала выдержал проверку четырьмя годами разлуки. Супруги прошли вместе всю жизнь: 70-летнюю годовщину свадьбы они отметили за три месяца до ухода Брубека из жизни. Но даже этой потрясающей цифры мало для понимания того, как разительно отличался стиль жизни и поведения Брубека от того, что было нормой. Он не просто оставался верен одной женщине, не просто хорошо зарабатывал для дома и семьи без эксцентрических трат и загулов, не просто сумел сохранить свои чувства в течение всей жизни, не просто обошелся без депрессий, алкоголя и наркотиков. Он еще и сделал своей будущей супруге предложение на первом же свидании»

«Путешествие на край букв и точек: как устроена профессия музыкального журналиста»

Артем Абрамов, Stellage

Что: 2020-й год стал годом активных дискуссий о том, как должны работать музыкальные журналисты. Интервью Артема Абрамова для Stellage — своеобразная кристаллизация всего сказанного до и после. И доказательство того, что у нас, конечно, с музжуром все хорошо, но никто ни с кем никогда ни до чего не договориться (и, наверное, слава богу).

Отрывок: «Я не поддерживаю музыкальных критиков, которые считают, что важно «письмо» на тему музыки. Мне это совершенно неважно. Я считаю, что никого не интересуют твои старания по части письма и самолюбивое описание ощущений от нового альбома популярного артиста. Это все осталось в прошлом».

044 Rose: «Если меня не станет, в этом виноваты украинские власти»

Андрей Недашковский, The Flow

Что: Уморительное интервью с украинским рэпером 044 Rose, взятое все еще лучшим русскоязычным интервьюером про музыку Андреем Недашковским.

Отрывок: «Я хочу учить людей, чтобы они развивались в искусстве, чтобы у них был такой же шанс, как у меня. Хотя у меня не было никакого шанса, братан. Никто мне не давал этот шанс, я выбивался как таракан, меня давили знаешь, сколько раз. Знаешь, сколько мне палок в колеса кидали? Думаю, тебе не меньше».