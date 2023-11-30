Алкобуфет с драками, ресторан с сексистским меню и еще 5 переоцененных мест в Москве

Restaurant by Deep Fried Friends
Маленькие порции
Вроде бы красивый ресторан с потрясающей атмосферой, классной внутренней верандой и яркими вечеринками — но эти плюсы уходят для меня на второй план из‑за двух больших минусов. Во-первых, проблемы с сервисом: по моему опыту, игнорирование гостей, путаница с заказами и долгое ожидание счета — это норма для Deep Fried Friends. А во-вторых, неприлично маленькие порции весьма интересных блюд. Взять хотя бы их самую популярную позицию в меню — кацу-сандо по-пожарски, японский бутерброд с пожарской котлетой. Стоит почти тысячу рублей, а размер и питательность сопоставимы с закуской.
Алкобуфет «Шашлычная»
Лютая дичь
Может быть, раньше сюда и можно было зайти за советским флером и атмосферой, но сейчас заведениями с подобным интерьером, где кормят теми самыми блюдами из детства (или даже молодости), уже никого не удивишь.
В меню алкобуфета девять видов шашлыков и закуски под рюмочку на любой вкус. Наливают не только настойки собственного производства, но и хорошо зарекомендовавшие себя крепыши от Tselovalnik Russian Spirits. При этом место скорее располагает к пьянке как в последний раз. При посещении желательно не иметь с собой ничего ценного, а банковскую карточку не выпускать из рук. В заведении может произойти лютая дичь, а персонал на это никак не отреагирует. Драки, агрессия со стороны пьяных гостей, кражи — «Шашлычка» известна разными историями.
«Ладо»
Пустота вкусов
Ресторан со скромным интерьером и нескромной кухней на втором этаже в старинном особняке в Кривоколенном переулке существует далеко не первый год, и у меня было немало возможностей проверить его во время дегустаций и обычных визитов. Но что бы я там ни заказывала (а я попробовала немало позиций) — ничего не оставило никакого гастрономического воспоминания. Каким бы большим ни было меню, какими бы качественными продуктами они ни закупались, каким бы крутым ни был очередной новый шеф, стиль кухни в «Ладо» совершенно не меняется: все блюда красивы внешне и бессовестно пусты на вкус.
Folk
Попурри из ингредиентов
Ресторан получил мою личную черную метку еще при Владимире Чистякове — за обилие трюфельного масла, которое не указывалось в составе блюд. За полтора года здесь сменилось нескольких шефов, но концепция ресторана осталась неизменной: современный взгляд на восточную кухню. Узбекские томаты и лимоны, чеченская брынза, черемша из кинзы (что бы это ни значило), карачаевский ягненок, армянская форель, арбуз с кизилом и кавказскими травами — звучит любопытно, не так ли? Но на деле в тарелке оказывается попурри из не очень хорошо сочетающихся вкусов и ингредиентов. Самое главное отходит на второй план — и вот ты уже не понимаешь, что именно ты ешь.
Butler the Japanese Bar
Гнетущая сдержанность
К моему удивлению, в ноябре это заведение в японском стиле во второй раз получило статус лучшего бара Москвы по версии ресторанной премии Wheretoeat (впервые это произошло в 2021-м).
Японская сдержанность ощущается во всем: и в атмосфере, и в минималистичном деревянном интерьере (кстати, места за столиками здесь довольно неудобные, что не располагает к длительному посещению), и в напитках. Я надеялась увидеть в меню твисты классических коктейлей на японском алкоголе, благо в Японии предостаточно разнообразных крепких напитков. Реальность оказалась разочаровывающей: на вкус все как в самом обычном баре, а из действительно японского в коктейлях — только руки барменеджера, который их делал. Слишком сбалансированные напитки не оставляют ни послевкусия, ни воспоминаний. Нужен ли в Москве очередной коктейльный бар, отличающийся лишь гнетущей сдержанностью? Разве в бар ходят за этим?
«Хорошая девочка»
«Быстро и жестко»
Пошлые шутки, не отличающиеся оригинальностью, унижающий женщин стиль коммуникации в меню и соцсетях, сексизм и объективизация — этот ресторан чем‑то напоминает Belka Gastrobar (эдакий Crazy Daizy для богатых), закрытие которого в 2021 году меня искренне порадовало.
Прямые цитаты из меню: «Хорошая девочка — как печенье. Ломается, пока не намокнет», «Жизнь на Патриках научила меня, где нужно открывать рот, а где закрывать». Эклеры называются «Сладкий конец», десерт моти — «Идеальный размер», а раздел крепких напитков — «Быстро и жестко». Ощущаешь себя объектом или товаром. Не могу ничего сказать про блюда и напитки — меня отфильтровало на этапе знакомства с концепцией.
«Дом культур»
Грустная еда
Как же искренне я любила это место! И как же разбивает сердечко то, что с ним случилось. Бар все еще отличный: ребята делают хорошие как алкогольные, так и безалкогольные напитки. Но вот еда стала грустной. Выдача блюд оказалась очень нестабильной: например, в период, когда в меню «Дома культур» были армянские мотивы, лепешку с мацони мне каждый раз приносили разной — то практически без зелени внутри, то чересчур сухую, то вообще подгорелую. Прибавим к этому ставшие смешными порции и слишком ровные и базовые вкусы блюд.