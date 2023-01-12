«Операция „Фортуна“» Гая Ричи с Джейсоном Стэтемом: гопник на службе Его Величества

Его новая картина «Операция „Фортуна“» — адская смесь «Агентов А.Н.К.Л.» и все тех же «Джентльменов». Пацанская шпионская комедия с ультрастремительным монтажом, нескончаемыми шуточками и слегка перетасованными временными пластами. Как бы бондиана, но поставленная с принципиально иной интонацией. Если агент 007 был джентльменом, интеллигентом и даже интеллектуалом, то Орсон Форчун скорее лондонский гопник на службе Его Величества. Он включает голову только тогда, когда ей нужно что‑то проломить, и полагается в основном на инстинкты, мышцы и пудовые кулаки. Совершенно иначе дело обстоит с его напарницей, хакершей Сарой Фидель. Если Форчун — это мускулы, то Фидель — мозги (по этому поводу есть даже несколько смешных шуток в фильме). Вообще, стоит поблагодарить Ричи за эту героиню и выбор актрисы на ее роль. Наконец-то талант нашей любимицы Обри Плазы оценят не только ценители авторского кино и сериалов, но и зрители мультиплексов!