1973

Иосиф Кобзон

«Мгновения»

Музыка: Микаэл Таривердиев • Слова: Роберт Рождественский

Песню о секундах, про которые не стоит думать свысока, изначально должен был петь Магомаев. Но его версия в итоге не устраивает режиссера Татьяну Лиознову. Не подходят и Ободзинский с Мулерманом. Кобзон был шестнадцатым по счету вокалистом на прослушивании — и только с ним все получилось. Причем требование к нему, как сам певец рассказывал впоследствии, было довольно диким: сделать так, чтобы не было Кобзона близко, но все догадывались, что это он. Лиознова, впрочем, говорила, что певец все придумал.

Как бы то ни было, именно на версии Кобзона все сошлось: в меру героическая, в меру лирическая, в меру траурная, в меру торжественная, песня «Мгновения» стала одним из самых узнаваемых советских хитов из кино и окончательно прославила Микаэла Таривердиева на зависть коллегам (те потом пытались обесценить его труд, подделав телеграмму от французского композитора Франсиса Лея, мол, он у него утащил часть саундтрека к «Семнадцати мгновениям весны»). Как и «Наша служба», которая вроде про милицию, но без единого ее упоминания, так и «Мгновения» — самая знаменитая песня про разведчиков, в которой они и близко не упоминаются.