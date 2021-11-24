Павильон «Шестигранник» в парке Горького, мимо которого вы проходите по пути в музей «Гараж», много лет обнесен забором. Но скоро его восстановят по проекту японского бюро SANAA, основанного лауреатами Притцкеровской премии Кадзуе Сэдзимой и Рюэ Нисидзавой. Директор «Гаража» и главный архитектор проекта рассказывают, как это будет выглядеть.

Что это за здание? Павильон «Шестигранник» (бывший «Машины и орудия») был построен в 1923 году архитектором Иваном Жолтовским для первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Он стал единственной среди представленных постройкой, возведенной с применением железобетона, — остальные были выполнены из дерева и не сохранились. Изначально внутреннее пространство всех шести корпусов и соединяющих их одноэтажных галерей было открыто во внутренний двор и не отделялось от него стенами. Кирпичные стены здесь появились уже в 1930-е, когда в ЦПКиО заработали каток и зимние аттракционы. После выставки пространство функционировало как столовая, цех по производству лимонада, кафе, ресторан и танцплощадка. В 1980-е павильон забросили, из‑за пожаров он был значительно разрушен. В 1999 году правительство Москвы приняло его под государственную охрану в качестве памятника садово-паркового искусства и отнесло к выявленным объектам культурного наследия.

Вид на павильон «Машины и орудия». 1923

Черно-белая фотопечать © Архив Музея современного искусства «Гараж», коллекция А. В. Щусева 1 из 4 Павильон «Машины и орудия». Вид из внутреннего двора. 1923

Черно-белая фотопечать © Архив Музея современного искусства «Гараж», коллекция А. В. Щусева 2 из 4 Иван Жолтовский, Михаил Парусников. Рабочий проект павильона «Машины и орудия». Фрагмент фасада с показом деревянной обшивки. Вариант. 1923

Бумага, карандаш © Архив Музея современного искусства «Гараж», коллекция А. В. Щусева 3 из 4 Иван Жолтовский. Проект павильона «Машины и орудия». План. 1923

Бумага, карандаш, тушь © Архив Музея современного искусства «Гараж», коллекция А. В. Щусева 4 из 4

Через пять лет тут заработают три выставочных пространства «Гаража» (два — в гранях здания, одно — на новом подземном уровне), библиотека, книжный магазин и кафе. Внутренний двор здания станет открытым публичным пространством.

Юмико Ямада Партнер бюро SANAA, главный архитектор проекта

Мы познакомились с этим проектом впервые в конце 2016 года. К нам в Токио приехала команда из «Гаража» и показала фотографии здания. Честно говоря, мы были потрясены, нас заинтриговали эти тонкие высокие колонны. Затем мы узнали больше о деятельности «Гаража» и его миссии. Поэтому нас впечатлила не только форма здания, но и масштаб проекта. Здесь будет более 2000 квадратных метров выставочных площадей, многофункциональное пространство, библиотека, архив для растущей коллекции «Гаража», внутренний центральный двор под открытым небом и кафе, выходящее в парк.

Рендер павильона «Шестигранник» © Музей современного искусства «Гараж»

При проектировании мы руководствовались несколькими принципами. Прежде всего — сохранение геометрии и пропорций первоначального плана архитектора Жолтовского. Второе — сохранение текучести и связи с пространством парка, которые были свойственны оригинальной постройке. За 100 лет ландшафт изменился, и нам необходимо его восстановить, чтобы подчеркнуть пропорции здания. Третье — максимальное количество дневного света в помещениях. Так как изначально это было выставочное пространство под открытым небом, для нас было важно найти оптимальный баланс между необходимостью сохранить историческое наследие, приданием ему нового функционального наполнения и использованием новых энергоэффективных технологий.

Рендер павильона «Шестигранник» © Музей современного искусства «Гараж»

Для того чтобы подчеркнуть связь с парком, мы сделали максимально большие окна с минимумом рамок. Надеемся, что люди будут видеть, что происходит внутри, обращать внимание и заходить внутрь. Большое количество стекла позволит увидеть оригинальную планировку Жолтовского.

Еще один важный материал, который будет использоваться в этом проекте, — алюминий. Колонны, балки, крыши будут покрыты естественно анодированным алюминием. Его мягкий блеск будет отражать зелень и небо, а само здание будет сверкать.

Рендер павильона «Шестигранник» © Музей современного искусства «Гараж» 1 из 2 Рендер павильона «Шестигранник» © Музей современного искусства «Гараж» 2 из 2

Будет создан подземный этаж, в нем разместятся библиотечный архив, информационный отдел, хранилище для произведений искусства. А подземная галерея станет огромным пространством без колонн или других препятствий, в котором круглый год будут проходить выставки, перформансы и другие мероприятия. При этом здесь тоже будут большие окна, так что люди смогут наблюдать за происходящим сверху.

Антон Белов Директор музея «Гараж»

Музей «Гараж» не первый раз работает с архитектурным наследием: еще в бытность центром современной культуры мы занимали Бахметьевский автобусный парк Константина Мельникова. А когда переехали в парк Горького, у нас появился временный павильон, построенный Сигэру Баном (современный японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии 2014 года. — Прим. ред.). Он был вдохновлен временной архитектурой парка Горького 1923 года. Первым постоянным домом музея стал знаменитый ресторан «Времена года», который преобразился благодаря стараниям бюро OMA и Рема Колхаса. Каждый раз для нас было важно не только сохранить памятники архитектуры, но и переосмыслить их, наполнить новой энергией, вернуть забытую часть города и создать новую инфраструктуру. В этом нам помогают большие, звездные архитектурные бюро, которые, как нам кажется, чутко относятся как к локальному контексту, так и к сохранению, переосмыслению и, самое главное, наполнению новыми смыслами этих помещений.

Макет павильона «Шестигранник» © Иван Ерофеев/Музей современного искусства «Гараж» 1 из 3 Макет павильона «Шестигранник» © Иван Ерофеев/Музей современного искусства «Гараж» 2 из 3 Макет павильона «Шестигранник» © Иван Ерофеев/Музей современного искусства «Гараж» 3 из 3