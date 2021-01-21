Финальная серия нашего топа лучших песен советской эстрады: от «Дельтаплана» до «Белой ночи», от «Крыши дома твоего» до «Трех колодцев».
АВТОРЫ
Николай Овчинников
Владимир Завьялов
Антон Вагин
ЛЕТТЕРИНГ
В этом плейлисте мы собрали все главные песни советской эстрады с 1943-го по 1985-й, в том числе и из этой статьи. Читать текст лучше всего под этот плейлист. Кое-какие треки, к сожалению, отсутствуют на стримингах, но есть на ютьюбе, так что мы снабдили видеороликами соответствующие главы.
Восьмидесятые были избыточным временем: как будто унылая сказка, которая должна была давным давно закончиться, все продолжалась. Инерционная природа политики и общественной жизни, конечно, отразилась и на песнях. Первая половина восьмидесятых — это последние эксперименты ВИА, это эскапистские песни про обручальное кольцо и три колодца, это гимны олимпиаде и спорту и пафосные солнцеликие призывы сохранить планету — то ли от атомной войны, то ли от неразумного потребления, то ли от снижения рождаемости.
Но перемены вокруг все равно невозможно было игнорировать. В советскую эстраду окончательно пришли диско и фанк, арт-рок и непростая этника. Наконец, главными героями начали становиться не исполнители при композиторах и поэтах, а самостоятельные артисты. Антонов и Пугачева показали, что смелый авторский поп может быть и в эфире центрального телевидения. Но все это были остатки отмирающей системы. В 1985 году Михаил Горбачев провозгласил курс на Перестройку, а группа «Форум» уже исполняла бесстыжий нью-вейв прямо в телевизоре. Еще пара лет — и вся эта система, основанная на госзаказе и сонграйтерстве, окончательно рухнет. Но об этом — в другой раз.
1980
Лейся, Песня
«Обручальное кольцо»
Музыка: Владимир Шаинский • Слова: Михаил Рябинин
Гимн советских молодоженов — на самом деле «случайный» суперхит, который «Лейся, песня» записал по предложению композитора Владимира Шаинского в коротком перерыве между гастролями.
«Ее писали для какой-то телепередачи в Останкино. — вспоминал солист группы Владимир Ефименко. — Это был июль 1980 года. Записали мы ее и уехали на гастроли. И благополучно о ней забыли. Но потом… По своей популярности она сейчас мало уступает любому нашему шлягеру! Проверено на публике!»
Ну а слово «непростое украшение» в нынешнем интернете принято сочетать с чем угодно: «Жириновский и Немцов», «рюмка водки на столе», «этот год был непростым» — все это непростое украшение.
1980
Тынис Мяги
«Олимпиада-80»
Музыка: Давид Тухманов • Слова: Роберт Рождественский
Праздник Олимпийских игр вместе с Москвой разделил Таллин. Столица Эстонской ССР провела соревнования по парусному спорту, а местному певцу Тынису Мяги доверили спеть песню Давида Тухманова «Олимпиада-80».
Этот номер заметно отличается от других олимпийских песен: вместо бравурного спортивного пафоса, героики и лирики — стильное, танцевальное и очень прозападное диско, которое исполнял малоизвестный певец с заметным балтийским акцентом. Почему именно он?
«Я думаю, был план показать другое лицо Советского Союза, — рассуждал певец. — Была издана пластинка „Крутятся диски“ к Олимпиаде-80, где на одной стороне был я, на другой — Валерий Леонтьев. На конверте на фото я сидел в синих джинсах, с электрогитарой, босиком. Это был скандал: советский певец так выглядит! Думаю, это было специально сделано».
1980
Лев Лещенко и Татьяна Анциферова
«До свидания, Москва»
Музыка: Александра Пахмутова • Слова: Николай Добронравов
Слезы поколения. Песня, которая обессмертила закрытие московской Олимпиады: Лещенко и Анциферова поют прощальный минорный гимн, Мишка летит в вечность, а его проекция на стадионе пускает слезу — и вместе с ним вся страна.
Любопытно, что песня закрытия Олимпиады изначально не планировалась быть грустной. Пахмутовой и Добронравову сначала заказали песню под названием «До свиданья, Москва. Здравствуй, Лос-Анджелес». Но в дело вмешалась политика: какой привет Лос-Анджелесу в условиях холодной войны? Тогда оргкомитет Олимпиады попросил авторов написать что-то лиричное.
По словам Пахмутовой, песня была написана «спокойно, если не равнодушно». Лещенко тоже не распознал в ней шлягер на все времена: записал за двадцать минут и тут же забыл. «Через пару месяцев я это услышал на стадионе, честно говоря, уже забыл, что писал, — вспоминал артист. — Писал спокойно, не думал, что это будет песня такая глобальная, на многие поколения, что она останется как символ своеобразный Олимпиады».
1980
«Верасы»
«Малиновки заслыша голосок»
Музыка: Эдуард Ханок • Слова: Анатолий Поперечный
Главный хит «Верасов», который группа изначально не хотела исполнять из-за якобы слишком легкомысленных мелодии и текста. Помог случай: во время записи пластинки «Наша дискотека» в ее конце оставались 2,5 минуты, которые чем-то надо было заполнить, тут-то «Малиновка» и пригодилась. Вступление песни родилось тоже чуть ли не случайно: одна из солисток ансамбля, Ядвига Поплавская, взяла у своей племянницы птичку-свистульку и принесла ее на студию поэкспериментировать, в результате чего и появилась знаменитая мелодия, имитирующая птичье пение.
