Моргенштерн попадает на войну в клипе «Дуло»

Моргенштерн выпустил клип на песню «Дуло». Это рекламный ролик, посвященный компьютерной игре War Thunder.

Мы не можем показать это видео, так как в нем есть нецензурная лексика, а это запрещено Роскомнадзором. Вы можете найти его на ютьюб-канале MORGENSHTERN.

В клипе рэпер играет в онлайн-игру про войну на ПК, после чего попадает на настоящее поле битвы. Он участвует в воздушном сражении, а также придумывает тактику для морского боя.

В тексте песни Моргенштерн упоминает, что видео является коммерческим и оплачено разработчиками игры.