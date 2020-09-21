Одна из наших любимых новых групп Avramova! выпустила клип на песню «Аскеза». Это ремейк прошлогоднего трека, который войдет в новый альбом проекта: его можно будет послушать уже в эту пятницу, 25 сентября. «Афиша Daily» представляет клип и объясняет, в чем крутость группы Дарьи Аврамовой.

Очень интересно смотреть на то, как меняется Avramova! От многосоставного авант-попа — к более живому звучанию, от эмоционально неустойчивой электроники — к новой волне. Это тот сорт песен, которые важны не слогом и не словом, но хлесткой мелодией и синусоидами настроения. Под стать и визуалка: красочный коммунальный карнавал, который идет контрапунктом к тексту о самоограничениях.



Сейчас все больше музыкантов обращают внимание на позднесоветский рок с его многосоставным и многослойным саундом, его яркой визуальной составляющей. От группы «Вещь» до «Интуриста», от Kate NV до, собственно, Дарьи Аврамовой и компании. Последние взяли от того времени, прежде всего, не экспериментаторскую прыть, а эмоции — в том и преуспевают. Ждем альбом.