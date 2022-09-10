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Приквел «Короля льва» о Муфасе получил название. Фильм выйдет в 2024 году
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:10

На ежегодном фестивале Disney D23 Expo официально анонсировали приквел «Короля Льва» — «Муфаса: Король Лев». Об этом сообщает Variety.

Зрителям также показали эксклюзивные кадры грядущей картины. Они начинаются с того, что Рафики рассказывает маленьким львятам историю Муфасы. По его словам, лев на самом деле был сиротой, которому пришлось в одиночку выживать в мире, пока он не стал королем.

«В этом месте родился лев без капли благородства в крови. Лев, который навсегда изменит нашу жизнь», — говорит Рафики.

В конце ролика появляется Тимон, которого в фильме 2019 года озвучил Билли Айкнер. «Подожди, подожди, разве меня нет в этой истории?» Я чувствую, что меня не видят», — пошутил он.

© DisneyStudios/Twitter

Муфасу сыграет Аарон Пьер — это его дебют в озвучке. Келвин Харрисон был выбран на роль Таки — брата Муфасы, более известного по кличке Шрам. Авторы проекта планируют использовать оригинальное имя персонажа, чтобы следовать за детской книгой «История двух братьев», написанной Алексом Симмонсом в 1994 году после выхода первого оригинального мультфильма «Король Лев».

Картина вновь будет создана с помощью фотореалистичной анимации. Кресло режиссера займет Барри Дженкинс, который в 2017 году получил «Оскар» за фильм «Лунный свет» в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Сценарий написал Джефф Натансон — автор предыдущей ленты.

Фотореалистичный ремейк знаменитого хита Disney вышел в 2019 году. «Король Лев» собрал более 1,5 млрд долларов при бюджете в 200 млн и был довольно высоко оценен критиками. Тем не менее аниматор оригинального мультфильма раскритиковал ремейк за отсутствие эмоций и дешевую картинку.

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Walt Disney
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Билли АйкнерАарон ПьерДжефф Натансон
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