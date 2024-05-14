Звездолет в городе: 8 локаций в Москве, где можно почувствовать атмосферу будущего

К премьере фильма «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименной повести Кира Булычева здесь появилась «капсула времени»: почтовый ящик, с помощью которого можно будет отправить открытку в будущее — она придет по указанному адресу через год. Еще с 6 мая во всех предприятиях сети можно заказать «Звездное комбо» от исполнителя одной из главных ролей — Александра Петрова. В набор по специальной цене входят Биг Хит, чизбургер, маленькая порция картофеля фри или Гранд Фри, а также средняя порция прохладительного напитка на выбор. А с 27 мая можно будет заказать «Звездное комбо» и от Даши Верещагиной.