1980
Алла Пугачева
«Улетай, туча»
Музыка: Виктор Резников • Слова: Виктор Резников
За свою короткую жизнь ленинградский композитор Виктор Резников успел написать под сотню эстрадных песен, но именно «Туча» стала его путевкой на большую сцену и ультимативным хитом, сделавшей его звездой. После сотрудничества с Пугачевой Резников стал одним из главных советских авторов-песенников, а его песни начал петь весь цвет эстрады 1980-х — Валерий Леонтьев, Михаил Боярский, Лариса Долина, София Ротару и многие другие.
1981
Юрий Антонов
«Двадцать лет спустя»
Музыка: Юрий Антонов • Слова: Михаил Виккерс
Оставшаяся немного в тени заглавной песни из фильма «Берегите женщин» и шлягера про море-мир-бездонный томительная баллада с совершенно безумным проигрышем.
1981
Андрей Миронов
«Баллада о вечном движении»
Музыка: Анатолий Кальварский • Слова: Эдуард Нахамис
То тяжеловесный фанк, то прогрессив-поп под духовые и оркестр. Но только музыки тут мало. «Баллада о вечном движении» — бодро спетая, но на самом деле очень страшная песня о том, что каждый день все одно и то же, было, есть и будет. И ничего не изменится в этом вечном движении.
1981
«Синяя птица»
«Так вот какая ты»
Музыка: Вячеслав Добрынин • Слова: Леонид Дербенев
Леонид Дербенев любил высокий слог, но иногда и не отказывал себе в лирической простоте. «Так вот какая ты,/Надежды и мечты/Ты подарила и разбила ты» — как будто песня из 1990-х, не 1980-х!
1981
«Земляне»
«Улыбнитесь, каскадеры»
Музыка: Владимир Мигуля • Слова: Андрей Дементьев
Рок-музыка и СССР — история не только противостояний, но и компромиссов. И за компромиссы главным образом отвечали «Земляне», которые на рубеже 1970-х и 1980-х придумали, как играть рок под видом советской эстрады, — и преуспели в этом. Их голоса звучали грубее, гитары жестче, да и на сцене они вели себя раскованнее, чем ВИА тех лет. Но «Земляне» не то чтобы радикально выделялись на общем фоне — все-таки на фоне перестроечного рока это была форматная и безобидная музыка.
Впрочем, поначалу советским цензорам так не казалось. В 1981 году композитор Владимир Мигуля и поэт Андрей Дементьев написали производственный гимн — песню о каскадерах. О том, как «Земляне» пробивалась с этой композицией на «Голубой огонек», рассказывал Мигуля: «Начинали „Земляне“ очень трудно. Я доказывал, что эта группа очень интересная, что там талантливые музыканты. С большим трудом нам удалось эту песню пробить в „Голубой огонек“. Тогда это была острая тема, несмотря на то что такая профессия существует очень давно во всем мире. Сделали так, что на переднем плане каскадеров изображали куклы, а „Земляне“ стояли на заднем плане и пели эту песню. Иначе эту песню в эфир не давали».
1981
«Пламя»
«Снег кружится»
Музыка: Сергей Березин • Слова: Лидия Козлова
Неторопливая и завораживающая — прямо как полет снежных хлопьев на побелевшую землю — песня про зиму и неслучившуюся любовь с вдохновенным монологом солиста «Пламени» Юрия Петерсона.
Стихи к песне написала жена Михаила Танича поэтесса Лидия Козлова. Интересно, что «Снег кружится» предлагали Льву Лещенко, но он отказался ее петь.
1981
Юрий Антонов
«Море»
Музыка: Юрий Антонов • Слова: Михаил Виккерс
Первый большой советский хит на слабую долю. Море смыло все надежды, остался только этот меланхоличный теплый звук.
1981
Михаил Боярский
«Все пройдет»
Музыка: Максим Дунаевский • Слова: Леонид Дербенев
Музыкальная комедия «Куда он денется?» — точно не главный фильм в карьере Михаила Боярского, но знаковый: именно он явил миру «Городские цветы», «Сивку-бурку» и «Все пройдет».
Среди этих песен больше всего выделяется «Все пройдет», задушевная успокоительная баллада, которую написали композитор Максим Дунаевский и поэт Леонид Дербенев. Примечательно, что эта песня сначала не пришлась по душе Боярскому: в те годы он тяготел к более подвижным вещам, а «Все пройдет» назвал «унылой лирикой» — но, к счастью, мнение о ней изменил.
Любопытна история создания песни. Максим Дунаевский вспоминает: «Я спросил у Леонида Дербенева: „Леня, ну как же ты позволил себе такую ложь в этих прекрасных лирических стихах: Любовь не проходит, нет‘. Ведь она все-таки проходит“. Он сказал: „А я этого не говорил. Ты невнимательно читаешь мои стихи, когда пишешь музыку. Там написано: ‚Только верить надо‘“».
