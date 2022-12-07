Где кататься на коньках в Москве

Когда наступает зима, появляется больше поводов сходить на Красную площадь. Главная причина — это, конечно, каток. Он сравнительно небольшой — 6 тыс. квадратных метров. В этом году ГУМ-каток оформлен под гжель, а на ярмарке по соседству продают сувениры, изготовленные гжельскими мастерами. На территории расположено небольшое кафе, где во время сеанса можно выпить чай или кофе и перекусить. Здесь проходят мастер-классы по хоккею и фигурному катанию для новичков, для участия в них нужно заполнить анкету на сайте.