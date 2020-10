Музыкальные итоги прошедшей недели — в традиционном дайджесте «Афиши Daily». В этом выпуске — новый хит Арианы Гранде, свежий альбом британских рокеров Nothing But Thieves и многое другое.

Nothing But Thieves освежили звук. Ожидаемо

В карьере едва ли не каждой рок-группы с претензией на стадионы есть обязательный программный пункт — пройти обряд цифровизации. Это случилось и с Nothing But Thieves — теперь вокалист Конор Мейсон самозабвенно голосит (что твой Джефф Бакли) не только под дежурный гитарный «дж-дж-дж», но и под звуки синтетического свойства. Да так, что упражнения в этой области заставляют вспоминать группу Bring Me the Horizon образца последних лет чаще, чем Muse, по которым NBT часто и не всегда справедливо мерили. Но главное здесь, что NBT ни с теми, ни с теми не спутать — выдающийся голос Мейсона продолжает выписывать индульгенции всем рок-клише, которые нещадно воспроизводятся группой.