1981
Михаил Боярский
«Городские цветы»
Музыка: Максим Дунаевский • Слова: Леонид Дербенев
Еще один удачный хит Боярского. Любопытно, что он мог и не выйти никогда: Дунаевскому песня не нравилась — ему казалась, что композиция слишком «кабацкая». Композитора переубедил Дербенев, который сразу заподозрил в песне потенциал шлягера — и не прогадал.
Также интересно, что Дунаевский написал песню, имея на руках не готовые стихи, а всего лишь два слова. «[Дербенев] приехал ко мне и сказал так: „Быстро за рояль!“ — рассказывал композитор. — Я: „В чем дело?“ — „Вот тебе строчка, пиши — ‚городские цветы‘“. Я говорю: „А что еще?“ — „А что тебе еще надо? Это же шляг-строчка! Это хит“. Я начал писать музыку, просто имея в виду эту строчку. Потом, когда я написал музыку, он написал стихи под музыку. А потом, когда мы сверили стихи с музыкой, сели, сыграли, я потом взял и заново опять на стихи написал еще один вариант музыки».
1981
«Здравствуй, песня»
«Птица счастья»
Музыка: Александра Пахмутова • Слова: Николай Добронравов
Одна из главных песен главной сонграйтерской четы страны. Забавно, что в первой редакции композиции птица не только «прилетела», но и «улетела». Это заметно сбавляло в ней градус оптимизма: так, первый исполнитель песни Николай Гнатюк даже попросил Добронравова изменить текст — и в итоге птица уже никогда не улетела.
Несмотря на то, что именно Гнатюк впервые представил композицию на «Песне года», каноничным исполнением песни все-таки считается версия украинского ВИА «Здравствуй, песня».
1981
Вахтанг Кикабидзе
«Мои года»
Музыка: Георгий Мовсесян • Слова: Роберт Рождественский
В 1970-х композитор Георгий Мовсесян прославился в первую очередь мобилизационными, маршевыми песнями во славу Родины, партии и комсомола, но в новом десятилетии начал писать более мерные и зрелые вещи. К одной из них Роберт Рождественский написал такие же зрелые стихи — так получился антиэйджистский гимн на все времена.
Любопытно, что исполнителю песни, Вахтангу Кикабидзе, было всего лишь чуть за сорок: однако то ли актерский талант, то ли прорезающаяся седина убедительно придали Кикабидзе образ умудренного старца, который остался с исполнителем насовсем.
1980
Полад Бюльбюль-оглы
«Пройдя сквозь годы»
Музыка: Алексей Дидуров • Слова: Полад Бюльбюль-оглы
Будущий глава минкульта Азербайджана и его посол в России, Полад Бюльбюль-оглы был, прежде всего, талантливым певцом с ярким и звонким голосом. Его бенефис — фильм Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой», где он делит саундтрек с «Группой Стаса Намина». Если у последних получается дерзкий поп с заходами чуть ли не в хард-рок, то у него — героическое диско. Посреди горящей башни герой Полада Бюльбюль-оглы певец Теймур на всю округу голосит, что «жили мы борясь и смерти не боясь». Да так, что плачут даже его враги. Как он поет!
1981
Павел Смеян
«Тридцать три коровы»
Музыка: Максим Дунаевский • Слова: Наум Олев
Фильм «Мэри Поппинс, до свидания» подарил нам несколько песен.
«Тридцать три коровы», исполненная Павлом Смеяном, — на первый взгляд, незамысловатая детская песня о маленьком волшебнике-рифмоплете, который уехал в деревню. Но есть и другая версия: возможно, речь в песенке идет не о коровах, а о русском алфавите. А стих родился новый, потому что его автор выучил алфавит!
Авторы песни, композитор Максим Дунаевский и поэт Наум Олев, признавались, что не рассчитывали на большой успех песни. По их словам, спустя неделю после выхода фильма, строчки про юного рифмоплета, преодолевшего поэтический блок, на улице пели люди всех возрастов.
1981
Павел Смеян
«Непогода»
Музыка: Максим Дунаевский • Слова: Наум Олев
Еще одна нетленка из мюзикла про Мэри Поппинс, которую спел Смеян. Кстати, в припеве композиции на бэк-вокале можно услышать тогдашнюю жену Павла, Наталью Ветлицкую — это был ее музыкальный дебют.
1981
Алла Пугачева
«Старинные часы»
Музыка: Раймонд Паулс • Слова: Илья Резник
Экзистенциальных песен о бренности бытия среди советских хитов не счесть, но эта песня стоит особняком. Особенно впечатляют в ней настроенческие качели в куплетах и припеве (излюбленный прием Примадонны!): в рефрене спокойная песня вдруг взрывается тревогой и раскатистым сопрано.
Интересно, что первый черновик стихов к песне был не о часах, а о море — но результат не понравился Резнику. Идея написать песню о неизбежности потока времени поэту пришла случайно: когда он гостил у Паулса в Риге, он заметил в прихожей композитора старые напольные часы — так и родилась песня. Интересный факт: если вслушаться в слова, можно заметить, что в песне нет ни единой рифмы.
1981
«Здравствуй, песня»
«Не обещай»
Музыка: Борис Рычков • Слова: Игорь Шаферан
«Здравствуй, песня» долгое время оставался ВИА с репертуаром, в значительной степени состоявшим из кучи перепевок западных песен, самой яркой из которых стал «Синий иней». Однако в начале 1980-х судьба наконец подарила ансамблю собственный хит «Не обещай», который, впрочем, так и остался самым ярким номером группы за исключением каверов.
