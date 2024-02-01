9 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в феврале: от «Брата-3» до «Красных комнат»

«Идеальные дни» — очередной хит в слегка извращенном жанре «большая звезда экрана как бы унижается, притворяясь, что работает на грязной работе» . Ранее «Оскар» завоевала картина «Земля кочевников», в котором Фрэнсис МакДорманд с лучащейся улыбкой шла на «Оскар», притворяясь что испражняется в ведро между сменами в «Амазоне». Якусё за роль в «Идеальных днях», разумеется, получил награду в Каннах, и Япония выдвинула фильм на «Оскар», даже несмотря на то что снял его немец, живой классик Вим Вендерс («Небо над Берлином», «Париж, Техас»). Надо сказать, что унизительной работа главного героя покажется разве что по описанию: в кадре он разъезжает на аккуратном фургончике между исключительно модернистскими общественными уборными (дизайнерам-архитекторам в титрах выделено несколько отдельных строк). Ну, ждем «Оскар»!