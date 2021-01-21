Послевоенное время было эпохой больших надежд — и больших разочарований. Музыка как никогда соответствовала эпохе. Если в сороковые и пятидесятые на эстраде были главным образом громогласные гимны хорошему настроению и бесконечной любви, то потом все будто по щелчку невидимого тумблера поменялось.

Эстрада шестидесятых — торжество космополитизма и душевности, это время, когда разговор о личном и сокровенном стал важнее гражданского пафоса. Эстрада шестидесятых — это песни про двор, в котором замечательный сосед и черный кот за углом, это спокойный и интимный разговор о том, что вечер добрый, а на острове Сахалин — нормальная погода. Это люди: Магомаев и Кристалинская, Пахмутова и Таривердиев, Саульский и Бабаджанян. Это нездешний шик и нездешний звук: от джаза до твиста, от электрогитар до электроорганов.

То было лучшее время, самое солнечное и полное больших надежд, очень краткосрочных. В августе 1968 года танки войдут в Прагу, и надежды закончатся.