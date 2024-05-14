Звездолет в городе: 8 локаций в Москве, где можно почувствовать атмосферу будущего

Дом Наркомфина
Дом Наркомфина создавался как экспериментальный проект дома переходного типа, от индивидуального к общественному. Согласно этой концепции, житель получал небольшую, но комфортную квартиру-ячейку и доступ в общественные зоны: столовую, прачечную и даже клуб для досуга. Именно здесь появились одни из первых душевых кабин в СССР и первый пентхаус — его спроектировал для себя заказчик проекта, глава Народного комиссариата финансов РСФСР Николай Милютин.
Новаторским считается и архитектурный стиль здания. Это яркий пример советского авангарда: Дом Наркомфина лаконичный и монументальный одновременно, созданный как будто только из простых геометрических форм. Он словно завис в воздухе — такой эффект создается благодаря черным столбам внизу здания.
В 1928 году строительство проходило под руководством Моисея Гинзбурга, а в 2016-м реставрацию возглавил внук архитектора Алексей. Возможно, поэтому здание восстанавливали, максимально сохраняя первоначальный облик. Например, специалисты сделали более 40 раскрытий, чтобы найти оригинальный цвет стен. Сегодня в здании располагается элитный жилой комплекс и культурное пространство под кураторством Музея современного искусства «Гараж». Посетить Дом Наркомфина можно в составе экскурсии, самостоятельно получится попасть только в книжный магазин на первом этаже.
Dominion Tower
Элитный бизнес-центр на Дубровке, напоминающий космический корабль, — один из двух проектов бюро Захи Хадид, реализованных в Москве. У Dominion Tower непростая судьба: почти десять лет строительства, замороженного из‑за кризиса 2008 года, адаптация первоначального проекта под российские реалии, сложности с поиском арендаторов. В 2020 году здание даже пробовали продать на «Авито»: купить бизнес-центр можно было за 3,2 млрд рублей.
Самая интересная часть здания — необычный фасад: каждый из семи этажей смещен относительно предыдущего. Кристос Пассас, директор по проектам в архитектурном бюро Хадид, рассказал, что такой эффект напоминает ему тектонические плиты, как бы раздвигающие пространство и парящие в невесомости. Монохромный асимметричный дизайн, вдохновленный эстетикой космических путешествий, реализован и внутри бизнес-центра. Если повезет зайти, вы увидите зигзаги массивных контрастных лестниц, просторный атриум, зеркальную крышу и панорамные окна.
Инновационный центр «Сколково»
Разработка центра «Сколково» в Можайском районе началась в 2009 году. Идея заключалась в том, чтобы создать среду, в которой предприниматели и ученые могли бы вместе развивать стартапы и бизнес-проекты. Сейчас это полноценный город с жилыми домами, магазинами и спортивными центрами по соседству с современными лабораториями и офисами, университетом и гимназией.
Созданный по принципам 4Э — экологичность, экономичность, эргономичность и энергоэффективность, — он напоминает аккуратный город будущего с белоснежными малоэтажными зданиями, зеленой территорией и ухоженными набережными. А здание Сколковского института науки и технологий (проще — Сколтеха), построенное по проекту швейцарского бюро Herzog & de Meuron, уникально по своему внешнему виду и наполнению: это кольцо диаметром 280 метров, внутри которого расположены два других кольца и прямоугольные блоки. По всему периметру фасад отделан деревянными панелями. Внутри — научный городок с аудиториями для занятий, кафе, магазины и зоны отдыха.
О будущем напоминает и фасад «Вкусно — и точка» на «Пушкинской». В 2022 году здесь произошел архитектурный апгрейд: фасад сделали стеклянным с зеркальным эффектом. С помощью такого подхода создается ощущение инопланетного объекта, расположившегося по соседству с историческими зданиями.