1981
«Ялла»
«Последняя поэма»
Музыка: Алексей Рыбников • Слова: Рабиндранат Тагор, Аделина Адалис
Алексей Рыбников написал мелодию песни еще в 1970 году, но найти для нее подходящие стихи смог не сразу. Однажды композитор прочитал роман индийского писателя Рабиндраната Тагора «Последняя поэма» и наткнулся на финальное стихотворение, переведенное поэтессой Аделиной Адалис. Оно — о двух влюбленных, которые поняли: в этой жизни любовь между ними невозможна, но чувство сильнее смерти. Рыбников понял: перевод стихотворения идеально ложится на мелодию!
Первым «Последнюю поэму» исполнило «Трио Линник» в 1973 году. Но слава пришла к песне лишь восемь лет спустя — в новой аранжировке и исполнении Веры Семеновой и Ирины Отиевой «Последняя поэма» вошла в фильм «Вам и не снилось…» о любви подростков, которых пытаются разлучить. Фильм стал хитом проката, а песня — популярной на весь Союз.
В том же 1981 году «Последнюю поэму» записала группа «Ялла». Это самая интересная по звучанию версия песни: в затяжном начале ее красиво обрамляет восточный музыкальный орнамент. Интересно, что оба варианта — Семеновой и «Яллы» — боролись за попадание в финал «Песни года», и с минимальным перевесом победила «Ялла».
1981
Алла Пугачева
«Маэстро»
Музыка: Раймонд Паулс • Слова: Илья Резник
Апогей совместного творчества трио Пугачевой, Паулса и Резника, которые в начале 1980-х создали целую плеяду классических хитов. На выступлениях Алла Борисовна во время исполнения «Маэстро» разыгрывала мини-спектакль в соответствии с сюжетом песни: садилась в 8-м ряду зала и обращалась к Паулсу, сидящему на сцене за роялем, постепенно вставая и приближаясь все ближе и ближе к нему.
1981
«Ялла»
«Три колодца»
Музыка: Фарух Закиров • Слова: Юрий Энтин
Приехав вместе с «Яллой» в узбекский город Учкудук, Юрий Энтин так впечатлился царившей вокруг пустынной атмосферой, что тем же днем написал текст будущей песни. Недолго думая, ворвался в гостиничный номер Фарруха Закирова, руководителя ансамбля, дал стихи и попросил сочинить музыку. Закиров тут же и сочинил, а вечером того же дня «Ялла» впервые спела про те самые три колодца в том самом Учкудуке. Одноименный альбом — наверное, самый необычный для советских ВИА того времени: полиритмия, синтезаторы, аккуратные баллады под акустику. Так тонко — без дэкашного размаха — тогда мало кто пел.
1981
Валерий Леонтьев
«Дельтаплан»
Музыка: Эдуард Артемьев • Слова: Николай Зиновьев
Эдуард Артемьев не так часто писал музыку для эстрадных песен, уделяя больше внимания произведениям крупной формы и саундтрекам. В случае «Дельтаплана» его мелодия и не планировалась для исполнения на эстраде: поэт Николай Зиновьев просто положил свой текст на музыку Артемьева из фильма «Родня» Никиты Михалкова. В результате получился трек, ставший одним из первых больших хитов Леонтьева, открывающим его дебютный альбом.
1982
Валерий Леонтьев
«Разноцветные ярмарки»
Музыка: Януш Ласковский • Слова: Борис Пургалин
В 1977 году польская певица Марыля Родович спела песню «Kolorowe jarmarki» на фестивале в Сопоте — и стала лауреатом. Позже Родович отдала песню Валерию Леонтьеву, которая получила новый виток жизни уже в СССР и стала одним из первых шагов молодого певца на пути к большой славе.
«Разноцветные ярмарки» — драма в праздничной обертке: праздник кончится, шарик улетит, пряник растает.
1982
София Ротару
«Меланколие»
Музыка: Петр Теодорович • Слова: Григорий Виеру
На родном молдавском София Ротару пела сравнительно редко, но метко: самая известная песня из этого небольшого ряда вышла в 1982 году. Название, понятное на любом языке, сразу настраивает на определенное настроение.
1982
«Верасы»
«Завiруха»
Музыка: Эдуард Ханок • Слова: Геннадий Буравкин
Одна из тех песен, которые появляются по случайному стечению обстоятельств. Композитор Эдуард Ханок как-то раз ехал из филармонии в театр, за окном была метель, а на руках был текст Геннадия Буравкина на соответствующую тематику. Так и родился один из самых атмосферных зимних треков советской эстрады, отличной передающий ощущение вечерних заснеженных улиц города.
1982
«Верасы»
«Я у бабушки живу»
Музыка: Эдуард Ханок • Слова: Игорь Шаферан
Как шутили участники «Верасов», после выхода этой откровенно пролайферской песни в СССР случился демографический бум, а министерство здравоохранения якобы даже прислало им письмо с благодарностью за помощь в увеличении рождаемости. Текст от имени ребенка и соответствующий вокал Ядвиги Поплавской вроде как автоматом записывают трек в категорию детских песен, однако стоит чуть вслушаться и раскрывается качовый диско-грув, который в какой-то момент напоминает чуть ли не регги.
