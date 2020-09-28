В традиционном дайджесте музыкальных новинок недели — камбэк Deftones, свежие альбомы Хаски, Joji и «Мегаполиса» и многое другое.

Все главные песни недели — в наших плейлистах

Альбом, который надо послушать в первую очередь

Речь о Joji, про блогерский бэкграунд которого надо, по-хорошему, уже забыть. Особенно после свежего альбома австрало-японца, в котором программные рыдания в три ручья под разливные хитромудрые синтезаторы вдруг разбавляют староверская баллада в духе сборников «Romantic Collection» (первый трек «Ew»), «Tick Tock», где в Джорджа Миллера будто бы вселяется кто‑то из дуэта Miyagi & Andy Panda, и «Run», где в конце гитара вдруг возьми и заскули, как у Гэри Мура в старину. Единственный минус — чересчур затянутый хронометраж. Альбом, который вы наверняка послушали (и, наверное, зря)

Речь о Хаски, который в последние два года занимался чем только не (Краснодар и спецприемник, удаленный релиз, инсценировка смерти, панк-рок), только вот альбомов не выпускал. В итоге получился предельно физиологичный (в буквальном смысле слова) альбом, текстовый контент которого обладает изуверским свойством вызывать те же чувства, что и ленты Пазолини, если бы тот снимал не Италию, а окраины Улан-Удэ. Подробно (и довольно категорично) об альбоме высказался Артем Макарский.

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Альбом, который вернет вам 2000-е

Речь о Deftones. В июне группа отмечала 20-летие «White Pony», своего все еще главного релиза, краеугольного камня ню-метала, который показал, что этот жанр — не только про истошный речитатив под злые риффы. Любители Cocteau Twins и The Cure, Чино Морено и компания с тех пор всячески старались убежать от изначальной эстетики: играли трип-хоп и шугейз, игрались с примочками и полиритмичной электроникой. Ну и прибежали почти туда, откуда начали: «Ohms» (за пультом впервые за 17 лет продюсер Терри Дейт, который полировал первые четыре альбома группы и работал с исполнителями вроде Роба Зомби и Slayer) — самый злой, громкий и печальный альбом Deftones за 20 лет. И самый убедительный. Морено истошно воет и кричит о религии, вечном коллапсе, неизбежной смерти и неприятной любви и при этом — надежде несмотря ни на что. Группа, в свою очередь, не разменивается на звуковые пейзажи последних работ и впадает в безумие примерно со второй минуты: рубленые риффы, распоясавшаяся ритм-секция, тягучий топот копыт всадников апокалипсиса. «Ohms», конечно, не «White Pony»: в этой взбесившейся фактуре сложно обнаружить хиты уровня «Change» или «Digital Bath», но Deftones всегда были не только про мелодии (тут с ними все равно все хорошо, пусть и без прежней цепкости), но и про эмоции, за ними следовавшие, — ощущение тотального дискомфорта и при этом надежды на скорое разрешение внутренней бури, вечное самобичевание и восхищение минимальной красотой. На «Ohms» они выставляют на максимум резкость картинки, которую рисовали и они, и, скажем, The Cure до них. И пока Роберт Смит и компания пытаются записать, как они говорят, «самый грустный альбом», Deftones лихо выполняют эту задачу за них.

Подробности по теме «Мы еще немного дети»: Чино Морено из Deftones — об альбоме «Ohms», мраке и оптимизме «Мы еще немного дети»: Чино Морено из Deftones — об альбоме «Ohms», мраке и оптимизме

EP, который вернет вам 2007-й

Речь о группе «Зарница», которая представляет свою версию взбалмошно-сладкоголосого эмо-рока 2000-х с поправкой на время и тренды. Так могла бы звучать, например, группа «Оригами», появись она позже и играй не на «Альтернативной елке» в питерском клубе Port в 2007 году, а декадой позже на фестивале «Боль».

Альбом, который не стоит пропускать

Речь об Avramova! Несмотря на то, что первая песня здесь называется «Да видала я в гробу», а вторая — «Говна», это тот случай, когда заглавиям ни смущаться, ни противиться явно не стоит. «Сеанс» — это сочиненный и исполненный с (как минимум мелодическим) толком, раскатывающийся грубым гитарным громом и разливающийся многоголосьем авант-поп, озвучивающий беспокойства и печали наших непростых дней. О том, как были написаны эти песни, «Афише Daily» рассказала вокалистка группы, Дарья Аврамова.

Подробности по теме «У меня все не слава богу»: Дарья Аврамова (Avramova!) — об альбоме «Сеанс» «У меня все не слава богу»: Дарья Аврамова (Avramova!) — об альбоме «Сеанс»

Еще один альбом, который не стоит пропускать

Речь о группе «Мегаполис», выпустившей первый за четыре года альбом. Собственно Олега Нестерова здесь крайне мало. Вместо его вкрадчивого голоса здесь хозяйничают инструменты: в «Ноябре» все сладкозвучно журчит и живописно переливается, превращаясь в какой‑то бесконечный джем, а голова как будто сама рисует пейзажные красоты для иллюстраций этих песен.

К другим делам. Клип недели — «Franchise» Трэвиса Скотта, Янг Тага и M.I.A

Много Трэвисов, Янг Таг на красной машине, M.I.A. в одеянии из цветов посреди стада овец. Стиль!

Дичь недели — на первом месте в трендах российского Spotify

К сожалению, название самой трендовой группы России по версии Spotify запрещает называть российское законодательство (и название песни этой группы, вероятно, тоже). В сообществе группы в «Вконтакте» сообщают, что это вообще пиратский релиз, с которым авторы «активно борются».

Что еще? Суфьян Стивенс катится от фолка в электронную безмятежность, уфимец Kurt92 исполняет шумный и крикливый рэп в компании Boulevard Depo, Saluki и Basic Boy, «Кис-кис» продолжает мирить посетителей Rhymes Fest и «Нашествия».