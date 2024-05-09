«Министерство неджентльменских дел» или шоу «Джентльмены»? Что нового смотреть у Гая Ричи

«Блиндаж» сокрушительно провалился в прокате, потому что его постановщик Марк Горобец не такой «русский народный режиссер», как Гай Ричи. В итоге «Министерство» все-таки выйдет. Как его лучше смотреть (в прокате или онлайн), решать вам. Фильм Ричи и на планшете выглядит увлекательно. Однако замечу, что, как и всякое зрелищное кино, «Министерство» заслуживает большого экрана. Два часа пролетают совершенно незаметно. Если искусство — это ритм, то Ричи все еще король монтажа. А за исторической достоверностью лучше обратиться к одноименной книжке журналиста и писателя Дэмиена Льюиса, по отдаленным мотивам которой снята картина. В первую очередь лента Ричи — не шпионский триллер, а кровавый боевик, в котором главные герои не стесняются ругаться словом на букву «б», потому что это истинно кино категории «Б», упоительное с своем безрассудстве.