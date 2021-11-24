Павильон «Шестигранник» в парке Горького, мимо которого вы проходите по пути в музей «Гараж», много лет обнесен забором. Но скоро его восстановят по проекту японского бюро SANAA, основанного лауреатами Притцкеровской премии Кадзуе Сэдзимой и Рюэ Нисидзавой. Директор «Гаража» и главный архитектор проекта рассказывают, как это будет выглядеть.
Что это за здание?
Павильон «Шестигранник» (бывший «Машины и орудия») был построен в 1923 году архитектором Иваном Жолтовским для первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Он стал единственной среди представленных постройкой, возведенной с применением железобетона, — остальные были выполнены из дерева и не сохранились. Изначально внутреннее пространство всех шести корпусов и соединяющих их одноэтажных галерей было открыто во внутренний двор и не отделялось от него стенами. Кирпичные стены здесь появились уже в 1930-е, когда в ЦПКиО заработали каток и зимние аттракционы.
После выставки пространство функционировало как столовая, цех по производству лимонада, кафе, ресторан и танцплощадка. В 1980-е павильон забросили, из‑за пожаров он был значительно разрушен. В 1999 году правительство Москвы приняло его под государственную охрану в качестве памятника садово-паркового искусства и отнесло к выявленным объектам культурного наследия.
Вид на павильон «Машины и орудия». 1923
Черно-белая фотопечать
Павильон «Машины и орудия». Вид из внутреннего двора. 1923
Черно-белая фотопечать
Иван Жолтовский, Михаил Парусников. Рабочий проект павильона «Машины и орудия». Фрагмент фасада с показом деревянной обшивки. Вариант. 1923
Бумага, карандаш
Иван Жолтовский. Проект павильона «Машины и орудия». План. 1923
Бумага, карандаш, тушь
Через пять лет тут заработают три выставочных пространства «Гаража» (два — в гранях здания, одно — на новом подземном уровне), библиотека, книжный магазин и кафе. Внутренний двор здания станет открытым публичным пространством.
Партнер бюро SANAA, главный архитектор проекта
Мы познакомились с этим проектом впервые в конце 2016 года. К нам в Токио приехала команда из «Гаража» и показала фотографии здания. Честно говоря, мы были потрясены, нас заинтриговали эти тонкие высокие колонны. Затем мы узнали больше о деятельности «Гаража» и его миссии. Поэтому нас впечатлила не только форма здания, но и масштаб проекта.
Здесь будет более 2000 квадратных метров выставочных площадей, многофункциональное пространство, библиотека, архив для растущей коллекции «Гаража», внутренний центральный двор под открытым небом и кафе, выходящее в парк.
При проектировании мы руководствовались несколькими принципами. Прежде всего — сохранение геометрии и пропорций первоначального плана архитектора Жолтовского. Второе — сохранение текучести и связи с пространством парка, которые были свойственны оригинальной постройке. За 100 лет ландшафт изменился, и нам необходимо его восстановить, чтобы подчеркнуть пропорции здания. Третье — максимальное количество дневного света в помещениях. Так как изначально это было выставочное пространство под открытым небом, для нас было важно найти оптимальный баланс между необходимостью сохранить историческое наследие, приданием ему нового функционального наполнения и использованием новых энергоэффективных технологий.
Для того чтобы подчеркнуть связь с парком, мы сделали максимально большие окна с минимумом рамок. Надеемся, что люди будут видеть, что происходит внутри, обращать внимание и заходить внутрь. Большое количество стекла позволит увидеть оригинальную планировку Жолтовского.
Еще один важный материал, который будет использоваться в этом проекте, — алюминий. Колонны, балки, крыши будут покрыты естественно анодированным алюминием. Его мягкий блеск будет отражать зелень и небо, а само здание будет сверкать.
Рендер павильона «Шестигранник»
Рендер павильона «Шестигранник»
Будет создан подземный этаж, в нем разместятся библиотечный архив, информационный отдел, хранилище для произведений искусства. А подземная галерея станет огромным пространством без колонн или других препятствий, в котором круглый год будут проходить выставки, перформансы и другие мероприятия. При этом здесь тоже будут большие окна, так что люди смогут наблюдать за происходящим сверху.
Директор музея «Гараж»
Музей «Гараж» не первый раз работает с архитектурным наследием: еще в бытность центром современной культуры мы занимали Бахметьевский автобусный парк Константина Мельникова. А когда переехали в парк Горького, у нас появился временный павильон, построенный Сигэру Баном (современный японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии 2014 года. — Прим. ред.). Он был вдохновлен временной архитектурой парка Горького 1923 года. Первым постоянным домом музея стал знаменитый ресторан «Времена года», который преобразился благодаря стараниям бюро OMA и Рема Колхаса.
Каждый раз для нас было важно не только сохранить памятники архитектуры, но и переосмыслить их, наполнить новой энергией, вернуть забытую часть города и создать новую инфраструктуру. В этом нам помогают большие, звездные архитектурные бюро, которые, как нам кажется, чутко относятся как к локальному контексту, так и к сохранению, переосмыслению и, самое главное, наполнению новыми смыслами этих помещений.
Макет павильона «Шестигранник»
Макет павильона «Шестигранник»
Макет павильона «Шестигранник»
«Гараж» интенсивно развивается, и сейчас количество наших программ и направлений требует целого кампуса. Нам уже физически трудно поместиться в тех пространствах, которые у нас есть. Несмотря на то, что во время пандемии посещаемость музея заметно упала, мы уже сейчас отмечаем уверенный рост. В этом здании у каждого направления появится свой постоянный дом с отдельной аудиторией. Например, мы откроем полноценную библиотеку с книгами об искусстве, архитектуре и дизайне — ожидаем, что в ней будет 200 тыс. единиц. Наше новое здание будет соединено с «Временами года» через площадь искусств, вместе они организуют экосистему.