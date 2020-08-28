Настойки и люля в алкобуфете «Шашлычная», перерождение легендарного «Симачева», кавказская еда в «Союзниках», модные круассаны с кремом на фуд-кортах, бистро «Тото» во дворах Столешникова переулка и простая еда на тренировочной базе «Силы ветра» — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

«Союзники» Два кафе в центре с хачапури и разноцветными хинкали

1 из 7 2 из 7 Шоколадный фондан, 300 р. 3 из 7 Хинкали, 70 р./шт. 4 из 7 Салат с томатами и имеретинским сыром, 320 р. 5 из 7 Хумус с печёным баклажаном, 360 р. 6 из 7 Люля из баранины, 420 р. 7 из 7

Что? В Москве появились сразу два «Союзника» одновременно: в районе «Новокузнецкой» и «Новослободской». Меню в двух кафе совпадают, цены демократичные — сытный обед или ужин с напитком обойдется меньше, чем в 1000 рублей. Кто? Заведения открыли ресторатор Вадим Мелкумов и Владислав Заманский (La Corte Group). За кухню отвечают бренд-шеф La Corte Group Ашот Сирадегян («Жеральдин», «Генацвале», «Оджалеши») и су-шеф Вадим Барутчев («Каретный двор», Look-cafe). Что есть? Сейчас 90% меню — блюда кавказской кухони. Есть кутабы, мясо на мангале, хачапури по-имеретински (380 р.) и по-аджарски в двух вариациях: классические (320 р.) и со шпинатом (350 р). Помимо классических хинкали в меню можно найти зеленые, красные и сиреневые (70 р./шт). Цвет отпугивает — сильно яркий, но уверяют, что все красители натуральные: шпинат, свекла и чернила каракатицы. На вкус, к слову, цвет никак не влияет. Кроме того, есть шаурма (250 р.), закрытый бургер (350 р.), который больше похож на пирог с котлетой внутри: тонкое тесто, как у хачапури с мясом и печеными томатами. К кавказским блюдам добавили домашнюю лапшу с овощами и соусом терияки с добавлением красной аджики (350 р.), хумус и четыре десерта: тирамису, сметанник, шоколадный фондан с мороженым и сладкие хинкали с голубикой. Что пить? В барной карте «Союзников» — пиво, шоты на водке и роме, чача и вина (восемь позиций по бокалам от 300 рублей). Сидр и апероль стоят на драфте.

Адрес Новослободская, 18 Время работы пн-вс 11.00–0.00 Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram

«Тот самый круассан» Круассаны с начинкой в модной упаковке

1 из 7 • Круассан тропический, 380 р.

• Круассан шоколадный, 380 р. 2 из 7 Круассан пекан-карамель, 380 р. 3 из 7 Круассан фисташковый, 380 р. 4 из 7 Круассан ванильно-ягодный, 380 р. 5 из 7 Круассан шоколадный, 380 р. 6 из 7 Круассан Пан де Шоколя, 250 р. 7 из 7

Что? Два корнера с круассанами заработали почти одновременно: один — на фуд-корте «Брикет-маркет» в «Цветном», второй — в недавно открывшемся Eat Market. Скоро запустят третий — в новом пространстве «Тишинка гастрохолл». Как уверяют создатели, забавное название проекта неслучайно и берет начало в кондитерской Atelier de Tartelettes. Как‑то создатели услышали, что один из гостей спрашивает у прилавка «те самые круассаны», и решили, что хотят сделать из них самостоятельный проект. Кто? «Тот самый круассан» придумали Галактион и Элина Табидзе — создатели GT Group (Atelier de Tartelettes, Vani, Valiko). Шеф-пекарь GT Group Андрей Огайджан отвечает за сами круассаны, а шеф-кондитер Atelier de Tartelletes — за начинки для них. Что есть? В меню исключительно круассаны, их привозят каждый день в корнеры замороженными и выпекают на месте. Большинство вариантов в меню — с начинкой, хотя можно заказать и обычный (200 р.). И если вы хотите оценить качество и вкус именно самого круассана, мы рекомендуем сделать последнее. Начинки не жалеют, в результате чего крем затмевает собой вкус и текстуру круассана. Миндальный, фундучный круассан и «Пан де Шоколя» стоят 250 р., все остальные обойдутся в 380 р: ванильно-ягодный и ванильно-персиковый, шоколадный, тропический — для любителей покислее, пекан-карамель и нежный фисташковый. Все кремы — заварные, а не масляные, и благодаря этому довольно легкие и воздушные. Что пить? Кофе от обжарщиков Verle Coffee, чай или воду. И еще… Отдельный аттракцион — упаковка для круассанов. Если не знать, что внутри, можно подумать, что какой‑нибудь модный аксессуар. В зависимости от количества купленных круассанов их поместят в солидную блестящую коробку, переливающуюся на свету всеми цветами радуги. Если соберетесь в гости и принесете с собой эти круассаны, внимание вам обеспечено.

