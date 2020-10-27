Музыкальные итоги прошедшей недели — в традиционном дайджесте «Афиши Daily». В этом выпуске — новый хит Арианы Гранде, свежий альбом британских рокеров Nothing But Thieves и многое другое.

Nothing But Thieves освежили звук. Ожидаемо

В карьере едва ли не каждой рок-группы с претензией на стадионы есть обязательный программный пункт — пройти обряд цифровизации. Это случилось и с Nothing But Thieves — теперь вокалист Конор Мейсон самозабвенно голосит (что твой Джефф Бакли) не только под дежурный гитарный «дж-дж-дж», но и под звуки синтетического свойства. Да так, что упражнения в этой области заставляют вспоминать группу Bring Me the Horizon образца последних лет чаще, чем Muse, по которым NBT часто и не всегда справедливо мерили. Но главное здесь, что NBT ни с теми, ни с теми не спутать — выдающийся голос Мейсона продолжает выписывать индульгенции всем рок-клише, которые нещадно воспроизводятся группой.

Подробности по теме «Spasibo»: Конор Мейсон из Nothing But Thieves — с приветом для российских слушателей «Spasibo»: Конор Мейсон из Nothing But Thieves — с приветом для российских слушателей

Ариана Гранде — президент США в новом клипе «Positions». Новый альбом певицы уже в пятницу!

Прошлый альбом Ариана выпустила спустя всего лишь полгода после позапрошлого и сказала, что все, в ближайшее время новой музыки от нее не будет. Обманула: 30 октября у певицы выходит новый альбом «Positions» (третий за три года!), а пока слушаем заглавную песню с него и смотрим клип. Там мисс Гранде (очень похожая на Жаклин Кеннеди) успевает и Америкой порулить, и на кухне поготовить. Символично, что клип вышел в разгар президентской гонки в США — теперь мы нашли любимого кандидата! Брекзит-рок недели — альбом группы USA Nails

Исступленный тестостероновый рок с рублеными риффами, припадочной полиритмией, злобой и неистовством. Вокалист свирепо орет: обвиняет политиков, обличает мироустройство, обнажает несправедливость — например, одна из песен называется «Мне ничего не принадлежит», там поется: «Я все пробую, но ничем не владею». Еще одни примечательные герои брекзит-рока в ряду с Idles и Shame. Что там у наших фрешменов: Бикей Декада и Nixx выпустили альбом «Hotel Youth 2»

Человеку по имени Бикей Декада, исполнителю медитативного и ранимого R’n’B, мы в прошлом году пророчили летние фестивали — при условии большого хита. Фестивалей по понятным причинам не случилось. Что до хитов — то вот совместный c рэпером Nixx альбом «Hotel Youth 2», симбиоз нежности и дерзости, паточного лиризма и в меру настырного рэпа. Голоса обоих — по привычному сценарию Бикея Декады — чаще всего сильно утоплены в синтезаторном звуке, за которым прячутся привязчивые и действительно убедительные мелодии; не хватает им разве что внимания.

Подробности по теме Бикей Декада превращает хип-хоп в альтернативный рок в новом видео «Афиши Homework» Бикей Декада превращает хип-хоп в альтернативный рок в новом видео «Афиши Homework»

Еще один хороший русский альбом — «Слоу берн» дуэта «Ленточка»

«Я хочу тебя обнять крепко, до распада», — как будто бы войсы двух безнадежно влюбленных и так же безнадежно грустных людей стали песнями, где даже слово «улыбаться» произносятся с печалью в глазах. В этих песнях русский минор встречает заморский бедрум, как если бы в Clairo вселилась певица МакSим. Клип недели — триллер «Последнее свидание» от Стереополины

Мы незаслуженно обошли вниманием январский альбом Стереополины «Институт культуры и отдыха» — обаятельный, немного мрачный и непошлый перестройка-поп, но с хорошими ориентирами, как если бы идеологини и участницы группы «Мираж» слушали и в определенной степени наследовали The Cure и New Order. Посмотрите экранизацию песни «Последнее свидание» — это жуткая история о том, до чего может довести ревность и неразделенная любовь. Разочарование недели — альбом Лизера «Молодость, ч.1»

Карьера Лизера до текущего момента была редким примером взросления и перепридумывания себя в местном рэп-ньюскуле. Начав в составе объединения «Закат 99.1» с подражательского и необязательного эмо-рэпа а-ля Триппи Редд, рэпер вдруг разменял тандем с коллегой Флешем на работу с Джонни, гитаристом группы «Animal ДжаZ», и зазвучал по-другому: вместо триплетов и строчек про слезы, факи и «Гуччи» — пацанские истины в духе поколения постарше, немного бум-бэпа и акустическая гитара. В общем, нашел интересный авторский угол, под которым можно реактуализировать старые приемы. Но кажется, на этом остановился. «Молодость, ч.1» — вторичная работа даже по отношению к самому себе. В смысле методов тут совсем ничего не меняется — блатные аккорды, сиротские песни, бит стучит и не торопится. Но впрочем, это полбеды — с текстами еще хуже. «В жизни так бывает,/Когда друзья куда‑то пропадают,/Когда любовь продает и меняет,/В жизни так бывает», — для ощущений от этих строчек слова подобрать сложно. Кажется, Лизер освоил работающую формулу и успокоился. Жаль!

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