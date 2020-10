Что до Бирна, то он всегда знал толк в хореографии и драматургии своих шоу. Это бросалось в глаза и в «Stop Making Sense», где Бирн грациозно передвигался по сцене в незабываемом безразмерном костюме, и во время его сольных выступлений разных лет. Все недавние концерты Дэвида — с туром ли в поддержку «Everything That Happens Will Happen Today» (его второго совместного альбома с Брайаном Ино), в компании ли St. Vincent — не обходились без танцоров, внимания к костюмам и театральных эффектов.

Бирн использует «Born Under Punches» как повод объяснить завсегдатаям Бродвея, что такое живые концерты (музыканты подключаются к исполнению песни по очереди, среди них обнаруживается бразильский перкуссионист Мауро Рефоско из Atoms for Peace и RHCP), а остальной сет-лист — чтобы напомнить, насколько он крут живьем. Песни Talking Heads играются заметно чаще, чем в последних турах Бирна, и ничуть не стесняются пересечений со «Stop Making Sense» (более того — как минимум «Slippery People» и «Burning Down the House» звучат даже мощнее, чем в тогдашнем исполнении группы). Но и вещи Бирна соло на их фоне не теряются: «Lazy» предвосхищает «This Must Be the Place», «One Fine Day» органично соседствует с «Road to Nowhere», да и среди песен с титульного LP находятся вполне неотразимые.

По-своему неотразим и фильм — говорящий о довольно общих вещах, но идеально встраивающийся в повестку дня; сделанный двумя немолодыми людьми, но щеголяющий и энергией, и свежестью взглядов; обреченный на сравнения с классикой, но подающий и собственную заявку на место в каноне. «Stop Making Sense» вышел в 1984 году, ставшем синонимом дистопии задолго до его наступления. Хочется думать, что в сердце «American Utopia» живет надежда на лучшее в год, когда рассчитывать на него вроде бы совсем не с чего .

«David Byrne’s American Utopia» выйдет на HBO 17 октября