[Летом 1991 года] группа ненадолго уехала домой, а затем отправилась в Лос-Анджелес, чтобы снять клип на «Smells Like Teen Spirit». Курт разработал план для съемок, которые изначально напоминали фильм Ramones «Высшая школа рок-н-ролла», или, возможно, больше было похоже на фильм «Через край», отличный фильм 1979 года о группе сумасшедших несовершеннолетних преступников, которые курят травку, пьют и громят пригород Южной Калифорнии. В конце их родители проводят собрание в средней школе, но вскоре местные дети запирают их внутри, разбивают их машины и поджигают здание.

Несмотря на все свои «альтернативные» подтексты, «Smells Like Teen Spirit» обладает всеми классическими элементами видео: в нем есть красивые девушки в откровенной одежде, дети, танцующие модный танец и щеголяющие одетыми по последней моде, необходимый сухой туман, парни с длинными волосами, играющие на гитарах, дети, получающие удовольствие от детской музыки. Дело было в том, что впервые у нового поколения появились новые атрибуты — фланелевые рубашки, слэм, татуировки и символы анархии. Взаимосвязь с музыкой Nirvana — не новаторской стилистически, но мощной и классической — ясна.

Одна из причин, по которой Курт и Крист были недовольны [своим первым лейблом] Sub Pop, заключалась в том, что за все время работы на нем они дали всего несколько интервью. Они упомянули об этом в отделе рекламы Geffen/DGC, который начал организовывать до полудюжины интервью в день для каждого члена группы во время тура. После двух месяцев интерес журналистов к таким вещам, как «почему вы подписали контракт с крупным лейблом?» или «зачем вы поместили ребенка на обложку пластинки?», превратился в рутину.

— Сначала мы были очень взволнованы этим — мы действительно думали, что сможем что‑то с этим сделать, — говорит Курт. — Но единственное, что произошло с тех пор, как мы стали популярными, — это The Lemonheads, гребаная альтернативная кавер-группа, теперь одна из любимых групп Дэвида Леттермана .

Тот самый кавер на The Who в исполнении Дейва Грола

Перед толпой в девять тысяч человек они открыли выступление глупой, дурацкой версией песни The Who «Baba O’Riley» с Дэйвом на вокале.

