«Брат-3» и «Зеленый слоник-2» не кринж, а яркое явление в российском кино. Вот почему

Ассоциативный эссеистский монтаж Переверзева ставит рекорды по чистому количеству склеек — режиссер соревнуется то ли с поздним Годаром (в его эссеистическом периоде тоже было много хроники и необъяснимых смысловых стыков), то ли с Майклом Бэем (как ни удивительно, но «Брат-3» — еще и экшн-кино с погонями и перестрелками, снятыми на вид за голливудский бюджет ), то ли и вовсе с клипмейкером Хайпом Уильямсом (его клипы эпохи расцвета MTV — фактически пик жанра бессмысленного абстрактного боевика). Сравнение с искусством клипа уместно еще и потому, что музыка в фильме (шансон, эстрада, рок) не умолкает ни на секунду.