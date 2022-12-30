Чем заняться на новогодних выходных в Москве

Pompeya и Mana Island
Новогодняя костюмированная вечеринка-концерт с заслуженными отечественными инди-группами Pompeya и Mana Island на сцене. За танцы будут отвечать Karmanovsky и Fanick.
Где
Пространство Aglomerat, Костомаровский пер., 3, на территории завода «Марс»
Когда
31 декабря, 21.00
Новый год в Mutabor
Трехдневная праздничная вечеринка. В лайнапе Abelle, Anushka, BRB, Denis Korablev, DJ Sablemik, Dragos Ilici, RO, Enfant, Flaty, Hipushit, Илья Бласт, Кедр Ливанский, LUBLB & NDE, Michael Dop, Новиков, Oleg GLS, Prishelets ~ live, Rabotnic, Ratigar, Rwanda, Selector, Sofia Rodina, Tagir, Toki Fuko и многие другие.
Где
Клуб Mutabor, Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
Когда
31 декабря — 2 января
Выставка «Сны Сибири»
В Историческом музее к 130-летию Транссибирской магистрали открылась иммерсивная выставка, знакомящая с историей и культурой регионов России, расположенных по пути ее следования. Визуальные и звуковые эффекты имитируют путешествие по древним лесам, горам и степям, наполненным образами коренных народов Приуралья и Сибири. Также на выставке в натуральную величину воссозданы тысячелетние стелы и представлены артефакты, обнаруженные вдоль Транссиба. В диалог с ними вступают работы современных художников, переосмысляющих культуру Сибири: скульптуры Даши Намдаковой, эмали из серии «12 шаманов» Сергея Ануфриева и панно Олега Комарова, выполненные из бересты, кожи и дерева.
Где
Исторический музей, Красная пл., 1
Когда
до 30 января
Выставка «И как нам создавать свою красоту?»
В Alina Pinsky Gallery отобрали работы 18 художниц XX–XXI веков, чтобы поднять вопрос о недооцененности женского искусства. Среди них — Наталья Гончарова, Анна Старицкая, Лидия Мастеркова, Наталия Турнова, Ирина Петракова и другие. Каждая уже вошла в историю искусства, но половина из них чаще всего упоминается в связи с мужьями и соратниками и обычно в роли помощниц или вдохновительниц. В галерее предлагают посмотреть на вопрос под другим углом: «Почему бы нам не считать Ларионова музой Гончаровой, а Жегина или Чекрыгина музами Веры Пестель?» И стремятся определить, что есть сугубо женское в художественном творчестве и транслируют ли художницы традиционно мужской взгляд на искусство или создают свою красоту.
Где
Alina Pinsky Gallery, Пречистенка, 28
Когда
до 30 января
Выставка «1922. Конструктивизм. Начало»
Первая выставка нового центра «Зотов», как и положено дому конструктивизма, рассказывает о рождении этого художественного явления, изменившего искусство ХХ века. Сперва кураторы вспоминают о предшествовавших ему авангардных экспериментах: кубофутуризме Татлина, музыке Скрябина и поэзии Хлебникова. А затем уже показывают, как конструктивисты применяли свои идеи в разных сферах жизни, изменяя театр, музыку, танец, мебель и даже отношение к человеческому тексту. Поэтому в экспозиции представлены макеты зданий и механических декораций, реплики шумовых аппаратов Владимира Попова, архитектурные листы, партитуры машинной музыки, пространственные конструкции Родченко и видео с упражнениями из курса Владимира Мейерхольда «Биомеханика».
Где
Центр «Зотов», Ходынская, 2, стр. 1
Когда
до 12 марта
Выставка «Настройки-3»
В «ГЭС-2» проходит третья часть проекта «Настройки», продолжающая выстраивать связи между музыкой, визуальным искусством и архитектурой. В этот раз в галереях на минус первом этаже создали семь уникальных павильонов, рассчитанных на индивидуальный, камерный опыт взаимодействия с искусством. В основе сюжетов — семь знаковых сочинений композиторов XII–XX веков. Например, можно заглянуть в музыкальную гостиную с «Императорским вальсом» Штрауса, студию звукозаписи Бетховена и тревожное пространство, окутанное «Вариациями» Шумана. Звук дополняют работы художников XX–XXI веков: Михаила Врубеля (из собрания Третьяковки), Фрэнсиса Бэкона (из коллекции фонда V-A-C), Джованни Баттисты Пиранези (из МуАра и Пушкинского), Франсиско Инфанте-Араны (из «Мультимедиа-арт-музея»), Ивана Чуйкова (из Ovcharenko) и других.
