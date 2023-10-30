50 лучших аниме всех времен: большой опрос «Афиши Daily». Часть 2: фильмы

большой опрос aфиши daily: часть 2
большой опрос aфиши daily: часть 2
50 лучших
АНИМЕ всех
времен
Аниме давно покорило мир. Но какие из многочисленных тайтлов обязательно стоит посмотреть? Опросили 18 аниме-критиков и видеоэссеистов, а также одного известного рэпера-анимешника, чтобы математически точно определить 25 лучших аниме-сериалов и 25 лучших полнометражек. А недооцененные жемчужины ищите в индивидуальных топах участников опроса.
Красная черта
Красная черта
Твое имя
Твое имя
Redline・2009・Такэси Койкэ
Kimi no na wa・2016・Макото Синкай
Такэси Койкэ экранизирует фантазии западных анимешников о том, как должно выглядеть идеальное экшен-аниме. Гонки как в «Спиди-гонщике», но не из 1960-х, а из поп-арт-шедевра Вачовски. Цвета кислотнее, чем в «Желтой подводной лодке», а тени чернее, чем у Фрэнка Миллера. Наконец, количество кадров в секунду выше, чем в «Акире». При этом никакой многословной философии, никаких мыльных страстей и обожаемой японцами достоевщины. Результат — дистиллированный стиль и редкий в истории кино шедевр, который сделал устаревшим не предыдущие работы в жанре, а мечты целого поколения.
Некоторые журналисты называют Макото Синкая «новым Миядзаки», отмечая его известность далеко за пределами Японии. Но они недооценивают Синкая как самобытного художника, который обладает удивительным умением соединять магическое и повседневное, описывая такие параллельные вселенные, в которых можно утонуть с головой. «Твое имя» — лучший тому пример.
Павел Шведов
Никита Лаврецкий
Охотник на вампиров Ди: Жажда крови
Охотник на вампиров Ди: Жажда крови
Ветер крепчает
Ветер крепчает
Kaze tachinu・2013・Хаяо Миядзаки
Vampire Hunter D: Bloodlust ・2000・
Ёсиаки Кавадзири
Почему этот мультфильм Миядзаки такой особенный? Во-первых, это байопик, рассказывающий о жизни реального авиаконструктора. Во-вторых, сказочности в нем куда меньше, чем в других работах режиссера, зато в разы больше документального исторического материала. В-третьих, для дедушки Хаяо это самый личный проект, в котором соединились его переживания детства, мечты юности и страсть к Небу с большой буквы Н.
Гений аниме эпохи видеокассет Ёсиаки Кавадзири спаял два жанра, которые, на первый взгляд, не способны жить под одной обложкой, — итальянские спагетти-вестерны и старомодные готические хорроры британской студии «Хаммер». У постапокалиптического Клинта Иствуда нет имени — только буква. Он бастард графа Дракулы, обладатель механического коня, катаны в форме распятия и болтливого, как Веном, гомункула в левой руке. Завораживающие дизайны живописца Ёситаки Амано оживают в боевых сценах от все еще лучшего раскадровщика Японии — собственно, Кавадзири.
Сергей Чацкий
Феликс Зилич
5 сантиметров в секунду
5 сантиметров в секунду
Byosoku 5 senchimetoru・2007・Макото Синкай
Очень трогательная и поучительная история о том, что с некоторыми вещами в жизни нужно смириться и не зацикливаться. Мне это аниме близко по духу.
Soda Luv
Ходячий замок
Ходячий замок
Ину-О: Рождение легенды
Ину-О: Рождение легенды
Hauru no ugoku shiro・ 2004・Хаяо Миядзаки
Inu-Oh・2021・Масааки Юаса
Самая трепетная работа Хаяо Миядзаки — о 18-летней Софи, превращенной злой ведьмой в старуху и вынужденной искать спасения в доме волшебника Хаула. В «Замке», снятом по мотивам английского фэнтези-романа, собрано все то, за что мы любим японского классика: удивительный сказочный мир со своими строгими законами, непринужденный юмор, нескрываемая любовь автора к своим героям.
Последний на сегодняшний день полный метр Масааки Юасы — торжество его стиля и метода. Не стихи из сора (по Ахматовой), а целые вселенные из ломаной линии, которая может завести зрителя в XIV век и оживить национальную живопись. Театральные представления тут превращаются в репортажи с Вудстока, а вневременной миф о силе народного творчества покрывается реалистичными мозолями трудовой жизни.
Дарья Тарасова
Алексей Филиппов
Мой сосед Тоторо
Мой сосед Тоторо
Принцесса Мононоке
Принцесса Мононоке
Tonari no Totoro・1988・Хаяо Миядзаки
Mononoke-hime・1997・Хаяо Миядзаки
Волшебный котобус возникает посреди повседневности летних каникул. Безмятежность визуальных образов Миядзаки вкупе с божественным саундтреком Дзё Хисаиси оказывает поистине лечебное воздействие. Для такого «лечебного» аниме даже придуман отдельный жанр — иясикэй. Не зря Тоторо красуется на логотипе Ghibli и уже никому не уступает должность маскота студии.