1982
Валентина Толкунова
«Я не могу иначе»
Музыка: Александра Пахмутова • Слова: Николай Добронравов
Пахмутова и Добронравов всегда умело сочиняли песни под конкретного исполнителя, и «Я не могу иначе», созданная специально для Толкуновой, не стала исключением. Композиция отлично вписалась в репертуар певицы, который всегда в значительной степени опирался на русскую народную песню. Подошел Валентине Васильевне и текст трека про нелегкие отношения с лирической героини с мужчинами, что отлично рифмовалось с личной жизнью самой артистки.
1982
«Ариэль»
«В краю магнолий»
Музыка: Александр Морозов • Слова: Юрий Марцинкевич
Хоть «Ариэль» изначально и прославился как ансамбль, скрещивающий арт-рок и русскую народную музыку, главным его хитом стала вполне себе обычная поп-песня про беспечную жизнь в южных морских краях. Однако даже такой невинный трек столкнулся с цензурой: руководство «Мелодии» отказалось печатать его из-за строчки «И можно говорить свободно про жизнь и про любовь», дескать, раз где-то можно, значит в других местах нельзя. Но группа не растерялась и пошла с песней на телевидение, где их выступление показали в передаче «Утренняя почта», и «В краю магнолий» стала хитом и визитной карточкой «Ариэля».
1982
«Самоцветы»
«Прогноз погоды»
Музыка: Владимир Пресняков-ст., Юрий Маликов • Слова: Игорь Кохановский
Один из последних хитов «Самоцветов», записанный во время начала эпохи заката вокально-инструментальных ансамблей в их классическом виде. Уже через несколько лет сыновья авторов песни, Владимира Преснякова-старшего и Юрия Маликова, придут им на смену и станут новыми звездами всесоюзного масштаба.
1982
Жанна Рождественская
«Позвони мне, позвони»
Музыка: Максим Дунаевский • Слова: Роберт Рождественский
Главная песня фильма «Карнавал» и одна из самых драматичных композиций, рожденных в СССР. По сюжету киноленты она родилась в голове героини Ирины Муравьевой во время подметания листьев возле таксофонов. Однако в кино сама Муравьева ее так и не спела: вместо нее всем песням фильма свой вокал подарила звезда советских киносаундтреков Жанна Рождественская.
1982
Алла Пугачева
«Миллион алых роз»
Музыка: Раймонд Паулс • Слова: Андрей Вознесенский
Прототип «Миллиона алых роз» исполнялся на латышском языке еще в начале 1980-х латвийской певицей Айей Кукуле, а затем и Ларисой Мондрус, однако всесоюзным шлягером стала только с текстом Андрея Вознесенского и в исполнении Пугачевой. Алла Борисовна поначалу упорно не хотела исполнять трек, считая его мелодию примитивной, а текст — не подходящим ей. Однако в какой-то момент все же сдалась, в результате чего родилась одна из самых узнаваемых песен в репертуаре Пугачевой, про которую она говорила: «Чем больше я ее не любила, тем популярнее она становилась».
1983
Юрий Антонов
«Крыша дома твоего»
Музыка: Юрий Антонов • Слова: Михаил Пляцковский
Подводивший итоги антоновского творчества начала 1980-х альбом «Крыша дома твоего» попал в топ-50 лучших отечественных альбомов по версии молодых российских музыкантов, опубликованный «Афишей» 10 лет назад, и неспроста. То была вершина позднезастойной советской эстрады, после которой можно было закрывать лавочку (что вскоре и случилось само собой). Певучий и ритмичный софт-рок, который переведи — и можно спокойно ставить в ранний эфир MTV между клипами Hall & Oates и The Buggles. Тут и диско, и баллады с окрестром, и почти что регги, и спорый рок, и, наконец, заглавный трек, среднетемповая меланхолия о том, что главное — это твой дом и все вокруг него.
1983
Павел Смеян и Наталья Воронина
«Ветер перемен»
Музыка: Максим Дунаевский • Слова: Наум Олев
Третий — а для кого-то и главный и единственный — хит из фильма про Мэри Поппинс. Кто не проронил слезу под него в финале картины, у того нет души.
1983
«Ариэль»
«Ты музыка»
Музыка: Сергей Кутанин • Слова: Сергей Шариков
Не самая известная, но самая показательная песня челябинского ансамбля — очень живописный прог-рок на несколько голосов с флейтой, журчащими гитарами и переливчатыми клавишами. Слов мало, но каждое, что называется, летит прямо в сердце: «Ты — дерево тонкое, а я — птица бездомная», «ты — музыка, а я буду неузнанным».
1983
Игорь Скляр, Ольга Пирагс
«Старый рояль»
Музыка: Марк Минков • Слова: Дмитрий Иванов
Фильм «Мы из джаза» сделал две вещи: открыл Союзу актера Игоря Скляра и подарил песню «Старый рояль».
«Старый рояль» — вероятно, первый джазовый хит на русском: хотя, это была скорее попытка поженить джаз с советской эстрадой. Попытка, надо сказать, успешная.
