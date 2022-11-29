«Cны Сибири»: мистическое путешествие в древнюю культуру шаманов и кочевников

В общем, выставка немного напоминает мистический аттракцион и во многом берет своей атмосферой. Но есть у нее и еще один сюрприз — органично вписанные в пространство древности работы современных сибирских художников . Они осмысляют и перерабатывают сюжеты представленных на выставке культур. Скульптор Даши Намдаков, например, иллюстрирует охоту кочевников-скифов VII в. до н. э. и создает свой вариант шаманской стелы. К формам первобытного искусства обращаются и другие авторы: здесь можно встретить маски Сергея Ануфриева, кожано-берестяные бубны Олега Комарова и нефритовые «обереги» Зандана Дугарова. А задокументированный в фотосерии перформанс Татьяны Ерошенко «Огненные скульптуры» отсылает к шаманским ритуалам. Все это не только отлично дополняет разговор о древности, но и предлагает задуматься о стремительном развитии неоархаики сегодня. По мнению куратора раздела Кирилла Светлякова, его причина — в поиске собственной культурной идентичности и интересе ко времени, когда искусство было не автономным, а тесно связанным с жизнью и практической, и духовной.