Где
Дом культуры «ГЭС-2», Болотная наб., 15
Когда
до 12 марта
Выставка «Алексей Щусев. Архитектор, художник, директор. К 150-летию»
В Третьяковской галерее проходит выставка, посвященная одному из крупнейших отечественных архитекторов Алексею Щусеву. В ее основу легли 200 недавно приобретенных листов — рисунки и проекты Марфо-Мариинской обители и Казанского вокзала. Они представлены в контексте произведений знаменитых художников эпохи модерна, тоже работавших над этими проектами: Бенуа, Серебряковой, Добужинского, Кустодиева, Нестерова. Кроме того, выставка раскрывает Щусева как музейного куратора, внесшего большой вклад в развитие Третьяковской галереи сначала в качестве ее директора (1926–1928), а затем — главного архитектора (1928–1929).
Где
Третьяковская галерея, Лаврушинский пер., 10
Когда
до 14 мая
Ночь перед рождеством c Favlav и друзьями
Вечеринка от Полины Фаворской (экс-Serebro, сейчас — Favlav) в окружении тлеющих свечей, предсказаний на будущий год, леденящих душу встреч и гулкой, пронзительной музыки. Лайнап пока хранится в тайне.
Где
Пространство «Поле», 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 25
Когда
6 января, 22.00
Зимний фортепианный фестиваль Pianissimo
Главная идея и миссия фестиваля Pianissimo — познакомить слушателей с молодым поколением музыкантов в новых для академической музыки пространствах. В «ГЭС-2» в начале года выступят Валентина Малинина, Николай Кузнецов и Георгий Мазуров (Россия), Арио Сгрои (Италия), Армен Пучинян (Армения) и Рис Консессао (Великобритания). Программа обширная: от Баха и Шуберта до де Фальи и Бабаджаняна.
Где
Дом культуры «ГЭС-2», Болотная наб., 15
Когда
5–7 января
Спектакль «Таня»
В основе спектакля — советская пьеса о преображении молодой мечтательницы, жертвенно готовой на все ради семейного счастья. Константин Богомолов сконцентрировал внимание на пути и внутреннем росте героини, сгладив все драматичные моменты и добавив реминисценций к классической литературе — к примеру, в одной из сцен зритель узнает монолог пушкинской Татьяны Лариной. Постановка получилась легкой и минималистичной: спектакль всего на полтора часа, а характерных для Богомолова наслаиваний в повествовании почти нет.
Где
Театр на Бронной, М.Бронная, 4
Когда
5 января, 19.00
Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»
Команда продюсера Дмитрия Богачева, представившего в Москве мюзиклы «Призрак оперы», «Кошки», «Звуки музыки», «Чикаго» и «Шахматы», на этот раз создала оригинальный спектакль, в основу которого легли песни группы «Секрет». В центре сюжета — история молодых романтиков в Ленинграде 1980-х.
Где
Театр «Бродвей Москва», Комсомольский просп., 28
Когда
2–8 января
Концерт Sirotkin
Московский музыкант Сергей Сироткин выпускает небольшие альбомы с трогательной акустикой, какой у нас больше нет. В начале января группа представит недавно вышедший альбом «Тень первого облака» и отпразднует на сцене день рождения фронтмена.
Где
Клуб 1930 Moscow, Партийный пер., 1, корп. 6
Когда
6–7 января, 20.00
Концерт GONE.Fludd
GONE.Fludd сделал себе имя на броских треках новой школы с хлесткими битами, возведении глючных фантастических миров и по-хорошему идиотских клипах. Вскоре рэпер обнаружил, что фанаты воспринимают его как мультяшного персонажа с разноцветными дредами, разбитым носом и дурашливым лозунгом «Чуитс» — в полном соответствии с образом, который принес ему популярность. Сейчас GONE.Fludd пытается делать более степенную и взрослую музыку. Дикости и веселья стало чуть меньше, но харизма и наслоения парадоксального речитатива никуда не делись.
Где
Клуб Atmosphere, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
Когда
6 января, 17.00
Чайковский в оранжерее
HighTime Orchestra исполнит музыку Петра Чайковского в оранжерее на ВДНХ. Зимние сказки с оркестром при свечах: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» в тропической обстановке.
Где
ВДНХ, павильон № 14 «Азербайджан», просп. Мира, 119, стр. 14
Когда
7 января, 20.00
Концерт «Магия музыки магия слова»
Мультимедийное воссоздание контуров ХХ века через призму поэзии. Спектакль режиссера Натальи Семеновой, объединивший в себе слово, музыку, световую инсталляцию и визуальный ряд. В центре внимания — три истории, которые рассказывают Сергей Чонишвили, Даниил Страхов и Сергей Шнырев. Музыка — четвертый полноправный герой действия, созданный ансамблем «4’33’’» Алексея Айги и органистом Константином Волостновым.
Где
Большой зал Консерватории, Б.Никитская, 13/6
Когда
8 января, 19.00