«Принцесса Мононоке» стала первой работой Хаяо Миядзаки, снискавшей широкую популярность за пределами Японии. При этом оказалось, что на Западе аниме может заинтересовать не только детей, но и взрослых. Как и любое действительно великое произведение, эта темная сказка при каждом пересмотре раскрывается по-новому. А экологический пафос картины сегодня актуален, пожалуй, как никогда прежде.
Максим Бугулов
Дарья Баракина
Девочка, покорившая время
Девочка, покорившая время
Форма голоса
Форма голоса
Koe no katachi・2016・Наоко Ямада
Toki wo kakeru shoujo・2006・Мамору Хосода
Аниме на тему травли в японских школах и сложности социализации в подростковой среде людей с нарушениями здоровья (в данном случае — слуха). В центре сюжета — созависимые отношения двух сломанных людей, каждый из которых спасает другого от суицида. При этом драматический эффект достигается при помощи крайне детализированной анимации и тщательно продуманных движений камеры, как у Дэвида Финчера.
Идеальное аниме для тех, кто прежде не был знаком с японской анимацией, — про прыжки во времени и дружбу. Когда-то режиссер Мамору Хосода из полнометражки по «Ван-Пису» сделал чуть ли не боди-хоррор, и с подростковой фантастикой «Девочка, покорившая время» проворачивает аналогичный трюк, раскрывая весь потенциал анимации. Тот случай, когда само аниме значительно интересней, чем предполагает дежурное описание, — но не будем спойлерить.
Данила Ульянов
Петр Полещук
Еще вчера
Еще вчера
Omohide poro poro・1991・Исао Такахата
В отличие от своего ученика и партнера по студии Ghibli Миядзаки, никогда сам не рисовавший Исао Такахата — не сказочник, а писатель-романист от мира аниме. А его «Еще вчера» — идеальный роман воспитания в традиции XIX века, без ведьм, проклятий и призраков, но с вещами пострашнее — тщетными фантазиями об альтернативном устройстве собственной жизни. Во время сборки урожая в семейной компании взрослая горожанка вспоминает детство и засматривается на одного обаятельного некровного родственника. У некоторых зрителей такой приземленный сюжет вызывает больше трепета, чем иные сказки.
Никита Лаврецкий
Ведьмина служба доставки
Ведьмина служба доставки
Босоногий Гэн
Босоногий Гэн
Hadashi no Gen・1983・Мори Масаки
Majo no takkyubin・1989・Хаяо Миядзаки
Оставшиеся за кадром в «Оппенгеймере» ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки с лихвой компенсирует «Босоногий Гэн» — экранизация автобиографической манги Кэйдзи Накадзавы и, пожалуй, самое душераздирающее аниме на свете. В советском прокате мультфильм Мори Масаки показали, когда атомное противостояние между США и СССР уже подошло к концу, однако он все равно произвел шокирующий эффект. И спустя сорок лет эта картина про выживание юного Гэна Накаоки среди руин Хиросимы оставляет страшное впечатление: вышибает дух и плавит кожу.
Сказка о буднях милой ведьмочки оказывается также притчей о взрослении и поиске духовной самостоятельности. Режиссер Миядзаки посвятил картину храбрым японским девушкам, которые годами пытаются сломать закостенелые устои японского общества и стать независимыми. Но оказалось, что это еще и тонкое изображение универсального женского опыта, которое будет понятно во всем мире.
Семен Костин
Евгений Ткачев
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
Heisei tanuki gassen pompoko・1994・Исао Такахата
Такое возможно только в аниме Исао Такахаты: история волшебной цивилизации енотовидных собак, живущих по соседству с людьми и противостоящих экспансии их населенных пунктов, не сводится ни к умилительной гэг-комедии, ни к сказке, а всю дорогу остается эпичным фэнтези — в том же смысле, как, скажем, «Властелин Колец», и с тем же уровнем брутального реализма, как беспощадные мультфильмы из жизни животных Мартина Розена («Отчаянные псы», «Обитатели холмов»).
Никита Лаврецкий
Игра разума
Игра разума
Шепот сердца
Шепот сердца
Mind Game・2004・Масааки Юаса
Mimi wo sumaseba・1995・Кондо Ёсифуми
Полнометражный дебют Масааки Юасы, с которым неординарный режиссер с постмодерновой ноги ворвался в пантеон мировой анимации. Воплощенное в тысяче техник (компьютерная графика, коллаж, традиционное 2D, масляные краски) ощущение бесконечной погони, петляющей от одного плот-твиста к другому (лишь некоторые остановки по пути: китановские якудза, поп-арт-Бог, кит из «Пиноккио»).
