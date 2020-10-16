Рубрика «Концертный зал» продолжает вспоминать любимые и воспевать новые фильмы-концерты и рок-доки. Герои внеочередного выпуска — экс-фронтмен Talking Heads Дэвид Бирн, голливудский классик Спайк Ли и их витальная, злободневная коллаборация, ставшая фильмом открытия 45-го кинофестиваля в Торонто, и выходящая 17 октября на HBO.

Рассказывая об «Американской утопии» — экранной версии бродвейского мюзикла по мотивам песен Дэвида Бирна, — невозможно не упомянуть его духовный приквел, «Stop Making Sense» Джонатана Демми, в дежурном порядке признаваемый лучшим фильмом-концертом всех времен. «American Utopia» делит название с последним студийным альбомом Бирна, а фильмом-концертом формально не является, но Дэвид не выходит из кадра ни на секунду и регулярно возвращается к песням Talking Heads, так что сравнений тут не избежать.

Да и непохоже, чтобы Бирн их опасался. В конце концов, его соучастником стал в этот раз еще один сертифицированный классик, режиссер «Делай как надо!», «Малкольма Икс» и оскароносного «Черного клановца» Спайк Ли.

Дэвид и Спайк — сверстники и закоренелые ньюйоркцы, которые давно вертелись в общих кругах, но поработать вместе решили впервые. Подобные тандемы для Голливуда не впервой: от снимающего концерты любимых групп Скорсезе до возвращающего долг Джонни Гринвуду, документируя запись его альбома «Junun», П.Т. Андерсона. И, как и во многих из них, роль режиссера в «Американской утопии» может показаться туманной — если не вдаваться в подробности.

45-й Фестиваль в Торонто (TIFF) — главный кинофестиваль Северной Америки и, вероятно, самый представительный в мире — прошел в популярном этой осенью «гибридном» формате: физические премьеры без звезд и с акцентом на социальное дистанцирование плюс онлайн-показы для представителей индустрии, прессы и канадских зрителей. При этом почти все показы включали традиционные для фестиваля Q&A с создателями фильмов, и никакой Zoom не помешал Спайку выступить с заявлением в духе «если что, я тут не просто камеру направлял».

Иными словами, «American Utopia» рекламируется как еще одно авторское высказывание — a Spike Lee joint. И если в техническом смысле это уточнение не то чтобы принципиально (много планов сверху, бойкий монтаж, стробоскопические эффекты во время «I Dance Like This»), то в идеологическом — еще как. Пожалуй, ключевым моментом шоу оказывается кавер-версия «Hell You Talmbout» Жанель Моне — протестного госпела о системном расизме и полицейском произволе. Бирн не скрывает, что в его — пожилого белого мужчины — выборе именно этой песни есть определенный конфликт. Ли его урегулирует — со знакомой по «Черному клановцу» и «Пятеро одной крови» безапелляционной прямолинейностью.