Вроде бы наследие советской эстрады сейчас кажется позабытым. На самом деле нет. Мы попросили пять фрешменов последних лет перепеть любимые хиты шестидесятых-семидесятых.

Узнать больше о «Королеве красоты» и других хитах шестидесятых можно в нашей подборке .

Музыка: Александр Зацепин

Слова: Леонид Дербенев

Лучшая версия: Аида Ведищева

Узнать больше о «Гололеде» и других хитах шестидесятых можно в нашей подборке.



«ДК Космос» — «Неприметная красота»

Добрый хит про ту, кого никто не приглашает на танец, в не менее доброй версии от ностальгической инди-поп-группы