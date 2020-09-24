Была написана в каком‑то странном забытьи, так бывает — садишься, берешь гитару, мозг как бы отключается, и из тебя лезет то, чего ты никак от себя не ожидаешь . Песня с эротическим подтекстом вышла, что не было целью, конечно. Трек про ощущения, эмоции, хотелось передать мгновение, когда ты спокоен и встревожен романтическими чувствами. А еще очень хотелось в кино, но кинотеатры тогда все были закрыты.

Изначально этот трек я придумала и написала на драм-машине-сэмплере, хотела сделать эту песню полностью электронной, играть ее в режиме реального времени, воспроизводя все партии сама пальцами, и петь одновременно. Так, в принципе, и вышло, но я после этого решила, что пора собирать группу, и мы сыграли ее на живых инструментах. Песня, точнее текст, была написана в деревне, в кругу семьи. Я их очень люблю, но семья — это всегда сложно , о том и песня.

Почти весь альбом был написан на карантине или после, время непростое было. И начались размышления на тему, кто я, что я, говно ли я, зачем все это, чем все закончится и долго ли продлится и так далее. Про это и песня. Я часто думаю о кончине и о том, что жизнь — это промежуток, причем маленький, и эта сила заставляет меня что‑то делать сейчас, потому что «потом» всегда под вопросом.

«Режь»

Тоже родилась сразу с текстом и музыкой сразу. Ситуация: ты сидишь один дома и тебя аж раздирает от оглушительной тишины, Квартира как будто оживает, и начинается диалог с самим собой. А одновременно с этим в твоей жизни происходит разворот на 180 градусов, и тебе страшно. «Режь! Руби с плеча, прыгай в пропасть, решайся поменять все!», — такие мысли были у меня тогда в голове. Вообще, облачение внутренних переживаний в музыку помогает мне их переварить, принять, а иногда даже осознать. Мне сложно признаться себе в том, что я чувствую, а через песни выходит это озвучить, и тут до меня доходит, что же такое со мной происходит.

«Тут и там»

Очень болезненный трек. К сожалению, рассказать, на фоне каких событий он написан, я не могу и не хочу. Все в порядке, просто это было очень больно и стремно . Всякое бывает, но если бы я тогда не села песню писать, не уверена, что справилась бы с ситуацией. Но примерно догадаться в общих чертах, о чем песня, можно, послушав текст. Когда я ее пою, это как избавление, могу прям кричать или заплакать. Все максимально честно на сцене, это как публичная терапия.

«Кит»

Эта песня тоже затрагивает тему конечности жизни. Она посвящена очень хорошему человеку, она о том, что я была в похожей с ним ситуации и понимаю его. Она меланхоличная и плывучая, как кит. Такая баллада о хорошем человеке и о том что прекрасное внутри есть у всех и всегда, на каком бы глубоком дне ты не оказался .

«Чай»

История у песни длиною уже в два года. Изначально это была записанная некачественно импровизация с моим другом Серафимом, я накромсала и поменяла все до неузнаваемости, долго все переделывала, меняла текст и мелодию, и в итоге вышел такой Франкенштейн. Песня была выпущена дважды, и на второй раз почему‑то вдруг всем очень понравилась, ей стали подпевать на концертах, и вообще, это вроде как моя визитная карточка была (или есть). Но потом шло время, появились другие песни, и мы спустя два года переделали ее снова с девчонками — кардинально! И добавился баритон от Сережи Храмцевича (саксофонист, работавший также с «Интуристом» и создавший сольный проект The RIG, о дебютном альбоме которого мы недавно рассказывали — Прим. ред.), в общем, Франкенштейн снова был перекроен до неузнаваемости. А смысл песни опять про то, как у меня все не слава богу, про сеанс у врача-психиатра .

«Аскеза»

Эта песня, точнее аккорды мне приснились, и я их запомнила, такое редко бывает. Они играли у меня в голове и не забывались, причем я упорно не записывала их около года, наверное. А потом села и сделала. Тогда моя дорогая подруга рассказала про Ролана Барта и дала почитать. Там о типах влюбленных людей и один из них это «аскеза». Я была в таком состоянии, но это время прошло, и подруга тоже. В общем это стало объединяющей нас философией, как ген, который совпал у двух людей. Про это состояние «Аскезы» и поется в одноименной песне. Аккорды в духе Рахманинова девчонки размешали франковой гитарой и басом и вышел ироничный культ Аскетизма под маской фанка и веселья.