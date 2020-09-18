Филипп Киркоров, Николай Басков и другие артисты выпустили клип в поддержку Александра Лукашенко

Российские и белорусские артисты выпустили клип в поддержку Александра Лукашенко. Сам он в тексте не упоминается, однако название песни — «Любимую не отдают» — это цитата из его послания парламенту и народу перед выборами.

В записи песни и клипа приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Диана Гурцкая, Алена Ланская и другие. Для видео отключены комментарии и счетчик лайков и дизлайков.