Адрес Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», фуд-корт «Брикет-маркет» Время работы пн-чт, сб 10.00–22.00, пт 10.00–23.00, вс 11.00–23.00 Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram

«Simach в Недальнем» «Повзрослевшая» версия легендарного заведения

1 из 7 2 из 7 Жареный рис, сибас, боттарга, 590 р. 3 из 7 Салат с курицей и маринованным арбузом, 690 р. 4 из 7 Салат с сашими из сибаса, 890 р. 5 из 7 Сашими сладкая креветка, 790 р. 6 из 7 Утка конфи, полба, томат и хойсин, 990 р. 7 из 7

Что? Слухи о том, что легендарный бар и клуб «Симачев» рано или поздно возродится на новом месте поползли чуть ли не с самого закрытия, на котором гуляла, кажется, вся Москва. О том, где откроют новое «место силы» и каким оно будет никому не рассказывали очень долго. В итоге, Simachev открылся на месте ресторана «Недальний Восток» на Тверском бульваре. Сейчас заработала только лишь небольшая часть огромного проекта — просторная веранда с сезонным баром, полноценный бар и мини-ресторан. А уже осенью «Симач» заработает в полную силу: вначале двери распахнет большой ресторан с открытой кухней, а затем и клуб на втором этаже с фирменными кабинками, барной зоной и танцполом. Кто? «Simach в Недальнем» — проект Аркадия Новикова, Антона Пинского и Дениса Симачева. В роли бренд-шефа — конечно же, Глен Баллис, карьерный путь которого начался именно в «Недальнем Востоке» в 2007 году. За бар отвечает Дмитрий Нестеров. Что есть? Сейчас запустили сокращенную версию меню, значительную часть которого занимает raw-бар: в нем суши, сашими, тартары, роллы, карпаччо и минималистичные боулы — ничего лишнего. Целый раздел посвятили японским пельменям, в начинку которых помимо говядины (520 р.) или рыбы (690 р.) кладут, например, утку (520 р.), лобстера (1250 р.) или сезонные грибы (520 р.) — подают в бульоне с соусом. Есть также супы, жареный в азиатском стиле рис и несколько видов пасты. На горячее рекомендуют попробовать утку конфи с полбой (990 р.), хорошо приготовленного осьминога с картофелем и рататуем и азиатскую вариацию голубцов с начинкой из креветок, с соусом том-ям и сметаной (720 р.). В качестве комплимента приносят пышный и воздушный, как облачко, японский хлеб маслом — большая редкость в Москве. Что пить? Лучшие миксы «Симача», которые перекочевали в барную карту почти без изменений: здесь и Santal 33 (джин, фиалка, ликер бергамота, тоник), и Vida (мескаль, лимонный сок, имбирь, сироп имбирного пряника) и разные другие. Цены на коктейли варьируются от 600 до 850 р.

Адрес Тверской б-р, 15, стр. 2 Время работы пн-вс круглосуточно Средний чек 1500–2500 рублей Соцсети Instagram

Алкобуфет «Шашлычная» Советская рюмочная с шашлыком и кавказскими закусками

1 из 7 2 из 7 • Бутерброд с сельдью и томленым луком, 150 р.

• Бутерброд со шпротом и яйцом, 200 р. 3 из 7 Помидор с сыром, 220 р.

4 из 7 Бутерброды с салом, 150 р. 5 из 7 Язык говяжий с хреном, 250 р. 6 из 7 Мангальный ансамбль, 1900 р. 7 из 7

Что? У метро «Сухаревская» открылся алкобуфет с шашлыком, люля, бутербродами и орешками со сгущенкой из детства. Незатейливый интерьер играет на ностальгии: длинная стойка у окна, несколько высоких столиков и пара тех, за которые можно присесть. На дальней стене висит красочный ковер, рядом стоит торшер — создатели говорят, что он был частью декораций к фильму «Бриллиантовая рука». Рядом с ковром поставили фортепиано, за которым может сыграть любой желающий — как оказалось, таких много. Здесь самообслуживание: гость самостоятельно делает заказ на кассе, а затем забирает его — правда, убирать за собой не надо. Кто? Это очередной проект Дмитрия Левицкого и Георгия Карпенко из Hurma Group («Рюмка» , «Тебура:сика», «Профсоюз»). Главный на кухне — мангальщик Рауф, который в профессии уже 20 лет, ранее он работал в «Бакинском бульваре». Что есть? Определенно, сюда надо идти за шашлыком и люля. Мясо получается сочным и, что называется, «с дымком». Маринуют в луке и специях — проверенная классика, ничего лишнего. На закуску готовят бутерброды на черном хлебе с селедкой и пюре, со шпротом и яйцом и два вида с салом — с добавлением хрена и перца или с зеленью. Есть десерт — вкусные орешки с варенкой. Цены приятные: шашлык и люля в среднем обойдутся вам в 450 р. в зависимости от мяса, бутерброды стоят по 150 р. Прийти в «Шашлычную» и не выпить, скорее всего, не получится, поэтому вся еда очень сытная и жирная. Что пить? Выбор напитков большой — два столбика мелким шрифтом на странице А4. Есть настойки по 150 р., которые можно даже не закусывать, и дистилляты, которые закусывать нужно — цены на них колеблются в диапазоне 150–300 р. Конечно, есть водка, коньяк и разливное пиво. Нашлось место даже для двух коктейлей: «Кровавой Мэри» и «Фламинго». К сладким орешкам можно взять чай в граненом стакане и подстаканнике.

