Вроде бы наследие советской эстрады сейчас кажется позабытым. На самом деле нет. Мы попросили пять фрешменов последних лет перепеть любимые хиты шестидесятых-семидесятых.

Dakooka — «Королева красоты»

Солнечный гимн шестидесятых превращается в эмоциональный R'n'B

Музыка: Арно Бабаджанян
Слова: Анатолий Горохов
Лучшая версия: Муслим Магомаев

Узнать больше о «Королеве красоты» и других хитах шестидесятых можно в нашей подборке.

«Комсомольск» — «Гололед»

Зимняя песня в зимней аранжировке

Музыка: Александр Зацепин
Слова: Леонид Дербенев
Лучшая версия: Аида Ведищева

Узнать больше о «Гололеде» и других хитах шестидесятых можно в нашей подборке.

«ДК Космос» — «Неприметная красота»

Добрый хит про ту, кого никто не приглашает на танец, в не менее доброй версии от ностальгической инди-поп-группы

Музыка: Александр Морозов
Слова: Михаил Рябинин
Лучшая версия: «Поющие гитары»

Узнать больше о «Неприметной красоте» и других хитах шестидесятых можно в нашей подборке.

Mary Gu — «Любовь настала»

Томный хит застойных времен в лучшем виде

Музыка: Раймонд Паулс
Слова: Роберт Рождественский
Лучшая версия: Роза Рымбаева

Узнать больше о песне «Любовь настала» и других хитах семидесятых можно в нашей подборке.

Стереополина — «Надежда»

Танцуют все!

Музыка: Александра Пахмутова
Слова: Николай Добронравов
Лучшая версия: Анна Герман

Узнать больше о «Надежде» и других хитах семидесятых можно в нашей подборке.

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