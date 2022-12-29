Этот чудесный запойный просмотр: премьеры праздничного стриминга

Осовремененная версия диккенсовской «Рождественской песни» в виде комедийного мюзикла с Райаном Рейнолдсом и Уиллом Ферреллом. Оба артиста каждое десятилетие исправно снимаются в чем‑нибудь рождественском (в фильме есть, например, неуважительная отсылка к «Эльфу» (2003), смотрите внимательней). Завязка вполне традиционная. Добродушный дух Настоящего Рождества (Уилл Феррелл) решает взяться за перевоспитание токсичного пиарщика в исполнении Райана Рейнолдса (эдакий микс из Муссолини и Андрея Малахова), увидев в этом шанс через соцсети повлиять на максимально широкую аудиторию. Но вот дальше не стоит ждать хрестоматийного развития событий с тремя духами Рождества и постепенно исправляющимся эгоистом . Герой Рейнолдса, как и доктор Хаус, убежден, что люди не меняются и, более того, не достойны того, чтобы ради них меняться самому. «Ты видел их комментарии? — спрашивает он у растерянного духа Рождества. — Вот там вся правда о человечестве». Циничный пиарщик настолько уверен в своей правоте, что с легкостью умудряется заронить сомнение в душу наивного воспитателя и вывести из себя жутковатого духа Грядущего Рождества.