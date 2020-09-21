По традиции подводим музыкальные итоги недели. В этом выпуске — новые альбомы ЛСП и Алиши Кис, скандал с Басковым и Киркоровым, и, как всегда, плейлисты для Apple Music, «ВКонтакте» и Spotify

ЛСП покидает Сити Минувшая пятница поставила точку в главной интриге недели: выйдет ли «нормальный» альбом ЛСП? Альбом вышел — получился зрелищный финал «Сити»-трилогии, вместивший в себя разом и самые светлые песни в истории группы, и самые темные. Подробнее об альбоме (а также о «Свином рыле») высказался Артем Макарский, почитайте его!

Подробности по теме Увлечения и сострадание: Артем Макарский — о новом альбоме ЛСП «One More City» Увлечения и сострадание: Артем Макарский — о новом альбоме ЛСП «One More City»

Поп-музыка, которую мы потеряли, — на дебютном альбоме Эйвы Макс Американская албанка Эйва Макс быстро взлетела в конце 2018-го с бронебойным хитом «Sweet but Psycho», но следующие песни перформили в чартах куда скромнее, а выпуск дебютника постоянно откладывался — в итоге альбом увидел свет только сейчас. Что можно сказать: «Heaven & Hell» — это нефильтрованная деурбанизированная белая поп-музыка «как раньше» в духе сочинений пикового Макса Мартина. Число запрещенных в 2020 году приемов зашкаливает: Эйва не стесняется прибирать к рукам старый хит группы Bon Jovi и вставлять туда скабрезное гитарное соло в духе группы «Комбинация», повторять трюк Мадонны 15-летней давности и строить песню вокруг мелодии из «Gimme! Gimme! Gimme!» и поминать добрым словом и клавишами на слабую долю группу Ace of Base. Но другое дело, что такая бессовестно старомодная поп-музыка на теперешнем фоне и смотрится ультрасвежо.

Новый альбом Гаса Даппертона — не просто песни из спальни Намертво приклеенный ярлык «бедрум-поп» не в полной мере отражает, да и вообще дискредитирует свежие достижения молодого человека (которого на самом деле зовут Брендан Райс — но это так, к слову) из Нью-Йорка. «Orca» — это богато аранжированный сонграйтерский гитарный поп, ловкий в делах хитодельческих, а местами и вовсе разгоняющийся до стадионно-эпических моментов вроде концовки песни «Medicine» — какая уж тут спальня!

Свежий альбом Алиши Кис — идеальная поп-музыка эпохи BLM За свою карьеру Алиша Кис проделала путь от девушки за фортепиано до девушки на танцполе и обратно, а на новом альбоме предстает во всех ипостасях разом — тут и совсем привычный соул для тренировки голосовых связок, и чуть менее привычный фанк, и R’n’B, и джаз, и куча других приемов черной музыки. Впрочем, не только черной — едва ли не лучшие моменты пластинки наступают тогда, когда певица просто берет в руки гитару. О чем поет Алиша? О том, о чем и требуется в 2020 году: о неспокойном и в целом не сильно справедливом мире, о неравенстве и проблемах меньшинств, бедности и феминизме.

«Пасош» и «Увула» теперь супергруппа Если точнее, на один альбом. Вообще, этот альянс изначально вызывал определенные опасения — история знала вагон примеров, когда музыканты разного склада ума/характера/поведения (нужное подчеркнуть) совместными усилиями выполняли сомнительную работу. Здесь случай другой: светлая утешительная меланхолия «Увулы» и взбалмошность «Пасоша» в итоге соорудили слезливо-крикливый и в меру бойкий рок-альбом про боли и печали поколения — кажется, под эти песни и прорыдаться, и послемиться одинаково легитимно.

Подробности по теме «Увула» и «Пасош» записали совместный альбом: что они думают о нем и друг о друге? «Увула» и «Пасош» записали совместный альбом: что они думают о нем и друг о друге?

Еще один хороший дуэт: Елка и RSAC Тут красиво все: и клип, где Феликс и Елизавета в белой залитой неоном комнате, и сердечная баллада, которую они поют, — Феликс (как и бывает в таких случаях) драматически немногословен, но его голос появляется в нужное время.

Мерзость недели: Киркоров и Басков в клипе в поддержку Лукашенко Песня называется «Любимую не отдают» — там белорусские и российские артисты поют про любовь к своей земле. Все бы ничего, но заголовок песни — фраза Лукашенко с предвыборного выступления. Отдельной строкой — неделя из жизни Николая Баскова: сначала он записал фит с тикток-звездой Даней Милохиным, а затем спел для Лукашенко и даже съездил на концерт в его поддержку в Минск — хотя в комментах тысячи человек просили его это не делать. We are speechless.

Подробности по теме Филипп Киркоров, Николай Басков и другие артисты выпустили клип в поддержку Александра Лукашенко Филипп Киркоров, Николай Басков и другие артисты выпустили клип в поддержку Александра Лукашенко