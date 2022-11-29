«Cны Сибири»: мистическое путешествие в древнюю культуру шаманов и кочевников

130 лет назад Транссибирская железнодорожная магистраль соединила запад и восток России. Акцентируя внимание на этой дате, кураторы выбрали не самый очевидный сюжет — рассказать о жизни сибирских народов в древности, от эпохи неолита до раннего Средневековья. И собрали в экспозиции все главные археологические находки, сделанные за последние два века на территориях, прилегающих к Транссибу: в Пермском крае, Коми, Хакасии, Томской и Иркутской областях. В основном это бронзовые пластины и бляшки, на которых сплетаются лики людей, звериные черты и сакральные символы — надо признать, объекты, не самые интересные для широкой публики. Но в музее очень постарались зацепить посетителей с помощью декораций и современных технологий.
С первых минут здесь погружаешься в таинственный полумрак, дополненный медитативной музыкой. Тон действа задает интерактивная карта в первом зале: волк воет на луну, ухает филин, и поезд движется от московского Исторического музея до Владивостока. По пути следования мимо проносятся символы всех археологических культур, которые будут встречаться дальше. Так же поэтапно, словно из окон этого поезда, перенесшегося на много лет назад, посетителям будет раскрываться древняя культура сначала лесов, а затем гор, степей и долин Сибири.
Правда, назначение артефактов без комментариев не всегда ясно. Вот лайфхак: у многих экспонатов есть увеличенные тактильные реплики, рядом с которыми висят наушники. Нажав на кнопку, вы услышите подробное описание предмета — по сути, тифлокомментарий для слабовидящих. Но из него можно узнать и несколько любопытных фактов. Например, что бронзовая бляха в виде оленя с подогнутыми ногами и орнаментальными рогами — визитная карточка скифо-сибирского стиля. Она была важным ритуальным снаряжением воина: считалось, что олень помогает перенести души умерших в другой мир.
Однако точное предназначение многих древних предметов пока нам неизвестно, часто их находят в погребениях и на ритуальных площадках, где совершались обряды. Например, бронзовый меч V–III веков до н. э. с личиной — это не оружие, как сперва можно подумать: он намерено разъединен на три части и слишком тяжелый. Антропоморфные персонажи с птичьими и звериными чертами, гигантские ящеры, на которых люди ездят верхом, — вероятно, герои местной мифологии. А один из самых известных артефактов — керамическая статуэтка «Кондонская Нефертити», скорее всего, использовалась в домашних святилищах. Ее нашли при раскопках древнего поселения в районе Комсомольска-на-Амуре и назвали так из‑за сходства с хрестоматийным изображением египетской царицы.
С помощью 3D-моделирования для выставки в натуральную величину воссоздали каменные стелы конца III — начала II веков до н. э., найденные в Красноярском крае. Их тоже украшают человеческие лица, звериные морды и солярные знаки, служившие тогда оберегами. Также для антуража здесь бутафорский «домик мертвых» финно-угорского населения Урала и Западной Сибири, напоминающий избушку на курьих ножках, гигантский медведь, светящийся тигр и стена, на которой периодически загорается наскальная живопись.
В общем, выставка немного напоминает мистический аттракцион и во многом берет своей атмосферой. Но есть у нее и еще один сюрприз — органично вписанные в пространство древности работы современных сибирских художников. Они осмысляют и перерабатывают сюжеты представленных на выставке культур. Скульптор Даши Намдаков, например, иллюстрирует охоту кочевников-скифов VII в. до н. э. и создает свой вариант шаманской стелы. К формам первобытного искусства обращаются и другие авторы: здесь можно встретить маски Сергея Ануфриева, кожано-берестяные бубны Олега Комарова и нефритовые «обереги» Зандана Дугарова. А задокументированный в фотосерии перформанс Татьяны Ерошенко «Огненные скульптуры» отсылает к шаманским ритуалам. Все это не только отлично дополняет разговор о древности, но и предлагает задуматься о стремительном развитии неоархаики сегодня. По мнению куратора раздела Кирилла Светлякова, его причина — в поиске собственной культурной идентичности и интересе ко времени, когда искусство было не автономным, а тесно связанным с жизнью и практической, и духовной.