1984

«Форум»

«Улетели листья»

Музыка: Александр Морозов • Слова: Николай Рубцов

Еще один хит «Форума» с дебютного альбома группы, на сей раз раскрывающий ее балладную сторону. Невозможно не отметить схожесть с припевом трека «Everybody’s Got to Learn Sometime» британской группы The Korgis, что, впрочем, не делает «Улетели листья» нисколько хуже.