Адрес Сретенка, 36 Время работы вс-чт 13.00–3.00, пт-сб 13.00–6.00 Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram

«Тото» Бистро с хорошим кофе, вином и едой во дворах Столешникова переулка

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Что? Небольшое бистро заработало во дворе легендарного мотокафе «Энтузиаст». В отличии от предпоследнего проекта этой же компании, секретного винного бара «КВ», в который можно было попасть только по специальным клубным картам, здесь все очень даже открыто. Утром в кафе можно зайти за кофе, а ближе к вечеру сюда лениво стягиваются молодые стильно одетые ребята на бокал рислинга. Кто? Заведение открыла команда «Энтузиаста»: Дмитрий Пантюшин (соорганизатор клуба Clevermoto, основатель «Энтузиаста»), Юра Антонов (арт-директор FOTT, основатель «Энтузиаста»), Антон Курильчик (продюсер) и Сергей Ершиков. За меню кухни отвечает Тарас Кулибаба (Margarita Bistro, Wine and Crab), за кофе — команда «Человека и Парохода», Николай Чистяков и Александр Залесский. Винную карту составил Роман Сергеев, неоднократный участник и победитель Russian Wine Awards. Что есть? По словам основателя и шефа, в меню «Тото» простая и понятная еда. К вину рекомендуют обязательно заказывать огромную порцию стейка тартар (610 р.) и печеные перцы с сыром фета и грецким орехом (300 р.). На обед или ужин — жареного судака со шпинатом (580 р.) или добротные фрикадельки с пюре из цветной капусты (530 р.), а также сезонную полбу с лисичками. Со следующей недели в «Тото» запустят завтраки, к которым составят специальную винную карту, — заказать их можно будет с 9 утра. Что пить? Николай Чистяков и команда разработали кофейную карту исключительно на азиатском зерне. Вместо привычного фильтр-кофе вам предложат кофе из дрип-пакета, приготовленный японским народным методом. Ассортимент сортов будет постоянно меняться. Любой напиток могут приготовить на соевом молоке собственного производства. Есть также маття и авторский американо с юдзу, который в холодном виде может стать неплохой альтернативой эспрессо-тонику. С 18.00 в зале дежурят два сомелье — Роман Сергеев и Антон Юнг («КВ», «Цирк»), готовые в любой помент прийти на помощь с выбором. В винной карте сейчас больше 150 наименований, среди которых встречаются вина из неожиданных регионов (например, из Канады, Швейцарии, Китая и Северной Осетии) и редкие автохтонные сорта.

Адрес Столешников пер., 7, стр. 3 Время работы пн-вс 9.00–23.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

Кафе «Силы ветра» Сезонное кафе на тренировочной базе в Строгино

Салат «Огудор», 150 р. 1 из 4 • Сэндвичи ветчина + сыр, 170 р.

• Сэндвичи сулугуни + зелень, 170 р. 2 из 4 Гранола + кефир, 150 р. 3 из 4 Скрэмбл + килька, 200 р. 4 из 4

Что? Небольшое кафе на базе «Силы ветра» в Строгино, где может подкрепиться любой желающий до или после парусной тренировки. Кафе проработает до конца сезона и закроется до нового. Кто? Едой здесь руководит Дима Кузнецов, он же занимается кухней в мотокафе «Энтузиаст». Что есть? В меню незамысловатая еда по более чем приятным ценам: самая дорогая позиция — целый «Обед инструктора» — обойдется вам в 220 р. На завтрак — скрэмбл или домашняя гранола со стаканом кефира. Есть также салат из свежих помидоров и огурцов, стакан горячего бульона для тех, кого настигла плохая погода, и несколько видов сэндвичей. На этом меню заканчивается — а что еще надо: сидеть на причале с ароматным сэндвичем в руках, потягивать прохладное пиво и смотреть на закат: романтика уходящего лета.

Адрес Строгинское ш., 1а, тренировочная база «Силы ветра» Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram