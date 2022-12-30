Чем заняться на новогодних выходных в Москве

В Alina Pinsky Gallery отобрали работы 18 художниц XX–XXI веков, чтобы поднять вопрос о недооцененности женского искусства. Среди них — Наталья Гончарова, Анна Старицкая, Лидия Мастеркова, Наталия Турнова, Ирина Петракова и другие. Каждая уже вошла в историю искусства, но половина из них чаще всего упоминается в связи с мужьями и соратниками и обычно в роли помощниц или вдохновительниц. В галерее предлагают посмотреть на вопрос под другим углом: «Почему бы нам не считать Ларионова музой Гончаровой, а Жегина или Чекрыгина музами Веры Пестель?» И стремятся определить, что есть сугубо женское в художественном творчестве и транслируют ли художницы традиционно мужской взгляд на искусство или создают свою красоту.