Алкобуфет с драками, ресторан с сексистским меню и еще 5 переоцененных мест в Москве

Ресторан со скромным интерьером и нескромной кухней на втором этаже в старинном особняке в Кривоколенном переулке существует далеко не первый год, и у меня было немало возможностей проверить его во время дегустаций и обычных визитов. Но что бы я там ни заказывала (а я попробовала немало позиций) — ничего не оставило никакого гастрономического воспоминания. Каким бы большим ни было меню, какими бы качественными продуктами они ни закупались, каким бы крутым ни был очередной новый шеф, стиль кухни в «Ладо» совершенно не меняется: все блюда красивы внешне и бессовестно пусты на вкус.