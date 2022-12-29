Этот чудесный запойный просмотр: премьеры праздничного стриминга

Один из первых рождественских ромкомов 2022 года с вернувшейся из небытия Линдсей Лохан, а также заметно возмужавшим Кордом Оверстритом из сериала «Лузеры» (2009–2015). Завязка сюжета в целом скопирована с подзабытой восьмидесятнической комедии «За бортом» (1987) с молодыми Куртом Расселлом и Голди Хоун, разве что гламура в разы прибавилось. Героиня Лохан — избалованная и стервозная богачка — теряет память в результате несчастного случая на горнолыжном курорте и оказывается в доме розовощекого вдовца-провинциала, владельца бюджетной гостиницы, старательно увешанной гирляндами к праздникам. С помощью «Незабываемого Рождества» Netflix планирует перезапустить карьеру Линдсей. По сути, мы толком не видели актрису со времен скандальных и с треском провалившихся «Каньонов» (2013) Пола Шрейдера. В следующем году стриминговый сервис выпустит еще одну совместную работу Лохан и режиссерки Джаннин Дэмиан под названием «Ирландское желание».
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на Netflix (временно недоступен в России)
«Рождественская история: Рождество» («A Christmas Story Christmas»)
С 17 ноября (HBO Max)
Долгожданное продолжение знаменитой «Рождественской истории» (1983), ждать которое пришлось почти сорок лет! Оригинальный фильм, рассказывающий о предпраздничных похождениях девятилетнего Ральфи в 1940 году, — безусловная рождественская классика, ежегодный фаворит праздничного киномарафона американских телезрителей, в прошлом десятилетии внесенный в Национальный реестр фильмов США как «культурно, исторически и эстетически значимое» произведение. Действие сиквела происходит в 1973 году, 33 года спустя. Главному герою теперь 42, он счастливо женат, и у него двое детей. Накануне Рождества умирает отец Ральфа, и его мать берет с него обещание, что в этом году он вместо отца устроит идеальное празднование Рождества. Вот и вся нехитрая завязка. Примечательно, что к своим ролям почти сорокалетней давности вернулся не только исполнитель главной роли — Питер Биллингсли, но и большинство актеров, игравших его друзей детства в оригинальном фильме.
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на HBO Max (недоступен в России)
«Санта-Клаусы» («The Santa Clauses»)
С 16 ноября (Disney+)
Диснеевский мини-сериал, основанный на серии фильмов про Санта-Клауса с комиком Тимом Алленом. Первая часть франшизы, вышедшая на экраны в 1994 году, с годами обрела статус рождественской классики, но сиквелы, появившиеся в середине нулевых, были приняты зрителями и критиками уже не так тепло. Несмотря на это, а скорее из‑за того, что продолжения все-таки принесли неплохую кассу, боссы «Диснея» решили перезапустить франшизу в виде сериала, оправдано рассчитывая на ностальгические чувства повзрослевших людей, чье детство пришлось на 2000-е. Актеры из оригинальной трилогии, включая Элизабет Митчелл («Остаться в живых»), и дешевые спецэффекты включены.
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на Disney+ (недоступен в России)
«В духе Рождества» («Spirited»)
С 18 ноября (Apple TV+)
Осовремененная версия диккенсовской «Рождественской песни» в виде комедийного мюзикла с Райаном Рейнолдсом и Уиллом Ферреллом. Оба артиста каждое десятилетие исправно снимаются в чем‑нибудь рождественском (в фильме есть, например, неуважительная отсылка к «Эльфу» (2003), смотрите внимательней). Завязка вполне традиционная. Добродушный дух Настоящего Рождества (Уилл Феррелл) решает взяться за перевоспитание токсичного пиарщика в исполнении Райана Рейнолдса (эдакий микс из Муссолини и Андрея Малахова), увидев в этом шанс через соцсети повлиять на максимально широкую аудиторию. Но вот дальше не стоит ждать хрестоматийного развития событий с тремя духами Рождества и постепенно исправляющимся эгоистом. Герой Рейнолдса, как и доктор Хаус, убежден, что люди не меняются и, более того, не достойны того, чтобы ради них меняться самому. «Ты видел их комментарии? — спрашивает он у растерянного духа Рождества. — Вот там вся правда о человечестве». Циничный пиарщик настолько уверен в своей правоте, что с легкостью умудряется заронить сомнение в душу наивного воспитателя и вывести из себя жутковатого духа Грядущего Рождества.
«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» («The Guardians of the Galaxy Holiday Special»)
С 25 ноября (Disney+)
Как нетрудно догадаться, перед нами рождественский спешел из киновселенной «Марвел» о предпраздничных похождениях команды перевоспитавшихся межгалактических преступников под предводительством Питера Квилла, Звездного Лорда (Крис Пратт). В детстве строгий приемный отец (Майкл Рукер) категорически запрещал юному Питеру праздновать Рождество, считая, что это сделает из него мямлю и слабака. Узнав об этом, сердобольная Мантис (Пом Клементьефф) и простодушный Дракс (Дейв Баутиста) решают преподнести своему загрустившему боссу рождественский сюрприз — привезти с его родной планеты Земля кинозвезду Кевина Бейкона, о котором Звездный Лорд так много рассказывал. Сказано — сделано! Под убойный инди-хит Джулиана Касабланкаса из The Strokes Мантис и Дракс отправляются на Землю, где первым делом напиваются в стельку в лос-анджелесском баре. Судя по всему, формат сезонных специальных выпусков, начатый хеллоуинским «Ночным оборотнем», оказался более чем успешным для «Марвел». В ближайшем будущем, видимо, стоит ожидать праздничные среднеметражки на Пасху, День независимости и День благодарения.
