Кто постоянно кричит: «Igh!», кто все время использует в начале трека фразу «We the best music», чей эдлиб «It's lit». Предлагаем вам угадать, какие эдлибы и просто фразы используют зарубежные хип-хоп-исполнители.
Кто это?
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Кто из рэперов называет себя «Мистер Всемирный»?
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Кто из музыкантов-продюсеров всегда декламирует: «We the Best Music»?
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Некоторые исполнители в треках постоянно вспоминают имя продюсера. Кого продюсирует Ovy on the Drums?
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Кто из артистов НЕ использовал в своих треках фразу «D.A. Got That Dope»?
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Кто из рэперок состоит в Young Money Group и иногда напоминает об этом в треках?
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Кто из рэперов любит долго и протяжно называть свое имя?
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Этот исполнитель вставляет всюду восклицание «Igh!»
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Сложный вопрос. Какой эдлиб НЕ использует Big Sean
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