1983
«Сябры»
«Вы шумiце, бярозы»
Музыка: Эдуард Ханок • Слова: Нил Гилевич
В 1983 году композитор Эдуард Ханок сочинил музыку на стихи белорусского поэта Нила Гилевича — получилась народная песня, пробившая языковой барьер (если можно вообще говорить о языковом барьере между русским и белорусским языком). Во всяком случае, строчку «А я лягу, прылягу» вспомнит и пропоет каждый — она стала визитной карточкой и, вероятно, главной песней ансамбля «Сябры». «Когда я написал „Лягу-прилягу“, вся страна пела после третьей», — вспоминал Ханок
Композитор считал, что песня может быть еще более популярной, нашел русский перевод стихов и предложил композицию Иосифу Кобзону, который дал «Бярозам» новую жизнь и стал исполнять песню на концертах.
1983
«Самоцветы»
«Все, что было без тебя»
Музыка: Сергей Горбачев • Слова: Владимир Харитонов
Ансамбль «Самоцветы» благодаря основным хитам ассоциируется у массового слушателя с простодушием и очень доходчивым мелодизмом. Песня «Все, что было без тебя», написанная бас-гитаристом ансамбля Сергеем Горбачевым на стихи поэта Владимира Харитонова, эти представления довольно радикально расширяет и показывает: советские ВИА следили за свежими достижениями в западной музыке. И даже внедряли их: конкретно в этой песне по-фанковому шустро юлит бас, а клавиши выписывают пируэты. Поставь ее в один плейлист с зарубежным фанком тех лет — не затеряется!
1983
Алла Пугачева
«Бумажный змей»
Музыка и слова: Виктор Резников
Вообще-то, изначально эту жизнеутверждающую и по-доброму нравоучительную песню авторства Виктора Резникова исполняли Альберт Асадуллин и Ирина Понаровская — без особого успеха. Да и в версии Пугачевой она будто бы мимолетно попала на вторую сторону миньона с сонетом из кинофильма «Любовью за любовь». Сонет вспомнят разве что знатоки творчества примадонны, а
«Бумажный змей» стал хитом из числа тех, что обессмертили его исполнительницу. «Бумажный змей» — это смелая проба фанка и диско на советской эстраде. Это один из первых случаев применения вокодера в советской песне. Звукорежиссер и аранжировщик песни Владимир Густов вспоминает: решение с вокодером пришло в голову случайно — просто не нашли подходящий бэк-вокал. Какое влияние оказала песня? Ответил тот же Густов: «Кто-то тогда сказал — до этого у нас была эстрада, после этой песни появилась поп-музыка». Поспорить сложно.
Впоследствии «Бумажного змея» удачно перепоет Дмитрий Маликов, который приспособит песню под модный тогда диско-ревайвл.
1983
Людмила Сенчина
«Страна детства»
Музыка: Яков Дубравин • Слова: Игорь Тальков
В 1980-х Сенчина избавилась от шлейфа «Золушки» и «народных» ноток в творчестве и подалась в эксперименты. Один из результатов таких экспериментов — печальная и в чем-то даже тревожная баллада о времени, которое не вернуть. Текст к ней, кстати, написал молодой автор и аранжировщик Игорь Тальков.
«Мне сразу понравились песни Талькова, — вспоминала певица. — Я пыталась засветить Игоря на ТВ в „Останкино“, но ничего тогда не получилось». Сотрудничество Талькова и Сенчиной долгим не получилось: в 1985 году он ушел от певицы в «Электроклуб», а год спустя выпустил «Чистые пруды».
1983
«Земляне»
«Трава у дома»
Музыка: Владимир Мигуля • Слова: Анатолий Поперечный
В 1981 году в Союзе праздновали 20 лет полета Гагарина: в это время композитор Владимир Мигуля подумал: а почему бы не сочинить песню про космонавтов — не героико-эпическую, а рутинно-жизненную?
С этой мыслью он пришел к поэту Анатолию Поперечному, который тоже вынашивал идею такой песни. Поперечный показал Мигуле первый вариант «Травы у дома», где не было космической тематики — сплошь воспоминания об отчем доме с сараем, коровой, калиткой. Это уже по совету Мигули в песне появились земля в иллюминаторе и прошитый метеоритами простор.
Премьера «Травы у дома» состоялась 12 апреля 1982 года на советском ТВ. Песню исполнил сам Мигуля: она была лирическим эстрадным номером и особо никому тогда не запомнилась. Но «Трава у дома» очень приглянулась набиравшим тогда популярность «Землянам». Музыканты радикально по тем годам утяжелили аранжировку и привнесли нужный рок-пафос, который еще больше драматизировал сюжет песни.
1983
«Ариэль»
«Порушка-Параня»
Музыка и слова народные
На рубеже 1970-х и 1980-х советская эстрада активно занималась переработкой музыки всевозможных народов Союза. За русскую народную отвечал как раз ВИА «Ариэль», который не только сочинял свои масштабные арт-рок-полотна с влиянием русского фолка, но и переделывал настоящие народные песни, в частности, «Порушку-Параню». Руководитель ансамбля, Валерий Ярушин, превратил плясовую песню родом из Белгородской области в самое настоящее прифанкованное диско, слушая которое невозможно усидеть на месте.