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на Disney+ (недоступен в России)
Британская романтическая комедия ошибок. Студенты театрального училища Джеймс (Эйса Баттерфилд из «Сексуального просвещения») и Хейли (Кора Кирк) встречаются всего несколько месяцев, но так сильно влюблены, что, не сговариваясь, решают преподнести другу другу рождественские сюрпризы. Джеймс, не предупредив, отправляется на Рождество в родительский дом Киры, а она, в свою очередь, поддавшись импульсу, приезжает в семейный дом Джеймса. Оказавшись на самый главный праздник в компании с абсолютно чужими людьми, оба в кратчайшие сроки осознают, как мало знают друг о друге. К тому же разбушевавшаяся стихия (как же по-другому в Рождество-то?) лишает их возможности по-быстрому слинять и исправить недоразумение. Выдержат ли зарождающиеся отношения это испытание родственниками?
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на Amazon Prime Video (временно недоступен в России)
«Скрудж: Рождественская песнь» («Scrooge: A Christmas Carol»)
С 2 декабря (Netflix)
Еще одна версия «Рождественской песни» Диккенса, на этот раз анимационная и вполне обычная. Полуторачасовой мультфильм может похвастаться звездным составом: персонажи говорят голосами Оливии Колман, Люка Эванса, Джесси Бакли и Джонатана Прайса — и это, похоже, его самая сильная сторона. Мультфильм — вольный ремейк мюзикла «Скрудж» (1970) с Альбертом Финни, за роль в котором актер получил «Золотой глобус». Так же как и в оригинальном фильме, в мультике звучат песни знаменитого композитора-либреттиста Лесли Брикасса, известного по работе над «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971) и несколькими центральными композициями из саундтрека к обеим частям «Один дома».
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на Netflix (временно недоступен в России)
«Кутеж-2: Этот чудесный запой» («It’s a Wonderful Binge»)
С 9 декабря (Hulu)
Рождественская вариация на тему хоррор-франшизы «Судная ночь» с новой звездой «Очень странных дел» Эдуардо Франко и Скайлером Гиcондо из летнего сериального инди-хита «Курорт». Так же как и в первой части, действие разворачивается в недалеком будущем, где алкоголь находится под полным запретом. Только один день в году все население США может предаться безудержному возлиянию. Этот праздник называется День запоя (Binge Day). В этом году он выпал на Рождество. Главные герои новоявленной франшизы подросли. Теперь вчерашним старшеклассникам приходится иметь дело со взрослыми проблемами. Кто‑то планирует сделать предложение девушке, а кто‑то хочет наладить отношения с родителями. Но в их планы, понятно дело, вмешивается алкоголь.
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на Hulu (недоступен в России)
«Кровавое Рождество» («Christmas Bloody Christmas»)
С 9 декабря (Shudder)
Рождественский хоррор, своеобразный оммаж первому «Терминатору», под завязку набитый старым добрым ультранасилием. Главная героиня, владелица музыкального магазина Тори, только и хотела, что хорошенько выпить в рождественскую ночь, но придется спасать население ее родного городка от внезапно вышедшего из‑под контроля роботизированного Санты (не спрашивайте).
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на Shudder (недоступен в России)
«Кто убил Санту? Убийственная загадка города убийств» («Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery»)
С 15 декабря (Netflix)
Рождественский спецвыпуск импровизационного комедийно-детективного сериала «В городе убийств». В каждом эпизоде шоу у главного героя, полицейского Терри Сиэтла (Уилл Арнетт), меняются напарники. Их играют разные приглашенные звезды в диапазоне от Шэрон Стоун до телеведущего Конана О’Брайена. Знаменитостям не дали возможность ознакомиться со сценарием, поэтому в процессе съемок они вынуждены импровизировать, каждый в меру своего таланта. Гостями праздничного спешела стали Джейсон Бейтман и Майя Рудольф, и им, как подсказывает название, предстоит раскрыть убийство самого Санта-Клауса.
