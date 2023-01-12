«Операция „Фортуна“» Гая Ричи с Джейсоном Стэтемом: гопник на службе Его Величества

Группа наемников похищает у спецслужб тайное и невероятно смертоносное оружие «судного дня». Тогда британский функционер (Эдди Марсан) зовет к себе в кабинет внештатного сотрудника Нейтана (Кэри Элвес), чтобы собрать команду фрилансеров-спецагентов, которые спасут мир. В нее входят крепкий, как скала (да и как Скала), Орсон Форчун (Джейсон Стэтем), хакерша Сара Фидель (Обри Плаза) и морпех на все руки Джей Джей (рэпер Багзи Мэлоун). В поисках оружия этой компании предстоит втереться в доверие к миллиардеру и оружейному барону Грегу Симмондсу (Хью Грант). А поможет им в этом голливудский актер Дэнни Франческо (Джош Хартнетт), от которого Симмондс без ума. Но есть проблема: параллельно работает еще одна команда спецагентов во главе с Майком (Питер Фердинандо), которая постоянно вставляет Форчуну палки в колеса.
Гай Ричи умеет быть разным. Он начинал как британский эпигон Квентина Тарантино («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»). Затем со своей предыдущей супругой Мадонной снял ремейк итальянской комедии. Ошарашил всех каббалистическим триллером «Револьвер» (возможно, своей самой умной картиной). А затем укатил в Голливуд, где ставил стимпанковские детективы («Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней»), шпионские комедии («Агенты А.Н.К.Л.») и даже боевое фэнтези («Меч короля Артура»). Однако работа в Америке не во всем пошла на пользу британцу. Он там заработал неплохие деньги, но с каждой новой студийной лентой авторский почерк Ричи становился все менее и менее узнаваемым, пока в диснеевской экранизации «Аладдина» от его фирменного режиссерского стиля не осталось совсем ничего.
Тогда британец решил вернуться к корням (к слову, не в первый раз) и выпустил «Джентльменов» — криминальную комедию, которая стала такой же народной, как и ранние работы автора. После этого от Ричи можно было ожидать чего угодно, но только не ремейк «Инкассатора» Николя Букриефа — получился злой и жестокий боевик «Гнев человеческий», снятый в духе бескомпромиссных фильмов С.Крейга Залера («Драка в блоке 99», «Закатать в асфальт»). Иными словами, Ричи умеет удивлять, а еще он явно умнее своей целевой аудитории, хоть и прикидывается шпаной.
Его новая картина «Операция „Фортуна“» — адская смесь «Агентов А.Н.К.Л.» и все тех же «Джентльменов». Пацанская шпионская комедия с ультрастремительным монтажом, нескончаемыми шуточками и слегка перетасованными временными пластами. Как бы бондиана, но поставленная с принципиально иной интонацией. Если агент 007 был джентльменом, интеллигентом и даже интеллектуалом, то Орсон Форчун скорее лондонский гопник на службе Его Величества. Он включает голову только тогда, когда ей нужно что‑то проломить, и полагается в основном на инстинкты, мышцы и пудовые кулаки. Совершенно иначе дело обстоит с его напарницей, хакершей Сарой Фидель. Если Форчун — это мускулы, то Фидель — мозги (по этому поводу есть даже несколько смешных шуток в фильме). Вообще, стоит поблагодарить Ричи за эту героиню и выбор актрисы на ее роль. Наконец-то талант нашей любимицы Обри Плазы оценят не только ценители авторского кино и сериалов, но и зрители мультиплексов!
Также нельзя не отметить, что «Операция „Фортуна“» — очень бюджетная в плане логистики «бондиана». У авторов хватило денег только на поездку в Турцию, поэтому «Искусству побеждать» сильно не хватает размаха фильмов про Джеймса Бонда. Зато лоска не занимать. Герои гоняют на дорогих тачках, плетут интриги в фешенебельных апартаментах и ходят в стильных костюмах — чего только стоит красное платье Плазы и синие пиджаки Джейсона Стэтема и Хью Гранта!. Если клетчатая коллекция одежды в «Джентльменах» была ориентирована на четких пацанчиков, то тут на светских особ.
С экшеном в фильме тоже все в полном порядке. Перестрелки в «Фортуне», как и в «Гневе человеческом», поставлены броско. Есть сногсшибательная сцена погони, в которой Хартнетт оказывается за рулем. Хватает и рукопашных боев. Поскольку фильм снят в копродукции с Китаем, ждите схватку Стэтема с азиатским спецназовцем, который по большей части выступает грушей для битья (видимо, китайцев устраивает такая репрезентация в голливудском кинематографе). Есть и отмороженные русские, но как без них в фильме Ричи, который в России имеет статус народного режиссера.
Надо полагать, что и эта картина отечественным зрителям придется по вкусу. «Фортуна» не слишком энергозатратный экшен-водевиль, поставленный на очень расслабленном вайбе крепким ремесленником, который на съемках решил хорошо провести время с друзьями (актерский костяк Ричи в последнее время остается неизменным — Стэтем, Грант, Хартнетт, Марсан). А учитывая то, что весомая часть сборов «Джентльменов» пришлась на Россию, то и «Операция „Фортуна“» явно принесет авторам в нашей стране доход. Особенно на фоне того, что в кинотеатрах сейчас смотреть особо нечего.
Евгения Ткачева