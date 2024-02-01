9 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в феврале: от «Брата-3» до «Красных комнат»

«Идеальные дни»
С 1 февраля
Обычный японский уборщик туалетов (Кодзи Якусё, сыщик из «Исцеления», адмирал из «Атаки на Перл-Харбор», якудза из «Под открытым небом») проводит идеально чилловые дни между работой, банькой, пабом, прослушиванием классического рока и чтением на ночь. Главный вопрос, интригующий зрителя, такой: как этот мужчина с очаровательной улыбкой, большой экспрессивностью и внешностью самого харизматичного артиста поколения умудрился помыть хотя бы три туалета, прежде чем его не выкрало прямо с улицы какое‑нибудь модельное или актерское агентство?
«Идеальные дни» — очередной хит в слегка извращенном жанре «большая звезда экрана как бы унижается, притворяясь, что работает на грязной работе». Ранее «Оскар» завоевала картина «Земля кочевников», в котором Фрэнсис МакДорманд с лучащейся улыбкой шла на «Оскар», притворяясь что испражняется в ведро между сменами в «Амазоне». Якусё за роль в «Идеальных днях», разумеется, получил награду в Каннах, и Япония выдвинула фильм на «Оскар», даже несмотря на то что снял его немец, живой классик Вим Вендерс («Небо над Берлином», «Париж, Техас»). Надо сказать, что унизительной работа главного героя покажется разве что по описанию: в кадре он разъезжает на аккуратном фургончике между исключительно модернистскими общественными уборными (дизайнерам-архитекторам в титрах выделено несколько отдельных строк). Ну, ждем «Оскар»!
«Брат-3»
С 1 февраля
А теперь кое‑что совершенно иное — неофициальный сиквел то ли балабановского, то ли китановского «Брата» с Эриком Робертсом в роли русского мента в белоснежной форме и рэпером Птахой в роли бандита. Но не спешите рвать и метать из‑за того, что кто‑то покусился-де на святое.
Во-первых, отечественная традиция провокационных неофициальных сиквелов поистине славна. Тут можно вспомнить и фильм «Трактористы-2» по сценарию Ренаты Литвиновой, выстебывавший советских «Трактористов». И «Зеленый слоник-2», где Владимир Епифанцев встречал постироничных стримеров.
А во-вторых, внутри «Брат-3» совсем не похож на треш-боевик или бесстыдное эксплуатационное кино. Валерий Переверзев снял то ли постмодернистское эссе, воспевающее любимый город Тамбов (как Теренс Дэвис, воспевший Ливерпуль, или Гай Маддин, снявший «Мой Виннипег»), то ли набор шифрованных контркультурных скетчей образца «Даун Хауса» по мотивам «Идиота» Достоевского. Чтобы запечатлеть архитектурный ансамбль, природные красоты и просто эфемерную атмосферу Тамбова, Переверзев придумал какие‑то особые объективы для голливудской кинокамеры Arri Alexa, а что‑то, наоборот, снял на пленочную ретрокамеру «Кварц», с которой работали советские кинолюбители. Результат завораживает: солнечный свет щедро разливается по экрану, все сияет и сверкает, скачут кони, несколько эпох соединяются в монтажном танце.
«Астрал. Ритуал Малум»
С 8 февраля
Молодая полицейская дежурит ночью одна в пустом участке. Уже звучит страшно, а тут еще выясняется, что в этом участке когда‑то совершили групповое самоубийство сектанты, напоследок призвав низшего демона из авраамического ада.
«Астрал. Ритуал Малум» — не рядовой проходной ужастик, а авторемейк проверенного хита: Энтони ДиБлази переснял свою собственную «Последнюю смену», которой, на секундочку, еще и десятка лет нет. Поклонники оригинала спорят, удалось ли вообще что‑то улучшить в плане атмосферности и чистой отбитости сюжета, а все остальные, не знакомые с первоисточником зрители точно должны оценить возросшие производственные мощности, литры крови и интенсивность скримеров.
«Спуск в бездну»
С 8 февраля
Горняки, оказавшиеся на дне шахты в компании слишком любопытного археолога, пробуждают древнего демона из склепа.
«Спуск в бездну» тоже не проходной ужастик, а хит с главных хоррор-фестивалей (участник программ Ситжеса и Fantastic Fest — главных жанровых смотров в Европе и Америке соответственно). Французский режиссер Матье Тюри несколько лет назад выстрелил ужастиком про пустынных монстров-мутантов «Выжившие» и теперь снова привлекает внимание простой, но эффектной завязкой: кому из нас под антибиотиками не снились кошмары про забытый богом склеп на дне самой глубокой шахты?