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на Netflix (временно недоступен в России)
Второй сезон «Призраков»: «Дух Рождества» («Ghosts», Season 2. «The Christmas Spirit»)
С 15 декабря (CBS/Paramount+)
«В городе убийств» не единственный сериал, подготовивший в этом году специальный выпуск к праздничному сезону. Сценаристы американской версии британского сериала «Призраки» так расстарались, что наворотили рождественского сюжета аж на два стандартных эпизода. Так что получился полноценный часовой рождественский спешел, который решено было назвать «Ghostmas» (что‑то вроде «Призракство»). На праздники в семейный отель Саманты и Джея Арендекар (Роуз МакАйвер и Уткарш Амбудкар), наполненный эксцентричными призраками из разных исторических эпох, приезжает сестра Джея, Бела (Пунам Патель), со своим другом Эриком (Эндрю Лидс из «Необыкновенного плейлиста Зои»). Саманта решает, что ее рождественская миссия — сделать все возможное, чтобы совместные зимние каникулы Белы и Эрика переросли во что‑то большее.
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на CBS и Paramount+ (недоступны в России)
«Рождественская буря» («A Storm for Christmas»)
С 16 декабря (Netflix)
Слегка запоздалый норвежский ответ «Реальной любви» Ричарда Кертиса, которая за два десятилетия успела превратиться в настоящую рождественскую классику. В «Рождественской буре» тоже масса сюжетных линий с не поддающимся подсчету количеством персонажей, судьбы которых в канун праздника переплетаются самым причудливым образом. Среди них — списанный в утиль известный пианист, чей рождественский концерт собрал только 13 зрителей. Чернокожий Санта, вынужденный выслушивать меркантильные пожелания современных детей. Стервозная молодая поп-звезда и загадочная женщина-священник, единственная, кто улыбается во всем аэропорту. В первом эпизоде этого шестисерийного Netflix-сериала зрителей знакомят с сюжетными линиями 19 (!) персонажей. Только, в отличие от знаменитого ромкома, все эти герои не разбросаны по Лондону, а оказываются заперты в стенах аэропорта Осло, отменившего все рейсы из‑за разыгравшейся непогоды (ну а как по-другому в Рождество-то?).
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на Netflix (временно недоступен в России)
«Жестокая ночь» («Violent Night»)
С 20 декабря (Amazon Prime Video)
Amazon Prime без всякого предупреждения выкатил в стриминг один из главных рождественских хитов этого года, пока картина еще шла в кинотеатрах. Отличный подарок для тех, кто считает «Крепкий орешек» лучшим фильмом для зимних праздников, но из‑за обстоятельств непреодолимой силы не может попасть в эти самые кинотеатры. Самый настоящий Санта-Клаус (Дэвид Харбор), разочарованный в жизни и человечестве, да еще и крепко пьющий, вынужден спасать неприлично богатое семейство во главе со стервозной матерщинницей (Беверли Д’Анджело) из лап бандитов под предводительством озлобленного на весь мир мистера Скруджа (Джон Легуизамо).
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на Amazon Prime Video (временно недоступен в России)
«Мальчик, Крот, Лис и Конь» («The Boy, the Mole, the Fox and the Horse»)
С 25 декабря (Apple TV+)
Недавний книжный бестселлер «Мальчик, Крот, Лис и Конь» британца Чарли Маккизи принадлежит к тому разряду произведений, которые принято называть «лекарством для души» и которые с одинаковым интересом могут читать и восьмилетние, и восьмидесятилетние. Судя по тому, что даже от трейлера анимационной версии книги наворачиваются слезы и хочется обнять весь мир, экранизация вышла не менее проникновенной и универсальной. Главные герои — те самые вынесенные в заголовок Мальчик, Крот, Лис и Конь, — по словам автора, четыре личности, уживающиеся в одном человеке. Герои идут по заснеженным просторам домой и по дороге пытаются найти ответы на самые важные в жизни каждого человека вопросы. Маккизи говорит, что отразил в книге задушевные разговоры со своими друзьями и близкими о смысле жизни. Продюсером мультфильма выступил Джей Джей Абрамс. Над переносом книги на экран работал Джон Крокер, сценарист «Паддингтона-2», а это — на минуточку — почти лучший фильм всех времен, как мы помним. Роли озвучивали Идрис Эльба, Гэбриел Бирн и Том Холландер.
«Матильда» («Roald Dahl’s Matilda the Musical»)
С 25 декабря (Netflix)
Новая экранизация нетленной классики Роальда Даля, на этот раз в виде мюзикла с Эммой Томпсон в роли гротескной директрисы Агаты Транчбул. Судя по первым оценкам, нас ждет чудо, соизмеримое с упомянутым выше «Паддингтоном». Технически фильм является адаптацией одноименного британского мюзикла, поставленного по книге в 2010 году. Он почти пять лет на сходил с подмостков Бродвея, и его до сих пор можно увидеть в лондонском Вест-Энде. Не по годам интеллектуально развитой пятилетней Матильде (Алиша Уир) в жизни приходится туго. Дома ее ждут узколобые родители-мещане (Стивен Грэм и Андреа Райсборо). В школе, на входе которой стоит монументальная статуя метательницы ядра с надписью «Не хныкать», ей приходится терпеть издевательства деспотичной директрисы (Эмма Томпсон). Но открывшиеся в девочке телекинетические способности вместе с недюжинным интеллектом помогают Матильде справиться со всеми этими проблемами, а также помочь своей любимой учительнице мисс Ханни (Лашана Линч) решить квартирный вопрос.
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на Netflix (временно недоступен в России)