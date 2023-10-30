50 лучших аниме всех времен: большой опрос «Афиши Daily». Часть 2: фильмы

В отличие от своего ученика и партнера по студии Ghibli Миядзаки, никогда сам не рисовавший Исао Такахата — не сказочник, а писатель-романист от мира аниме. А его «Еще вчера» — идеальный роман воспитания в традиции XIX века, без ведьм, проклятий и призраков, но с вещами пострашнее — тщетными фантазиями об альтернативном устройстве собственной жизни. Во время сборки урожая в семейной компании взрослая горожанка вспоминает детство и засматривается на одного обаятельного некровного родственника. У некоторых зрителей такой приземленный сюжет вызывает больше трепета, чем иные сказки.



