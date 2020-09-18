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Филипп Киркоров, Николай Басков и другие артисты выпустили клип в поддержку Александра Лукашенко

Анастасия Цой
Сегодня в 10:33

Российские и белорусские артисты выпустили клип в поддержку Александра Лукашенко. Сам он в тексте не упоминается, однако название песни — «Любимую не отдают» — это цитата из его послания парламенту и народу перед выборами.

В записи песни и клипа приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Диана Гурцкая, Алена Ланская и другие. Для видео отключены комментарии и счетчик лайков и дизлайков.

Ранее Николай Басков стал хедлайнером провластного мероприятия — концерта в поддержку Александра Лукашенко, который прошел в Минске. Белорусы просили певца отказаться от участия в концерте и не поддерживать диктаторский режим. Басков в ответ только закрыл комментарии в инстаграме.

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