Моргенштерн попадает на войну в клипе «Дуло»

Моргенштерн выпустил клип на песню «Дуло». Это рекламный ролик, посвященный компьютерной игре War Thunder.
Мы не можем показать это видео, так как в нем есть нецензурная лексика, а это запрещено Роскомнадзором. Вы можете найти его на ютьюб-канале MORGENSHTERN.
В клипе рэпер играет в онлайн-игру про войну на ПК, после чего попадает на настоящее поле битвы. Он участвует в воздушном сражении, а также придумывает тактику для морского боя.
В тексте песни Моргенштерн упоминает, что видео является коммерческим и оплачено разработчиками игры.
На момент публикации заметки ролик посмотрели больше 2 млн пользователей. Он набрал 343 тыс. лайков и 10 тыс. дизлайков.
Ранее Минкульт Украины включил Моргенштерна в черный список. Ему запретили въезд в страну. По мнению местных властей, рэпер представляет угрозу национальной безопасности Украины.