Один из наших любимых фрешменов 2019 года Бикей Декада специально для проекта «Афиша Homework» записал обновленную версию трека «Red» со своего последнего альбома «Bike». Теперь вместо седативного хип-хопа — грязный альтернативный рок. Какое время, такая и музыка.
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте Танк (!)» и другие музыканты. Герои следующего выпуска — sobakasoma.
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