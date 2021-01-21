Вроде бы наследие советской эстрады сейчас кажется позабытым. На самом деле нет. Мы попросили пять фрешменов последних лет перепеть любимые хиты шестидесятых-семидесятых.
Dakooka — «Королева красоты»
Солнечный гимн шестидесятых превращается в эмоциональный R'n'B
Музыка: Арно Бабаджанян
Слова: Анатолий Горохов
Лучшая версия: Муслим Магомаев
Узнать больше о «Королеве красоты» и других хитах шестидесятых можно в нашей подборке.
«Комсомольск» — «Гололед»
Зимняя песня в зимней аранжировке
Музыка: Александр Зацепин
Слова: Леонид Дербенев
Лучшая версия: Аида Ведищева
Узнать больше о «Гололеде» и других хитах шестидесятых можно в нашей подборке.
«ДК Космос» — «Неприметная красота»
Добрый хит про ту, кого никто не приглашает на танец, в не менее доброй версии от ностальгической инди-поп-группы
Музыка: Александр Морозов
Слова: Михаил Рябинин
Лучшая версия: «Поющие гитары»
Узнать больше о «Неприметной красоте» и других хитах шестидесятых можно в нашей подборке.
Mary Gu — «Любовь настала»
Томный хит застойных времен в лучшем виде
Музыка: Раймонд Паулс
Слова: Роберт Рождественский
Лучшая версия: Роза Рымбаева
Узнать больше о песне «Любовь настала» и других хитах семидесятых можно в нашей подборке.
Стереополина — «Надежда»
Танцуют все!
Музыка: Александра Пахмутова
Слова: Николай Добронравов
Лучшая версия: Анна Герман
Узнать больше о «Надежде» и других хитах семидесятых можно в нашей подборке.