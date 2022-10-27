В Москве открывается центр изучения конструктивизма «Зотов». Вот как он выглядит

История здания
Хлебозавод имени Зотова построили в 1931 году — он стал первым из пяти московских хлебозаводов, где инженер Георгий Марсаков внедрил кольцевую конвейерную систему. Она автоматизировала весь процесс выпекания хлеба: продукция двигалась по кругу сверху вниз от этапа брожения теста на четвертом этаже до хранилища на первом. Благодаря главному правилу конструктивизма «функция — конструкция — форма», эти хлебозаводы стали круглыми. Их массовое строительство на замену мини-пекарен в 1930-е годы организовал будущий нарком пищевой промышленности Василий Зотов. В его честь и назвали хлебозавод № 5, а создатели культурного центра переняли эту традицию.
Больше 70 лет завод ежедневно выпускал свежий хлеб, но к 2006 году здание стало непригодным для работы. Начались споры о его будущем, поговаривали даже о сносе памятника конструктивизма под офисы. К счастью, вмешался банк ВТБ: в 2018 году он приобрел здание и восстановил его исторический облик, а также предложил превратить его в центр изучения конструктивизма. Здесь будут проводить выставки, лекции, концерты, детские занятия и встречи книжного клуба, показывать кино, а также поддерживать исследования этого направления в архитектуре.
Внутренней реставрацией занимался архитектор Сергей Чобан и его бюро «Спич». Для них было важно бережно выявить и законсервировать все элементы внутренней отделки в том виде, в котором они сохранились. В интерьерах зафиксировали наслоения времени, демонстрируя как конструктивистскую архитектуру, так и ее изменения за время эксплуатации. Самой сложной задачей было внедрить все необходимое оснащение, например системы климат-контроля для экспонирования искусства на втором и третьем этажах.
Самые интересные архитектурные детали центра
Автор проекта реставрации
Кирпичная кладка и бетонные перекрытия
«Сегодня облик пространства на первом этаже, где скоро будут демонстрировать масштабные инсталляции и проводить мероприятия, определяет разнофактурный характер стен. Издалека они кажутся монолитно-кирпичными, но, если рассмотреть поближе, можно увидеть живописную неоднородность кладки. Мы сохранили кирпичную кладку 1930-х годов, которая в 1990-е и 2000-е годы местами была докомпонована силикатным кирпичом. Также выглядит и перекрытие первого этажа: выполненное в виде концентрических и радиальных балок из монолитного железобетона оно после реставрации явлено во всей своей брутальности с образовавшимися за десятилетия эксплуатации сколами и заплатками. На остальных этажах эти детали замаскированы под белой краской, так как для поддержания нужной температуры потребовалось уплотнить стены».
Музейные коммуникации в бывшем конвейерном барабане
«В бывшем конвейерном барабане теперь спрятаны все необходимые для музейных залов инженерные коммуникации (как, кстати, и под полами, но это уже тема для отдельного разговора). Для этого мы увеличили габариты барабана с помощью специальной ограждающей конструкции. На первом этаже она сделана из перекликающейся с кладкой коричневой кортен-сталиСталь с искусственным ржавлением., а на втором и третьем — из металла, выкрашенного в белый. Во всех случаях металлическую поверхность перфорировали отверстиями разного диаметра, что дополнительно подчеркнуло круглую форму получившегося объема и придало ему визуальную легкость».
Подлинный шестигранный барабан и плитка
«Однако в одном месте — пространстве четвертого этажа, где скоро заработает лекторий, — мы оставили барабан в его изначальной шестигранной конфигурации. Очистили и законсервировали облицовку белой глазурованной плиткой, а места утраты отдельных элементов зафиксировали с помощью штукатурки и краски. Так барабан превратился в арт-объект, запечатлевший ход времени».
Шахта подъемника
«Также мы восстановили шахту подъемника, которая проходила вдоль одной из лестниц. От нее частично сохранился только металлический остов, который со стороны пролетов был отгорожен досками, — теперь черная металлическая шахта в своих изначальных габаритах служит для размещения инженерных коммуникаций внутри и интерактивных панелей снаружи. Например, на видео можно рассмотреть, как сверху выглядит купольная крыша бывшего хлебозавода».
Женщина-пекарь
«Во время реставрационных работ мы нашли любопытное живописное панно, изображающее женщину-пекаря с караваем в руках. Она нарисована прямо на плитке в простенке между двумя окнами, освещающими лестничный пролет третьего этажа. Нам не удалось узнать ни точное время создания, ни автора этой работы. Но из‑за столь точного соответствия былому назначению здания, конечно, хотелось максимально сохранить эту самобытную роспись. На время проведения основных строительных работ мы закрыли ее защитным чехлом из фанеры, а затем очистили каждую плитку и покрыли бесцветным составом, который зафиксировал красочный слой».