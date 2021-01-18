Песня «Последний танец» больше месяца в топах чартов. Но ее автор о своем успехе никогда не узнает: 1 июня 2020 года он погиб. Рассказываем о том, кем был умерший рэпер и как он стал популярным.

Кто такой Tini Lin?

Настоящее имя рэпера — Александр (фамилия неизвестна). Он родился в 1997 году в Новосибирске, где и вырос. Информации в открытых источниках о нем мало: первые музыкальные активности молодого человека датированы 2017 годом, когда он создал паблик в «ВКонтакте» и начал загружать туда биты своего авторства.

Поупражнявшись в битмейкинге, в 2018 году Александр сам встал к микрофону. Его первый EP «Не хочу домой» сложно выделить на фоне прочего — не слишком яркий и довольно вторичный автотюновый трэпчик, похожий на всех сразу (а голосом — на Фейса особенно), — типичная для жанра того времени проба пера. Александр состоял в объединении Acid Siberia, откуда еще несколько рэперов из Новосибирска. Один из них — Pussykiller; сейчас это один из главных рэп-фрешменов года со 100 тысячами подписчиков, а в 2018-м — скромный новичок и друг Tini Lin.

Pussykiller принимал непосредственное участие в карьере Tini Lin — писал с ним фиты, брал у него биты и впоследствии помог увековечить его память (но об этом чуть позже).

Впрочем, «вторичным трэпчиком» делл не ограничивалось. В творчестве Tin Lin традиционная рэп-бравада неплохо уживалась с иронией и непосредственностью — например, на следующем альбоме «Крестики-нолики», вышедшем в 2019 году, Александр пестует лихими рифмами («Мне теперь нескучно, ведь ушел весь негатив,/С пацанами пиво попиваем на розлив») и рассказывает о неудаче с девушкой, которая перепила водки «Пять озер».

Правда, там есть и песня с припевом «Давай скинемся с многоэтажки» — сейчас ее слушать совсем не смешно. В апреле 2020 года у Tini Lin вышел EP «Sweetmeats» — плейбой-карти-трэп по заветам объединения «РНБ клуб». Он стал последним прижизненным альбомом артиста.

Как и почему он погиб?

1 июня 2020 года тело Александра нашли рядом с многоэтажкой по улице Твардовского в Новосибирске. По данным правоохранительных органов, рэпер в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна 14-го этажа.

Причина смерти — главная загадка в истории Tini Lin и тема номер один для обсуждений в его паблике. Версии разные: одни утверждают, что Александр не смог пережить измену девушки, другие называют трагедию несчастным случаем. Как бы то ни было, все версии находятся на территории домыслов: правду о том, что на самом деле произошло в первый день лета в Новосибирске, мы так и не узнаем — что нагоняет на историю артиста зловещую таинственность.

Стоит зафиксировать: в день смерти у Tini Lin были чуть больше 7000 подписчиков в «ВКонтакте» и почти пустые страницы в стримингах — Александр не заливал свои альбомы на площадки.

Последняя песня

Незадолго до смерти Tini Lin написал трек «Танец». Свести и выпустить он его не успел. Этим занялись друзья артиста — среди них и Pussykiller — и выложили в интернет сниппет этой песни. Короткий отрывок с припевом «Когда ты раздеваешься, ты мне очень нравишься» попал в тикток и там завирусился. Вскоре сниппет заметил Егор Крид и даже предложил записать свой куплет.