1983
«Ариэль»
«SOS»
Музыка: Александр Морозов • Слова: Сергей Романов
Трек «SOS» с альбома «Утро планеты» — лишнее доказательство того, насколько многогранным было творчество «Ариэля». После череды переработок русских народных песен ансамбль выдал масштабную рок-сюиту с антивоенным посылом, рассказывающую об опасности ядерного оружия. Звучало все это соответствующе: пафосный эстрадный прог-рок с космическими синтезаторами, грязными гитарами и пацифистскими текстами.
1983
Николай Караченцов, Елена Шанина
«Я тебя никогда не забуду»
Музыка: Алексей Рыбников • Слова: Андрей Вознесенский
Самая известная часть одной из самых популярных советских рок-опер — «„Юнона“ и „Авось“». Первую версию романса исполнили Геннадий Трофимов, однако именно версия Караченцова и Шаниной стала каноничной благодаря постановке на сцене «Ленкома».
1984
Анне Вески
«Позади крутой поворот»
Музыка: Игорь Саруханов • Слова: Анатолий Монастырев
Еще один случай, когда случайно и благополучно сложились все обстоятельства. В 1982 году молодой певец и композитор Игорь Саруханов в соавторстве с поэтом Анатолием Монастыревым написал оптимистическую поп-роковую песню «Позади крутой поворот» для своей группы «Круг».
Но в итоге Монастарев познакомил Саруханова с молодой эстонской певицей Анне Вески — и Саруханов предложил исполнить эту песню ей. «Позади крутой поворот» понравился певице: в 1984 году она поехала с песней на фестиваль «Сопот» (если угодно, «Евровидение» для соцлагеря) — и выиграла его.
1984
Михаил Боярский
«Большая медведица»
Музыка: Вячеслав Добрынин • Слова: Леонид Дербенев
Космос всегда подпитывал вдохновениями советскую эстраду, но Леонид Дербенев нашел в этой теме, пожалуй, самый необычный вопрос — почему Большая Медведица есть, а Медведя нет — и сочинил хит: помогла мелодия Вячеслава Добрынина и голос Михаила Боярского.
1984
Алла Пугачева
«Делу время»
Музыка: Раймонд Паулс • Слова: Илья Резник
Шуточная и плясовая песня Раймонда Паулса об извечной проблеме шума в соседней квартире в неразрешенное время. Первым исполнителем песни был латвийский певец Жорж Сиксна и исполнял ее на латышском языке. Чуть позже русский текст к песне написал Илья Резник и принес ее Пугачевой.
1984
Игорь Скляр
«Комарово»
Музыка: Игорь Николаев • Слова: Михаил Танич
В 1985 году курский актер и певец Игорь Скляр и пляжный поселок в Курортном районе Ленинграда мгновенно стали популярными на весь Союз — спасибо Игорю Николаеву и Михаилу Таничу, которые песню написали, а также фильму «Начни сначала» и серию «Ну, погоди!», где песня прозвучала.
«Комарово» — во многом случайный хит. Николаев написал песню в армии — для фестиваля солдатской песни, чтобы получить «увал». По иронии судьбы, из доступной лирики в части был лишь сборник стихов Михаила Танича. Уже после армии Николаев предложил спеть песню Скляру. Он согласился, но записал ее «на слабо», дабы показать, что актер может легко стать эстрадным певцом. Результат превысил ожидания. «Вся страна знала про меня, — вспоминал Скляр. — Что это тот, который „на недельку до второго“. Даже по имени не знали, а то, что на недельку, — да».
1984
Николай Караченцов
«Кленовый лист»
Музыка: Максим Дунаевский • Слова: Леонид Дербенев
В фильме «Маленькое одолжение» Николай Караченцов сыграл эстрадного певца Валентина Озерникова, разменявшего семью на славу. И, разумеется, спел. В итоге из внешне непримечательной песни Дунаевского и Дербенева о скоротечности золотой осени усилиями Караченцова получился большой хит.
1984
Валентина Толкунова
«Кабы не было зимы»
Музыка: Евгений Крылатов • Слова: Юрий Энтин
«Кабы не было зимы» — безусловно, одна из тех вещей, без которой мультфильм «Зима в Простоквашино» потерял бы львиную долю шарма и обаяния. Не последнюю роль в этом сыграл вокал Толкуновой, которая наряду со своим обычным «взрослым» репертуаром исполнила и десятки песен для детей.
1984
Валерий Леонтьев
«Зеленый свет»
Музыка: Раймонд Паулс • Слова: Николай Зиновьев
Как и у Пугачевой, у Леонтьева был период плодотворного сотрудничества с Раймондом Паулсом, во время которого было рождено множество важнейших песен для творчества Валерия Яковлевича. Одной из них стал «Зеленый свет» с нетривиальным текстом про тяжелую судьбу светофора, который не всегда может подстраиваться под нужды людей. Песня по всем параметрам опережала свое время и была этаким предвестником всей той творческой свободы, которая расцветет в годы перестройки.
1984
«Форум»
«Белая ночь»
Музыка: Александр Морозов • Слова: Сергей Романов
Первый настоящий хит советской новой волны, которая в 1984 году только поднимала голову и еще не успела стать одним из доминирующих жанров. Интересно при этом то, что такая, казалось бы, совершенно новая для СССР музыка была написана ветераном советской эстрады Александром Морозовым, чьи песни еще с конца 1960-х пели такие артисты, как Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина и многие другие.