«Рецепт любви»
С 14 февраля
Красивые французские повара XIX века (Жюльетт Бинош и Бенуа Мажимель) двадцать лет рука об руку занимались высокой кухней, но дальше флирта дело не заходило. В какой‑то момент мужчина решает приготовить для коллеги такое восхитительное блюдо, которое поможет раз и навсегда завоевать ее сердце.
Главная кинопремьера на День святого Валентина — каннский хит «Рецепт любви» (приз за лучшую режиссуру в Каннах-2023), который Франция со скандалом выдвинула на «Оскар» вместо еще более хитовой «Анатомии падения». Как ни описывай сюжет, он кажется слишком расслабленным, неактуальным и банальным, но стоит уточнить, что режиссер Чан Ань Хунг (француз вьетнамского происхождения) вовсе не типичный мелодраматург. В своих прошлых картинах (самые известные — триллер «Я прихожу с дождем» и драма «Норвежский лес») он доводил концентрацию эстетичности до прямо-таки нечеловеческой степени — ни о какой расслабленности речь не идет. Восторженные критики сообщают, что для истории про сверхутонченных шефов такая искусность постановки подходит, как для никакой другой.
«Природа любви»
С 22 февраля
Любовный треугольник в Квебеке: пересохший брак профессоров-интеллектуалов, в который врывается красивый работяга-бородач, нанятый для ремонта дачи.
«Природа любви» — третий полнометражный фильм Монии Шокри, актрисы из ранних фильмов Ксавье Долана, которая теперь участвует в каннской секции «Особый взгляд» почти так же часто, как сам Долан десять лет назад. Опять же, канадке удается сделать франкофонную мелодраму со слегка смещенными по сравнению с типичными французскими картинами акцентами. Пленочное зерно тут грубее, а сатира об интеллектуалах с порога безжалостнее.
«Красные комнаты»
С 29 февраля
Крутая хакерша-фотомодель каждый день посещает суд над серийным убийцей-педофилом. Там она заводит странную дружбу с фанаткой подсудимого, верящей в его невиновность. А сама по ночам рыщет по дарквебу в поисках снаффа с последней жертвой, убийство которой еще не доказано.
Эстетский тех-нуар, выезжающий за счет необычных деталей и ходов. Да, мир хакеров, дарквеба и снаффа показан не то чтобы менее кринжово, чем аналогичный сюжет в дурацкой полнометражке по «Лютеру». Зато главная героиня со своей неотразимостью в сочетании с нелюдимостью идеально воплощает эстетику фемцелкора. При удачном стечении обстоятельств это кино может ждать культовая слава в качестве эдакого «Драйва» для девочек.
«По Фрейду»
С 29 февраля
Накануне самоубийства изобретатель психоанализа Зигмунд Фрейд (Энтони Хопкинс) проводит ненастную ночь, споря до посинения с теологом Клайвом Льюисом (Мэттью Гуд) о существовании Бога. Поучительная история о том, что поддаваться на троллинг — опасно для жизни.
В феврале в российском прокате будет сразу два новых фильма с легендарным валлийским актером Энтони Хопкинсом. И если «Одна жизнь», душеспасительная драма о вывозе вагонами детей из оккупированной зоны (речь о Чехии 1930-х), звучит как скучнейшая пытка, то «По Фрейду» благодаря абсурдной завязке и замкнутому, как в хорроре, пространству звучит как пытка уже в хорошем смысле слова. Все-таки все лучшие роли Хопкинса (от «Молчания ягнят» до «Отца») включали в себя долю садизма.
«Долгожданный рассвет»
С 29 февраля
Юная итальянка взрослеет на съемочной площадке голливудского эпоса из 1950-х, где работает в массовке.
Саверио Костанцо, постановщик первых двух сезонов большого киноромана о взрослении «Моя гениальная подруга», продолжает работу в любимом жанре, скрупулезно воссоздавая ушедшую эпоху. Вишенка на торте — голливудские звезды, играющие заезжих киношников (Лили Джеймс, Уиллем Дэфо, Джо Кири). Увы, после премьеры в конкурсе Венеции критики холодно восприняли картину — возможно, всему виной раздутый хронометраж, бессюжетность и излишняя красивость. А кто‑то, вероятно, влюбится в картину благодаря этим же самым свойствам.