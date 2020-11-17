17 ноября отмечает день рождения Рем Колхас — нидерландский архитектор, известный своими экспериментальными проектами и нетривиальным подходом к классической архитектуре. Вспоминаем наиболее интересные проекты Колхаса в хронологическом порядке.

Kunsthal, Роттердам (1992)

© OMA

Музей Kunsthal в Роттердаме — один из первых крупных проектов бюро архитектора Office for Metropolitan Architecture (OMA). У музейного пространства нет постоянной экспозиции — оно отведено под временные выставки и культурные мероприятия.

© OMA

Здание представляет собой четыре просторных геометрических объема. Пространства соединены лестницами в строгой последовательности. Таким образом они образуют непрерывную линию, которая ведет посетителя к верхней точке здания — на открытую крышу.

McCormick Tribune Campus Center, Чикаго (2003)

© OMA

Здание одного из кампусов Иллинойсского технологического института стало первым проектом архитектора в США. Ранее на месте кампуса находилась парковка и железнодорожные пути, но Колхасу удалось превратить пустующее пространство в одно из наиболее инновационных университетских зданий в мире.

© OMA

При проектировании Колхас стремился снизить уровень шума возле кампуса из‑за проходящей поблизости линии метро. Решением этой задачи стала шумопоглощающая труба из нержавеющей стали, опорная конструкция которой не зависит от здания и не передает ему вибрации от проезжающих поездов.

Центральная библиотека Сиэтла (2004)

© OMA

Здание библиотеки в Сиэтле Колхас спроектировал сразу после получения Притцкеровской премии — к тому моменту архитектор уже обрел узнаваемый визуальный стиль благодаря сочетанию крупных форм и технологичных материалов. Концепция новой библиотеки заключалась в сочетании старых и новых форм чтения, что и подчеркнуло ее архитектурное оформление.

© OMA

Фасад здания выполнен из стекла и металлических перекрытий ромбовидной формы, а в многогранном объеме разместилось пять уровней — читальных залов, пространств для мероприятий и книгохранилищ — связанных эскалаторами и лестницами строгих геометрических форм. Стеклянные стены библиотеки дополнили ее футуристичный образ.

Дом музыки, Порту (2005)

© OMA

Спустя год Колхасу довелось поработать еще с одной традиционной архитектурной формой, которая требовала экспериментов. Дом музыки в Порту выполнен в причудливой для концертного зала форме многогранной фигуры: архитектор радикально переосмыслил идею пространства для музыки, но остался верным своему прямолинейному стилю.

© OMA

Дом музыки примечателен не только необычным экстерьером, но и причудливыми деталями: на крыше разместилась будто вырезанная из бетонной конструкции терраса, отделанная черно-белой шахматной плиткой. Она же, но в других расцветках оформляет интерьеры концертного зала, ресторана и других внутренних помещений здания.

Музей искусств Сеульского национального университета, Сеул (2005)

© OMA

Музей современного искусства в Сеуле — первый проект Колхаса в Азии. При работе с ним архитектор учитывал особенности ландшафта и перепады высот, поэтому результатом стало шестиэтажное здание странной псевдотреугольной формы, три уровня которого расположены под землей.

© OMA

Здание оформлено полупрозрачными панелями (позже они же составят экстерьер московского «Гаража»), которые пропускают естественный свет и делают видимыми стальные конструкции в основании. Пространства внутри разделены в соответствии с естественными особенностями здания — так, в одном из углов «треугольника» располагается зрительный зал.

Театр Wyly, Даллас (2009)

© OMA

В здании драматического театра в Далласе эксперименты Колхаса с формой достигли предела. Архитектор спроектировал застекленное с трех сторон пространство, четвертая стена которого буквально отсутствует, а город и открывающиеся пейзажи могут стать частью представления.

© OMA

Еще одна особенность здания в том, что его фойе и технические помещения расположены не перед и за зрительным залом, как бывает обычно, а под и над ним соответственно. Кроме того, многие параметры театра регулируются в зависимости от пожеланий режиссера, например, положение зрительских рядов и профиль пола.

CCTV Headquarters, Пекин (2012)

© OMA

Штаб-квартира Центрального телевидения Китая — наиболее узнаваемая конструкция Колхаса: это небоскреб высотой 75 метров, который имеет форму неправильного кольца. Проект задумывался как альтернатива классической форме высотного здания, а необычная форма — результат длительного взаимодействия архитекторов из OMA и китайских специалистов.

© OMA

Несмотря на единство формы, каждый элемент комплекса имеет свою структуру и особенность: главная башня объединяет офисы и студии, а соседняя включает в себя гостиницу, центр для посетителей и выставочные помещения. Небоскреб можно увидеть почти из любой точки Пекина, а проект задал высокий стандарт для офисных зданий крупного размера.

Фондовая биржа, Шэньчжэнь (2013)

© OMA

Еще один нетривиальный по форме проект архитектора в Китае — фондовая биржа в Шэньчжэне, башня с «плавающим» фундаментом высотой в 35 метров. По словам самого Рема Колхаса, форма башни символизирует суть фондового рынка — спекуляцию.

© OMA

Фасад здания выполнен из полупрозрачного стекла, которое позволяет башне менять цвет в зависимости от погодных условий. В лучах солнца здание блестит, ночью — мерцает, а в сумерках приобретает необычный перламутровый оттенок.

Музей «Гараж», Москва (2015)

© OMA

Несмотря на тесную связь с Россией, первый полноценный проект Колхас создал в 2015 году — им стало новое здание музея современного искусства «Гараж», которое расположилось на месте бывшего павильона «Времена года» в парке Горького. Архитектор не отступил от привычных материалов, стекла и бетона, но бережно отнесся к сохранившемуся советскому наследию.

© OMA

Низ здания стал остекленным, тогда как верхнюю часть архитекторы покрыли поликарбонатом и визуально соединили с парковым ландшафтом. Внутри здания — выставочные пространства свободной планировки, кинозал и кафе. Ключевая деталь интерьера — оригинальная мозаика из павильона, бережно отреставрированная и сейчас занимающая центральную часть музея.

The Factory, Манчестер (2020)

© OMA

Многофункциональное культурное пространство The Factory в Манчестере, название которого недвусмысленно отсылает к легендарному клубу, станет первым проектом Колхаса в Великобритании. Архитектор задумал пространство в форме нескольких модулей, которые могут меняться и перестраиваться в зависимости от функции.

© OMA

Суммарно пространства комплекса занимают более 13 тысяч квадратных метров. Открытие The Factory состоялось осенью прошлого года, однако значительная часть работ еще не закончена; в будущем пространство станет домом для Манчестерской биеннале искусств.