Экранизация одноименной работы культовой художницы Аой Хиираги, чью мангу «Силуэт звездных глаз» (1985–1990) благодаря рекордным тиражам называли «библией двух с половиной миллионов девочек». «Шепот сердца» — одна из самых сильных картин студии Ghibli, показывающая, что волшебство повсюду, вокруг нас, в каждом прожитом дне, а мы можем сами творить магию с помощью фантазии и творчества. Режиссер Ёсифуми Кондо трагически рано ушел из жизни, и этот шедевр стал не только его дебютом, но и последней работой.
Дарья Тарасова
Юлия Тарасюк
Актриса тысячелетия
Актриса тысячелетия
Могила светлячков
Могила светлячков
Sennen joyu・2001・Сатоси Кон
Hotaru no haka・1988・Исао Такахата
Если в «Истинной грусти» Сатоси Кон сталкивал реальность и вымысел, чтобы напугать нас, то в «Актрисе тысячелетия» — чтобы растрогать. Воспоминания пожилой кинозвезды о своей жизни перемешивается с памятью о ее фильмах с такой страстью и силой, что к финалу одно нельзя отделить от другого. Многослойная «Актриса тысячелетия» пронзает сердце мелодраматическим сюжетом и оседает в голове размышлениями о власти кино над бессознательным.
Очерк об ужасах войны глазами детей. Японская мифология и брутальный реализм, детская невинность и одномоментная гибель природы и всего человеческого. Даже классические игровые фильмы не всегда могут говорить о войне без приукрас, а режиссеру Такахате, вооруженному лишь рисунками, это оказалось по силам.
Ася Заболоцкая
Василий Говердовский
Паприка
Паприка
Манускрипт ниндзя
Манускрипт ниндзя
Paprika・2006・Сатоси Кон
Juubee Ninpuuchou・1993・Ёсиаки Кавадзири
Последний Сатоси Кон — он концентрированный самый: полтора часа снов о чем-то большем с мастерским балансом детектива, мозголомности, визионерства и эпизодов-шоустопперов. Вероятно, Кон не первый рассматривал дрему как интернет до интернета: его сны полны ностальгии, проекций, отголосков политических и экзистенциальных переживаний. Но в виде безумного парада эта метафора завораживает, как ни у кого другого.
Аниме Ёсиаки Кавадзири поражает двумя взаимоисключающими вещами: лютой жестокостью и запредельной нежностью. Странствующий воин Дзюбей Кибагами влюбляется в девушку-ниндзя Кагэро и вместе с ней противостоит восьми демонам Кимона. Страшно представить, какому количеству постсоветских детей это аниме принесло ночные кошмары, ведь в финале эта фэнтезийная тямбара (японское историко-приключенческое кино) делает так же больно, как вспарывающий кожу сюрикен.
Алексей Филиппов
Евгений Ткачев
Унесенные призраками
Унесенные призраками
Sen to Chihiro no kamikakushi・2001・Хаяо Миядзаки
В чем секрет творчества сказочника Миядзаки? Он не пишет сценарии, а сразу рисует раскадровки. В чем второй секрет его творчества? Он не рисует раскадровки до конца фильма, а сразу начинает их анимировать. Такой подход привел к самым ошеломительным результатам в сказке, в которой волшебные превращения случаются спонтанно, а не развешены в начале фильма, как чеховские ружья. В сказке, где никогда не знаешь, куда приведет горный туннель и озерная железная дорога. Словом, в идеальной сказке — с чистой меланхолией и романтикой в качестве движущей силы, без якоря в виде морализаторства.
Никита Лаврецкий
Истинная грусть
Истинная грусть
Акира
Акира
Perfect Blue・1998・Сатоси Кон
Akira・1988・Кацухиро Отомо
Туман сновидческой потерянности — еще более густой, чем у Киёси Куросавы. Брутальное насилие, делающее честь любому джалло. Абсолютный саспенс. Идеальный психологический триллер «Истинная грусть» — прыжок с разбега в вязкие воды подсознания, в которые не хочется заходить даже на приеме у психотерапевта.
«Не хочу быть богатым, не хочу быть красивым, я хочу быть автоматом, стреляющим в лица», — этими строками рэпера Хаски можно заменить любое описание «Акиры». Подавленный обществом, взрослыми и лучшим другом подросток Тэцуо получает шанс выплеснуть свой юношеский гнев наружу — и устраивает незабываемый киберпанковский апокалипсис, который уже 35 лет продолжает поражать воображение. Неудивительно, что все попытки сделать голливудский ремейк разваливаются под весом оригинала.
Максим Бугулов
Василий Говердовский
Призрак в доспехах
Призрак в доспехах
Kokaku kidotai・1995・Мамору Осии
Что снится андроидам? «Призрак в доспехах» Мамору Осии! Это аниме не только совершило революцию в плане графики, но и обросло настоящим культом: из него вышла «Матрица» и, по сути, весь современный киберпанк в кино. В конце концов сняли и голливудский ремейк, но он оказался лишь бледной копией оригинала. Ведь, в отличие от американских кинематографистов, Осии снял не только зрелищный боевик, но и настоящую философскую притчу про то, что разумное существо определяет не его оболочка. Если есть доспехи, значит, должен быть дух.
Евгений Ткачев