К премьере фильма «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименной повести Кира Булычева здесь появилась «капсула времени»: почтовый ящик, с помощью которого можно будет отправить открытку в будущее — она придет по указанному адресу через год. Еще с 6 мая во всех предприятиях сети можно заказать «Звездное комбо» от исполнителя одной из главных ролей — Александра Петрова. В набор по специальной цене входят Биг Хит, чизбургер, маленькая порция картофеля фри или Гранд Фри, а также средняя порция прохладительного напитка на выбор. А с 27 мая можно будет заказать «Звездное комбо» и от Даши Верещагиной.
«Гараж»
Свое название музей современного искусства «Гараж» получил благодаря первой локации — Бахметьевскому гаражу на улице Образцова. Здесь музей располагался до 2012 года, после чего кочевал по временным павильонам, пока в 2015 году не открылся в обновленном здании в парке Горького. За реализацию проекта взялся нидерландский архитектор Рем Колхас.
Современный «Гараж» — это аскетичный массивный параллелепипед с единственным узким окном. Фасад здания выполнен из практичного поликарбоната, установленного поверх стен бывшего ресторана «Времена года», внутри — белые панели поверх советского кирпича. В 2021 году музей объявил о работе над еще одним проектом — созданием нового павильона совместно с японским архитектурным бюро SANAA в восстановленном здании «Шестигранника».
Парк Малевича
Парк Малевича в Одинцовском районе появился в 2020 году. Узнаваемая особенность — инсталляция в виде портала, созданная архитектором Григорием Ореховым по мотивам «Черного квадрата». Снаружи она выглядит как рассеченный пополам черный куб, а внутри превращается в коридор бесконечных зеркальных отражений, через который посетители попадают в парк.
На необычной входной группе фишки не заканчиваются: на территории парка расположились арт-объекты, представленные в рамках проекта «При чем тут Малевич?». А еще — каскадные водопады, пруд с утками и спортивные площадки. Зимой открыт каток и лыжные трассы, летом — зоны для игры в волейбол, настольный теннис и бадминтон. Кстати, локальное сообщество волейболистов сложилось в этом районе еще в 1960-е годы, поэтому при планировке учитывались запросы местных жителей.
Парк «Зарядье»
Современный облик сада из утопического будущего парк «Зарядье» получил относительно недавно — до 2006 года здесь находилась пострадавшая от пожара гостиница «Россия», построенная на фундаменте нереализованной восьмой сталинской высотки. Чтобы выбрать концепцию нового пространства, объявили международный конкурс, заявки на участие в котором подали 420 компаний из 27 стран.
За семь лет парк «Зарядье» стал одним из любимых мест москвичей. В самом центре города можно полежать на траве, увидеть краснокнижные растения из разных уголков страны и послушать лекцию на открытом воздухе. Приятный бонус — бесплатный вайфай на всей территории.
В «Зарядье» нужно обязательно посетить хотя бы две локации — амфитеатр и «парящий» мост. В амфитеатре, накрытом «стеклянной корой» — изогнутой крышей из стеклянных панелей, комфортно находиться в любую погоду: зимой здесь примерно на 10 градусов теплее, чем на улице, а летом прохладно благодаря вентиляции. Мост интересен тем, что под ним нет ни одной опорной конструкции — при этом он может выдержать вес 4000 человек. Кроме того, советуем узнать об актуальных экспозициях в куполе, сходить на сеанс интерактивного кино в Медиацентре и посетить футуристичный флорариум в научно-познавательном центре «Заповедное посольство».
Павильон «Космос» на ВДНХ
В 34-м павильоне ВДНХ расположен крупнейший космический выставочный комплекс России — центр «Космонавтика и авиация». Здесь можно увидеть кусочек Луны, полноразмерные макеты космических аппаратов и настоящий модуль, в котором на Землю спустились из открытого космоса участники эстафеты олимпийского огня.
В современном виде центр открылся после реставрации в 2018 году, но история павильона начинается еще в 1939-м: тогда здесь выставляли сельскохозяйственную технику. Потом появилась экспозиция достижений машиностроения и даже ларьки с рассадой. А в 1991 году даже прошел первый в истории Москвы рейв Gagarin Party.
Найти нужное здание несложно: перед ним установлен полноразмерный макет ракеты-носителя «Восток» в масштабе 1:1.