1984
Алла Пугачева
«Айсберг»
Музыка: Игорь Николаев • Слова: Лидия Козлова
Песня, с которой фактически началась карьера Игоря Николаева как большого композитора, ставшего одним из главных авторов, писавших музыку для Пугачевой в 1980-х. «Айсберг» мгновенно стал хитом, а вот клип на него в телевизор не пустили: цензоры не обнаружили культурной ценности в видео, где некий мужчина на протяжении трех минут тащит Аллу Борисовну на санях среди сугробов и льдин. Впрочем, вскоре «Айсберг» все-таки оказался на всех экранах страны благодаря 15-й серии «Ну, погоди!», где заяц, пародируя Пугачеву, исполняет свою версию песни.
1984
«Форум»
«Улетели листья»
Музыка: Александр Морозов • Слова: Николай Рубцов
Еще один хит «Форума» с дебютного альбома группы, на сей раз раскрывающий ее балладную сторону. Невозможно не отметить схожесть с припевом трека «Everybody’s Got to Learn Sometime» британской группы The Korgis, что, впрочем, не делает «Улетели листья» нисколько хуже.
1985
Валерий Леонтьев
«Наедине со всеми»
Музыка: Владимир Шаинский • Слова: Анатолий Поперечный
Одна из поздних композиторских удач Владимира Шаинского пером поэта Анатолия Поперечного превратилась в мощный экологический манифест — один из первых в своем роде на советской эстраде. В исполнении Леонтьева и аккомпанементе инструментального ансамбля Павла Овсянникова песня приобрела тревожно-торжественный тон — кажется, в данном случае, необходимый.
1985
Людмила Сенчина
«Аист на крыше»
Музыка: Давид Тухманов • Слова: Анатолий Поперечный
Вроде бы дурной и ленивый тон — называть песни Сенчиной душевными, но это и правда самое точное определение для них. «Аист на крыше» — живое тому подтверждение: не просто душевная, а душеспасительная песня про аиста, которая на самом деле не про аиста, а про любовь и доброту.
1985
Михаил Боярский
«Остров детства»
Музыка: Оскар Фельцман • Слова: Михаил Рябинин
До слез грустная песня из категории «запрещенный прием» об ушедшем детстве, сочиненная Оскаром Фельцманом на стихи Михаила Рябинина. Последние пару десятилетий Боярский ее почти не исполняет — а жаль, она заслуживает не меньше внимания, чем его основные хиты.
1985
Татьяна Дасковская
«Прекрасное далеко»
Музыка: Евгений Крылатов • Слова: Юрий Энтин
Главный антинасильственный гимн Союза написал Юрий Энтин на музыку Евгения Крылатова. Как это часто было, путевку в жизнь песне дал фильм — в данном случае детский фантастический мини-сериал «Гостья из будущего».
В фильме песню исполняет Татьяна Дасковская, но ее версия не устроила композитора Евгения Крылатова, и он предложил переписать ее трио «Меридиан» — так в обновленной редакции история песни пошла на новый виток, и «Прекрасное далеко» попала в финал «Песни-85».
Позже Евгений Крылатов признался: песня — это «призыв, молитва, мольба о детях, чтобы они жили лучше, чем мы».
1985
София Ротару и Яак Йоала
«Лаванда»
Музыка: Владимир Матецкий • Слова: Михаил Шабров
В 1985 году Центральное телевидение заказало молодому композитору Владимиру Матецкому песню для дуэтного исполнения в рамках грядущего «Голубого огонька». Во время сочинения музыки ему в голову почему-то пришло слово «лаванда», с которым он и пришел к поэту Михаилу Шаброву, который сперва вообще знал, что оно значит, но посмотрел в энциклопедии, вдохновился, и песня была готова. Трек стал первым опытом работы Ротару с Матецким, с которым она запишет свои главные хиты 1980-х и продолжит сотрудничать вплоть до наших дней.
1985
Павел Смеян, Наталья Ветлицкая
«Ливень»
Музыка: Владимир Быстряков • Слова: Наум Олев
Одна из первых песен с участием Натальи Ветлицкой, которая тогда носила фамилию своего мужа Павла Смеяна. Он — успешный певец, записавший все главные песни для фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» и обучавший Николая Караченцова вокалу, она — 20-летняя начинающая певица, которая долгое время была лишь танцовщицей и бэк-вокалисткой в разных группа. На их фоне — отменный советский синти-поп со сложносочиненной ритм-секцией.
1985
Михаил Муромов
«Земля вернется в май»
Музыка: Михаил Муромов • Слова: Анатолий Монастырев
Главный хит Муромова — «Яблоки на снегу» — безусловно, отличная песня, но его творчество таит в себе куда больше интересных вещей. Чему пример — первый магнитоальбом Михаила Владимировича «Капитаны» и конкретно песня «Земля вернется в май». Меланхоличный минимал-синт с заковыристой ритм-секцией и почти языческим преклонением перед силами природы в тексте — такого в Советском Союзе в 1985 году не делал почти никто.
АВТОРЫ
Николай Овчинников
Владимир Завьялов
Антон Вагин
ЛЕТТЕРИНГ