Восьмидесятые были избыточным временем: как будто унылая сказка, которая должна была давным давно закончиться, все продолжалась. Инерционная природа политики и общественной жизни, конечно, отразилась и на песнях. Первая половина восьмидесятых — это последние эксперименты ВИА, это эскапистские песни про обручальное кольцо и три колодца, это гимны олимпиаде и спорту и пафосные солнцеликие призывы сохранить планету — то ли от атомной войны, то ли от неразумного потребления, то ли от снижения рождаемости.

Но перемены вокруг все равно невозможно было игнорировать. В советскую эстраду окончательно пришли диско и фанк, арт-рок и непростая этника. Наконец, главными героями начали становиться не исполнители при композиторах и поэтах, а самостоятельные артисты. Антонов и Пугачева показали, что смелый авторский поп может быть и в эфире центрального телевидения. Но все это были остатки отмирающей системы. В 1985 году Михаил Горбачев провозгласил курс на Перестройку, а группа «Форум» уже исполняла бесстыжий нью-вейв прямо в телевизоре. Еще пара лет — и вся эта система, основанная на госзаказе и сонграйтерстве, окончательно рухнет. Но об этом — в другой раз.