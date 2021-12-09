Побывали в ресторане от объединения Deep Fried Friends, в котором спустя три недели с начала работы вечерами почти нет свободных мест. Рассказываем о блюдах, коктейлях и пространстве, которое рискует стать одним из главных на развлекательной карте Москвы.

Что В районе Таганки, на Яузской улице, заработал ресторан от творческого объединения Deep Fried Friends. Многие знают пятерых друзей Ваню Попова, Лешу Морозова, Марко Михича-Ефтича, Артура Семкова и Дениса Кряжева по громким вечеринкам на веранде DFF + F в сквере на Тверском бульваре, яркому мерчу или диджей-сетам в главных ночных местах города. Теперь команда открыла собственное заведение с полноценным меню и небольшой, зато точно нескучной коктейльной картой. Новичкам в ресторанном бизнесе везет далеко не всегда: многие не справляются с процессами работы кухни, персоналом, качеством продуктов или выбирают не самую подходящую локацию. Но у друзей, кажется, были все шансы на успех: именитые бренд-шеф и шеф-бармен (Антон Ковальков и Денис Кряжев) и большая аудитория, которую успел собрать проект на этапе вечеринок, помогли месту сразу стать одним из важных на гастрономической карте города. Те, кто давно следит за DFF, удовольствием пошли проверять, что же за еду подают. Мы не стали исключением и, забегая вперед, скажем, что остались приятно удивлены. Пространство

© DFF

Пространство команда придумывала сама, тут много скрытых деталей и интересных находок, которые доказывают, что разработке уделили много внимания. Например, при входе есть небольшой холл, выполняющий одновременно функцию гардероба и винной комнаты с отдельной зоной посадки. Тут можно сесть, выпить вина и подождать, пока освободится место, если вы не бронировали заранее. Для тех, кто хочет уединиться и почитать книгу или поработать за компьютером, справа около входа разместили маленький столик на двоих, он находится за плотной бархатной шторой, поэтому сразу его найти вряд ли удастся. После винной зоны следуют два зала: первый — с большими столами и барной стойкой для обедов, ужинов и быстрых коктейлей, второй — с внушительной диджейской установкой и столами поменьше, которые на выходных будут убирать и делать пространство свободным для танцев.

© DFF

Деталей-пасхалок в интерьере множество: от единственного розового туалета, который отсылает к неоновой вывеске того же цвета на бывшей поп-ап-веранде, до небольшой зоны с мерчем и специального паркета, как в бальном зале, для лучшей акустики во время танцев. Еда Бренд-шеф Антон Ковальков («Белуга») сделал меню достаточно понятным и точно интересным: пресловутых бенедиктов, тартаров и салатов с авокадо тут не найти. Зато есть отличный пончик с томленой утиной ножкой, зеленый салат с кейлом, мятой, лабне и гранатом, сладкие аньолотти (итальянская паста с начинкой) с тыквой или кремовый желтый горох с карамельным маслом, который идеален со свежеиспеченной домашней лепешкой. Несмотря на то что все позиции уместили на одной странице, мясоеды, любители рыбы или же вегетарианцы будут чувствовать себя комфортно: овощных, рыбных и мясных блюд в меню практически поровну.

© DFF 1 из 7 © DFF 2 из 7 © DFF 3 из 7 © DFF 4 из 7 © DFF 5 из 7 © DFF 6 из 7 © DFF 7 из 7

Из сладкого есть три десерта: таких откровений, как в основном меню, нет, но, если очень хочется, берите классическую булочку с корицей синнабон или миндальный бисквит с цитрусовым кремом и маринованными оливками — не переживайте, последние почти не влияют на общий вкус. Коктейли Все коктейли из карты хороши в паре с едой. Они разнообразны по вкусу, легко пьются и точно не заставят вас плясать на столе, даже если вы перепробуете всю карту. При этом удовольствие от напитков получите: берите пряный Tomato на водке и томатной воде с чили и корицей, сочный кисло-сладкий Nectarine на джине с нектарином, эвкалиптом и цитрусовым тоником или наш фаворит — Houjicha fizz с легкой горечью японского чая, джином и березовым соком. Кажется, сейчас не хватает крепких шотов или настоек. С 18 декабря в ресторане начнут проводить вечеринки, на которых не хочется заказывать по четыре хайбола, чтобы почувствовать эффект. Надеемся, что к этому времени добавят «быстрый» алкоголь под стать оживленным вечерам. Вердикт

© DFF

Занять столик вечером без брони уже кажется гиблым делом. Пожалуй, это самый красноречивый показатель заинтересованности. С учетом того, что ни кухня, ни барная карта, ни атмосфера не подвели, гостей здесь в ближайшее время меньше не станет. Ожидаемо на вечеринки попасть будет непросто: места для танцев немного, поэтому пускать будут либо по приглашениям, либо с учетом фейсконтроля. Советуем собирать свои лучшие аутфиты и приходить голодными: что может быть лучше сочного пончика с коктейлем между танцами.