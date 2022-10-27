В Москве открывается центр изучения конструктивизма «Зотов». Вот как он выглядит

Уже в ноябре в восстановленном Хлебозаводе имени Зотова откроется культурный центр, посвященный конструктивизму. Автор проекта реставрации Сергей Чобан рассказал, как в интерьерах удалось и сохранить подлинные детали памятника конструктивизма, и адаптировать его под нужды выставочного пространства.

История здания

Хлебозавод имени Зотова построили в 1931 году — он стал первым из пяти московских хлебозаводов, где инженер Георгий Марсаков внедрил кольцевую конвейерную систему. Она автоматизировала весь процесс выпекания хлеба: продукция двигалась по кругу сверху вниз от этапа брожения теста на четвертом этаже до хранилища на первом. Благодаря главному правилу конструктивизма «функция — конструкция — форма», эти хлебозаводы стали круглыми. Их массовое строительство на замену мини-пекарен в 1930-е годы организовал будущий нарком пищевой промышленности Василий Зотов. В его честь и назвали хлебозавод № 5, а создатели культурного центра переняли эту традицию.

Больше 70 лет завод ежедневно выпускал свежий хлеб, но к 2006 году здание стало непригодным для работы. Начались споры о его будущем, поговаривали даже о сносе памятника конструктивизма под офисы. К счастью, вмешался банк ВТБ: в 2018 году он приобрел здание и восстановил его исторический облик, а также предложил превратить его в центр изучения конструктивизма. Здесь будут проводить выставки, лекции, концерты, детские занятия и встречи книжного клуба, показывать кино, а также поддерживать исследования этого направления в архитектуре .

Внутренней реставрацией занимался архитектор Сергей Чобан и его бюро «Спич». Для них было важно бережно выявить и законсервировать все элементы внутренней отделки в том виде, в котором они сохранились. В интерьерах зафиксировали наслоения времени, демонстрируя как конструктивистскую архитектуру, так и ее изменения за время эксплуатации. Самой сложной задачей было внедрить все необходимое оснащение, например системы климат-контроля для экспонирования искусства на втором и третьем этажах.

Самые интересные архитектурные детали центра

Сергей Чобан Автор проекта реставрации

Кирпичная кладка и бетонные перекрытия

© Предоставлено пресс-службой центра «Зотов»

«Сегодня облик пространства на первом этаже, где скоро будут демонстрировать масштабные инсталляции и проводить мероприятия, определяет разнофактурный характер стен. Издалека они кажутся монолитно-кирпичными, но, если рассмотреть поближе, можно увидеть живописную неоднородность кладки. Мы сохранили кирпичную кладку 1930-х годов, которая в 1990-е и 2000-е годы местами была докомпонована силикатным кирпичом. Также выглядит и перекрытие первого этажа: выполненное в виде концентрических и радиальных балок из монолитного железобетона оно после реставрации явлено во всей своей брутальности с образовавшимися за десятилетия эксплуатации сколами и заплатками. На остальных этажах эти детали замаскированы под белой краской, так как для поддержания нужной температуры потребовалось уплотнить стены».

Музейные коммуникации в бывшем конвейерном барабане

© Предоставлено пресс-службой центра «Зотов»

«В бывшем конвейерном барабане теперь спрятаны все необходимые для музейных залов инженерные коммуникации (как, кстати, и под полами, но это уже тема для отдельного разговора). Для этого мы увеличили габариты барабана с помощью специальной ограждающей конструкции. На первом этаже она сделана из перекликающейся с кладкой коричневой кортен-сталиСталь с искусственным ржавлением., а на втором и третьем — из металла, выкрашенного в белый. Во всех случаях металлическую поверхность перфорировали отверстиями разного диаметра, что дополнительно подчеркнуло круглую форму получившегося объема и придало ему визуальную легкость».

Подлинный шестигранный барабан и плитка

© Предоставлено пресс-службой центра «Зотов»

«Однако в одном месте — пространстве четвертого этажа, где скоро заработает лекторий, — мы оставили барабан в его изначальной шестигранной конфигурации. Очистили и законсервировали облицовку белой глазурованной плиткой, а места утраты отдельных элементов зафиксировали с помощью штукатурки и краски. Так барабан превратился в арт-объект, запечатлевший ход времени».

Шахта подъемника

© Предоставлено пресс-службой центра «Зотов»

«Также мы восстановили шахту подъемника, которая проходила вдоль одной из лестниц. От нее частично сохранился только металлический остов, который со стороны пролетов был отгорожен досками, — теперь черная металлическая шахта в своих изначальных габаритах служит для размещения инженерных коммуникаций внутри и интерактивных панелей снаружи. Например, на видео можно рассмотреть, как сверху выглядит купольная крыша бывшего хлебозавода».

Женщина-пекарь

© Предоставлено пресс-службой центра «Зотов»