Где кататься на коньках в Москве

«Каток культуры и отдыха» в Парке Горького
По традиции в каток превратились аллеи парка Горького. На ледовое покрытие площадью более 16 тыс. квадратных метров можно попасть через пять павильонов в разных частях парка. Также здесь есть детская ледовая площадка и хоккейная коробка. Работают киоски, кафе и рестораны, в которых можно поесть, не снимая коньков. А отдохнуть можно у живого огня на скамейках с подогревом.
Режим работы: два сеанса в день: с 10.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00. Понедельник — выходной.
Стоимость: от 350 до 750 рублей для взрослых и от 200 до 400 рублей для детей от семи до 14 лет. В новогодние праздники цены выше: 1000 рублей для взрослых и от 600 до 700 рублей для детей. Прокат коньков — 350 рублей. Билеты можно купить здесь.
Самый большой каток Москвы: площадь ледового покрытия здесь 20,5 тыс. квадратных метров, а вместе с инфраструктурой — 53 тыс. квадратов. Можно прокатиться по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие», вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для детей от трех до восьми лет есть ледовая арена поменьше — площадью 900 квадратных метров. В этом году здесь проходят бесплатные мастер-классы от фигуристов Алексея Ягудина и Евгении Медведевой, спортивные зарядки, спектакли и вечеринки, флешмобы, экскурсии. Подробнее о новом зимнем сезоне можно узнать на официальном сайте Выставки.
Режим работы: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные — с 10.00 до 23.00. Технический перерыв — с 15.00 до 17.00.
Стоимость: в будни от 350 рублей утром до 550 вечером, в выходные и праздники — от 600 рублей утром до 750 вечером. Прокат коньков — 400 рублей. Для детей от 6 до 12 лет — от 200 до 350 рублей в зависимости от дня недели и времени. Билеты нужно купить заранее на сайте.
ГУМ-каток
Когда наступает зима, появляется больше поводов сходить на Красную площадь. Главная причина — это, конечно, каток. Он сравнительно небольшой — 6 тыс. квадратных метров. В этом году ГУМ-каток оформлен под гжель, а на ярмарке по соседству продают сувениры, изготовленные гжельскими мастерами. На территории расположено небольшое кафе, где во время сеанса можно выпить чай или кофе и перекусить. Здесь проходят мастер-классы по хоккею и фигурному катанию для новичков, для участия в них нужно заполнить анкету на сайте.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 23.00.
Стоимость: есть бесплатные сеансы — с 10.00 до 14.30 с понедельника по пятницу. В период новогодних праздников вход всегда будет платным. До 25 декабря взрослый билет стоит от 600 до 700 рублей, детский — от 300 до 400. С 26 декабря по 8 января от 500 до 800 для взрослых и 400 для детей. Прокат — 400 рублей. Билеты можно купить здесь.
«Сияние льда» в Таганском парке
Приятный, но сравнительно непопулярный каток недалеко от центра города подойдет, если в том же Парке Горького для вас слишком людно. Есть кафе, гардероб, прокат. Билеты нужно покупать онлайн. В прокате придется оставить залог 1000 рублей — подойдут только наличные.
Режим работы: четыре сеанса в день: с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 17.00 до 20.00 или с 21.00 до 23.00.
Стоимость: для взрослых 320 рублей в будни и 430 в выходные, для детей от семи до 12 лет — 220 рублей. Прокат коньков — 350 рублей в час.
«Серебряный лед» в Измайловском парке
Измайловский парк — один из самых больших в Москве. Но каток найти там несложно — он находится неподалеку от главного входа. Есть теплые раздевалки, кафе с горячей едой и напитками. Сначала открывается только часть катка — 3300 квадратных метров искусственного льда, остальная — 8000 квадратных метров — после наступления стабильной минусовой температуры. Билеты продаются онлайн.
Режим работы: четыре сеанса в день: с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 16.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00.
Стоимость: в будние дни — 400 рублей, в выходные и праздники — 500 рублей. Прокат коньков включен в стоимость.
«Южный полюс» в «Лужниках»
Еще один большой каток — единая ледовая поверхность в 16 тыс. квадратных метров, не разделенная на дорожки или фрагменты. В первой половине дня по будням здесь тренируются спортсмены, поэтому массовые катания стартуют в 16.00. Переобуться можно в теплом павильоне с запирающимися шкафчиками, здесь же находится пункт проката и заточки коньков. В здании Южного спортивного центра работает кафе. Билеты можно купить здесь.
Режим работы: со вторника по пятницу два сеанса — с 16.00 до 18.30 и с 19.30 до 22.00; в субботу, воскресенье и праздники три сеанса — с 13.00 до 15.30, с 16.30 до 19.00, с 20.00 до 22.30. В понедельник выходной.
Стоимость: взрослый билет — 400 рублей в будни и 600 рублей — в выходные и праздники, детский от семи до 13 лет — 200 и 300 рублей соответственно, от трех до шести лет — бесплатно в будни, 300 рублей — в выходные. Прокат коньков — 300 рублей за сеанс.
В саду «Эрмитаж» работает сразу два катка. В партерной части сада справа от входа с Успенского переулка находится небольшая (900 кв. метров), но уютная площадка с искусственным льдом. Она открыта в любую погоду. А в теневой части расположен каток с натуральным льдом площадью 4000 кв. метров, но он работает только при устойчивой минусовой температуре. Переодеться можно в отапливаемом павильоне, там же продаются еда и напитки. Билеты можно купить здесь.
Режим работы: четыре сеанса в день: с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, с 17.00 до 20.00, с 21.00 до 23.00.
Стоимость: в будни 250 рублей, в выходные — 350. Прокат коньков — 200 рублей первый час, далее 100 рублей в час, помощник фигуриста — 250 рублей в час. Камера хранения — 50 рублей.
Сад им. Баумана
Еще один небольшой каток в приятном месте подойдет тем, кто чувствует себя на коньках неуверенно. Лед здесь искусственный, поэтому кататься можно даже при плюсовой температуре. Есть теплый шатер для переодевания, прокат, кафе, туалет, гардероб. Билеты продаются только онлайн.
Режим работы: четыре сеанса в день: с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 16.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00.
Стоимость: входной билет в будни — 300 рублей, в выходные — 400 рублей. Прокат коньков — 300 рублей в час. Гардероб — 50 рублей.
Бесплатно можно покататься в парке Яуза недалеко от Лазоревого проезда, на катке «Полярный» в парке Фили и на «Live!Катке» с искусственным льдом в усадьбе Воронцово. На всех площадках есть раздевалки и прокат коньков — он платный, но можно прийти со своими коньками.