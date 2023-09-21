Почему в московских барах все коктейли одинаковые? Выясняем с барменами

Я не могу сказать, что это какая‑то новинка: скажем, коктейль гимлет готовится на кордиале, хотя его рецепт придумали в середине прошлого века. Просто сейчас продолжается тренд на минимализм: прозрачные напитки без украшений . Ты не понимаешь, что у тебя в бокале, а когда пробуешь — получаешь взрыв вкусов. И для такого тренда кордиалы отлично подходят: они чаще всего прозрачные и гарантированно дают яркий вкус. Но я представляю, как это может выглядеть для посетителя: ходишь по барам, везде наливают что‑то бесцветное, и это что‑то плюс-минус одного и того же вкуса. Раньше нечто похожее происходило с лимонным соком — его везде добавляли, и казалось, что пьешь одинаковые коктейли.