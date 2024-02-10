6 остросюжетных фильмов на вечер: псих на спектакле, сыч на свидании, диктатор на Disney+

К небритому американскому лопуху (Джейк Джонсон) на улице подъезжает лимузин. Из лимузина выглядывает знаменитый комик Энди Сэмберг (играет самого себя) и предлагает проехать вместе. В пути Сэмберг зачитывает по бумажке оферту: лопуху предлагается сыграть в месячную реалити-игру на выживание. За ним-де будут охотиться убийцы и тайные видеооператоры, и если он выживет, получит миллион долларов. Герой, недолго думая, соглашается, ведь сразу же находит лазейку: атаковать его могут только без свидетелей, а значит можно просто 24 часа в сутки проводить с мамой и сестрами. Проблема в том, что мама и сестры уже давно считают героя слегка, кхм, чудным , и его новый рассказ про таинственную игру, требующую ночевку в одной кровати с мамой, у них понимания не находит. В итоге оставшийся месяц ему придется провести, ночуя с бездомными, преследуя случайных прохожих и выходя на связь с незнакомцами на сайте объявлений, утверждающими, что играют в эту же игру.